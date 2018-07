Veľká ANKETA: Hrdí na rodinu či Dúhový Pride? Politici otvorene o svojom rozhodnutí

Natália Blahová

„Ako vždy, tak aj tento rok budem s rodinou a s priateľmi na PRIDe. Organizátori pochodu Hrdí na rodinu sa vyjadrili, že voči LGBTI ľuďom majú žehnajúci a chápajúci postoj a sú proti akýmkoľvek prejavom nenávisti. Ak je to skutočne tak, dúfam, že sa pripoja k Dúhovému pochodu a splynú tak do jedného prúdu za toleranciu a porozumenie medzi ľuďmi.“

Béla Bugár

„Organizátori pochodu Hrdí za rodinu si aj v minulosti vybrali termín, v ktorom sa koná Pride, takže to nie je žiadna novinka. Občania si môžu uplatniť právo pokojne sa zhromažďovať a zúčastniť sa pochodu alebo protipochodu. Ja sa ich nezúčastním.“

Andrej Danko

„Pochody nepomôžu, len zbytočne eskalujú napätie. Vyzývam preto, nech sú slušné a pokojné. Na Slovensku nik LGBTI menšine neubližuje, registrované partnerstvá však nemôžeme uznať, pretože by sme museli dovoliť aj adopcie detí. Sú to spojené nádoby. Ak SaS hovorí, že tomu tak nie je, tak klamú, pozrite si, ako to dopadlo v Rakúsku.“

Gábor Gál

„Moje právo končí tam, kde začína právo druhého. Každý má svoje hodnoty, ktoré by ten druhý mal rešpektovať a tolerovať bez akýchkoľvek diskriminujúcich či nenávistných prejavov. Tie jednoducho do vyspelej spoločnosti nepatria. Prechádzame obdobím, kedy je naša spoločnosť výrazne polarizovaná a práve preto je potrebné teraz sa spájať a nie rozdeľovať. Ja osobne sa viem postaviť aj za ochranu rodiny aj za práva menšín (vrátane LGBTI). Som kresťan-katolík-konzervatívec ale pri niektorých veciach zmýšľam liberálne. So zástupcami LGBTI komunity MS SR rokuje, rozprávame sa, reflektujeme na ich požiadavky, táto téma je však ešte na širokú a dlhú spoločenskú diskusiu,“ uviedol minister spravodlivosti s tým, že v čase konania sa oboch podujatí bude mimo SR.

Miroslav Beblavý

„Účasť na takýchto pochodoch je osobnou vecou každého nášho člena a predstaviteľa a my ju centrálne neorganizujeme ani neevidujeme. Ja sa zúčastním diskusie s členmi LGBTI komunity, ktorá sa uskutoční po pochode,“ povedal Beblavý.

Jozef Mihál

„Nezúčastním sa, pretože som až do nedele s rodinou na dovolenke v Primoštene. Ak by som bol na Slovensku, a nemal práve rodinné povinnosti, bol by som ochotný ísť na diskusiu,“ uviedol Mihál na adresu oboch pochodov.

Simona Petrík

Simona Petrík sa pochodov nezúčastním, lebo je s rodinou na dovolenke. „Ak by som bola doma, zúčastnila by som sa Pridu, pretože si myslím, že každý občan by mal mať rovnaké práva, a to bez ohľadu na to, akého má partnera, pôvod či pohlavie. Rodinný život si zaslúži podporu štátu a dnes nie sú na Slovensku dostatočne podporované žiadne rodiny. Naši vládni politici o tom veľa a radi rozprávajú, s činmi je to už horšie. Chýbajú nám škôlky, zničila sa väčšina jaslí a osamelý rodič nevie vyžiť z rodičovského príspevku.“

Boris Kollár

„Hnutie SME RODINA - Boris Kollár nevidí dôvod na uskutočnenie PRIDE pochodu, a už vôbec nie týmto demonštratívym spôsobom, ktorý je častokrát na hranici vkusu. Rodiny dlhodobo nedostávajú od štandardných politikov to, čo by mali, a sú na okraji ich politického záujmu, či už po zdravotnej, školskej alebo sociálnej stránke,“ uviedol líder strany Boris Kollár, ktorý sa z týchto dôvodov prikláňa na stranu požiadaviek rodiny.

Milan Krajniak

„Ak by som bol v Bratislave, išiel by som na pochod Hrdí na rodinu, pretože si myslím, že otec, mama a deti sú ako rodina základnou bunkou našej spoločnosti, na ktorej by sme mali stavať a ktorá si zaslúži našu podporu,“ uviedol Krajniak s tým, že je s rodinou mimo Bratislavy, takže sa nezúčastní ani jednej akcie.

Marek Krajčí

Ani Marek Krajčí sa nezúčastní akcií. Volajú ho totiž rodičovské povinnosti. „V ten deň pôjdem vyzdvihnúť svoje deti z letného tábora. Som konzervatívne ladený politik, obhajujem osvedčené, historicky preverené tradičné hodnoty. Tie si musíme chrániť a podporovať ich. Tradičná rodina medzi tieto hodnoty jednoznačne patrí,“ povedal s tým, že na druhej strane je aj zástancom tolerancie. „V takýchto citlivých témach sa nemáme súdiť, ale snažiť sa vzájomne pochopiť. Je to dobrota a láska, ktoré nás posúvajú ďalej a spôsobujú, že sme ochotní prehodnocovať aj svoje nesprávne postoje a správanie. Osobná sloboda má byť rešpektovaná do tej miery, kedy neubližuje druhým a nezasahuje do ich slobody a práv. Rodičom musí byť zachované právo vychovávať svoje deti na základe svojho svedomia, či vierovyznania.“

To, že sú pochody v jeden deň, že podľa Krajčího bežné. „Musíme si uvedomiť, že takéto veci sa v demokratickej spoločnosti dejú. Najmä pri pochodoch, ktoré polarizujú spoločnosť. Ľudia majú právo upozorňovať na javy, s ktorými sa nestotožňujú a pri ich propagácii na ne reagovať svojim vlastným spôsobom, hoci aj pochodom v ten istý deň. Dôležité je, aby boli pochody PRIDE a Hrdí na rodinu pokojné. Každý nech si vyberie, s ktorými hodnotami sa stotožní a či ich chce podporiť aj svojou účasťou na pochode.“

Jozef Rajtár

„Ja osobne sa nezúčastňujem žiadneho z pochodov. Som však rád, že žijeme v demokratickej spoločnosti, kde ľudia môžu verejne vyjadrovať svoj názor a postoj. Pre mňa je teraz absolútnou prioritou dosiahnuť to, aby Slovensko nebolo riadené mafiánskym spôsobom. Aby peniaze nešli daňovým podvodníkom, ale tam, kam majú. Do nemocníc, škôl, škôlok, resp. aby sa dali dane a odvody znížiť.“

Na PRIDE príde viacero politikov

Na Dúhovom PRIDE Bratislava by sa v sobotu mali prihovoriť verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová či predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. Ôsmy ročník podujatia sa začne o 13:00 na Hviezdoslavovom námestí.

Vystúpia Korben Dallas, Sendreiovci, Modré hory, Katarzia s Jonatánom Pastirčákom a tanečná skupina The Kiki House of Vivi, v rovnakom čase bude diskusia v Kine Mladosť. Moderátor Martin Strižinec privíta sociológa Michala Vašečku a zástupcov politických strán Sloboda a solidarita, Most-Híd, Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia, uvádza sa v tlačovej správe.

Na námestí budú mať stánky rôzne mimovládne organizácie - Iniciatíva Inakosť, Amnesty International Slovakia, PRIDE Košice, Odyseus, Bratislava bez náckov. Festival Dúhový PRIDE Bratislava 2018 sa uskutoční s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v rámci dotačného programu Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2018, individuálnej dotácii Bratislavského samosprávneho kraja, Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy Ars Bratislavensis, veľvyslanectiev USA a Kanady a sponzorstve niekoľkých spoločností.