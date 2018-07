SNS vracia úder: Beňová je len bruselská panička, zdržte sa urážok na pána Hrnka!

SNS chápe, že pani Beňová sa chce zviditeľniť, keďže sa blížia voľby do európskeho parlamentu, uviedla strana v stanovisku. „S mesačným platom 16 tisíc eur vrátane náhrad sa už sociálne cítiť dá, ba čo viac je potrebné otvárať moderné témy LGBTI,“ píše strana.

Pani Beňová, ste bruselská panička

„Pani poslankyňa, ak je Anton Hrnko podivín, tak Vy ste typická bruselská panička, ktorá jedno koná a iné si myslí. Slovenská národná strana vyzýva pani poslankyňu Moniku Beňovú, aby sa zdržala komentárov a urážok poslanca NR SR a podpredsedu SNS Antona Hrnka,“ vyzvala strana europoslankyňu.

Pani Beňová, milovníčka LGBTI, týraných žien a žien, ktoré nemajú prácu, by sa v prvom rade mohla pozrieť do zrkadla. „Jej vyjadrenia k pochodu LGBTI, vnímame dlhodobo ako jej jedinú tému a to je na 20 rokov v politike veľmi málo. Sama je typickým príkladom toho, ako si niektorí poslanci v Európskom parlamente užívajú, pričom nemajú cit pre realitu a hodnoty nášho štátu. Ak podporujete pochod LGBTI chyťte sa spokojne s pani Patakyovou za ruky, to Slovensku naozaj pomôže v kvalite života,“ dodala strana.

Patakyová bola zvolená našimi hlasmi

Národniari prostredníctvom podpredsedu Hrnka pripomenuli Patakyovej, že bola zvolená aj hlasmi SNS. Neradi by videli na pochode ľudí ako ona a zástupcov jej úradu. Hrnko kritizoval zneužívanie “komunít inakých” na šírenie neoliberálnej “genderovej” ideológie, ktorej cieľom je podľa SNS rozloženie klasickej rodiny. Patakyová plánuje Dúhový Pride podporiť aj tento rok.

Beňová postoj Patakyovej a Mosta-Híd na sociálnej sieti Facebook ocenila a Hrnka skritizovala. „O 15 dní bude Dúhový Pride. Tak sa zas pre nedostatok schopnosti riešiť to, kvôli čomu bol do NR SR (nepochopiteľne) zvolený poslanec Hrnko, rozrečnil o ombudsmanke a jeho očakávaní,“ napísala Beňová. Uviedla tiež, že si váži reakciu Mosta-Híd, „najmä preto, že pani Patakyová je ombudsmanka a zvolením do funkcie je, našťastie, od podivínov typu Hrnka nezávislá“.

Reakcia na reakciu

Monika Beňová sa na svojom Facebooku ohradila voči stanovisku SNS. V snahe reagovať na tvrdenia, že pochody LGBTI nie sú jediným výsledkom jej pôsobenia, vymenovala hneď niekoľko príkladov. „Antidiskriminačný zákon som v NR SR predkladala v roku 2003, to ešte Hrnko so Slotom “bojovali” proti Maďarom, ako predsedníčka výboru NR SR pre európsku integráciu som už v tom čase poukazovala na slabé miesta integračného procesu najma v oblasti NATURA2000, čerpania predvstupových fondov PHARE a ISPA, pre Slovensko som získala v spolupráci s BSK riadenie celoeurópskeho projektu INTERACT, spolu s viacerými kolegami sme pomohli pri predĺžení čerpania fondov na n+3," vyrátala europoslankyňa.

K téme ochrany ľudksých práv povedala, že je "hanbou", že ich "vo vedení SNS nemajú vo svojej hodnotovej výbave". Na záver sa Beňová ohradila aj proti osloveniu, ktoré vo vyjadrení SNS použili. „Vyprosím si výraz “panička”, lebo tento rok mám 50 rokov, na rozdiel od predstaviteľov SNS sa správam slušne a zodpovedne a takéto mačistické oslovenia nech si používajú v ich strane,“ napísala.