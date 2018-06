Nové skutočnosti v prípade unesenej Izabely: Ústavný súd rozhodol, reakcia matky

Zdroj: Foto: ntn24.com, FB/Return Iza to Ecuador

BRATISLAVA - Ústavný súd SR rozhodol v prípade, ktorý sa týka maloletej Izabely. Ako informoval právny zástupca otca Petra Gajdára a jeho dcéry Izabely Andrej Gara, ústavný súd „ dal jasnú odpoveď, že do dnešného dňa neexistuje žiadne právoplatné a vykonateľné rozhodnutie, na ktorého základe by mala byť Izabelka navrátená do Ekvádoru, a teda predchádzajúce konanie matky ako aj ďalších ňou prizvaných osôb, ktorých cieľom bolo odobratie Izabely a jeho presun do Ekvádora, nemali žiadnu právnu oporu." Gara takisto poskytol celý nález ÚS SR, ktorý rozhodol 14. júna o sťažnosti otca.