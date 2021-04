Harryho si vzali William a Charles do parády: Zhovárali sa hodiny a... Meghan, čo ty na to?!

LONDÝN - Záujem o britskú kráľovskú rodinu neutícha! Sobotňajší pohreb princa Philipa (†99) bol nepochybne jednou z najviac sledovaných udalostí uplynulých dní. Celý svet čakal napríklad na to, ako sa k sebe budú správať bratia - princovia Harry (36) a William (38), medzi ktorými panujú napäté vzťahy. Ako informujú zahraničné médiá, po oficiálnej rozlúčke s vojvodom z Edinburghu viedli dlhé debaty. Je dosť pravdepodobné, že Harry sa o ich obsahu zveril aj svojej tehotnej manželke Meghan (39), ktorá zostala za veľkou mlákou. A zrejme jej spomenul i to, že vdova Alžbeta II. má túto stredu narodeniny...

Na topkách sme vás už informovali, že aj keď princovia Harry a William na pohrebe svojho dedka nekráčali bok po boku, po skončení smútočného obradu vychádzali z kaplnky sv. Juraja spoločne a dokonca sa zhovárali.

Portál Mirror oslovil expertov na odčítanie z pier a podarilo sa im odhaliť, ako asi konverzácia rozhádaných bratov vyzerala. „Bolo to úžasné, však?” reagoval William. „Bolo to také, aké to chcel,” odpovedal mu Harry.

Ako sa možno dalo predpokladať, ich rozhovory pokračovali aj mimo dohľadu kamier a médií. Ako informuje The Sun, po skončení poslednej rozlúčky s princom Philipom sa členovia britskej monarchie ešte zdržali na hrade Windsor. Harry tam údajne viedol zhruba dvojhodinovú debatu s bratom Williamom a ich otcom Charlesom.

Čo bolo obsahom ich debát, nevedno. Povráva sa, že Harry staršiemu bratovi prisľúbil, že mu bude robiť spoločnosť pri odhalení pamätnej sochy ich matky Lady Diany v Kensingtonskom paláci. To je naplánované na 1. júla, v deň jej nedožitých 60 narodenín. Sochu dali bratia zhotoviť v roku 2017 pri príležitosti 20. výročia jej tragickej smrti. Zhodli sa, že toto dielo by návštevníkom Kensingtonského paláca pripomenulo život a posolstvo ich matky.

Je ale dosť pravdepodobné, že počas sobotňajších debát prišla reč aj na kontroverzný rozhovor, ktorý Harry s manželkou Meghan poskytli moderátorke Oprah Winfrey.

Keď už je reč o Meghan... Tá je momentálne v požehnanom stave. A práve tehotenstvo bolo jedným z dôvodov, prečo sa pohrebu nezúčastnila. Viacerí si kladú otázku, či sa Harry bude preto s návratom domov ponáhľať, alebo v Británii ešte pár dní zotrvá.

Kráľovná Alžbeta II. sa totiž v stredu dožíva 95 rokov. A niet pochýb, že to budú tie najsmutnejšie narodeniny, keďže cez víkend pochovala najdôležitejšiu osobu svojho života. Celá rodina jej chce byť v týchto dňoch oporou. Údajne niektorí Harryho nahovárali, aby svoj let do Ameriky kvôli tomu posunul o pár dní. Nuž, uvidíme, ako sa rozhodne...

Meghan si bude musieť na svojho manžela Harryho ešte počkať. Zdroj: Profimedia