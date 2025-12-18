Štvrtok18. december 2025, meniny má Sláva, Slávka, zajtra Judita

Vyšlo mu to! Turek nakoniec dostal termín u prezidenta: Na Pražskom hrade ho prijme v pondelok

PRAHA - Český prezident Petr Pavel prijme v pondelok dopoludnia na Pražskom hrade poslanca Filipa Turka, ktorý je stále kandidátom strany Motoristi sebe na ministra životného prostredia. Termín schôdzky vo štvrtok oznámila Kancelária prezidenta republiky (KPR). Rezort dočasne vedie predseda Motoristov Petr Macinka, podľa ktorého strana náhradu za Turka nehľadá. Pavel však opakovane zdôraznil, že Turek by členom vlády byť nemal, no chce mu dať priestor na vysvetlenie svojich káuz, informuje spravodajkyňa v Prahe.

Turek o schôdzku požiadal v stredu dopoludnia. Pavlova kancelária na to reagovala, že vzhľadom na program prezidenta hľadá vhodný termín. Turek sa nemohol zúčastniť na naplánovanom stretnutí minulý týždeň, lebo bol pre problémy s vysunutou platničkou hospitalizovaný v nemocnici. Motoristi sa preto rozhodli, že nechcú brzdiť vymenovanie novej vlády a na rezort životného prostredia navrhli Macinku, ktorý je zároveň ministrom zahraničných vecí.

Pavel sa k Turkovi v minulosti opakovane vyjadroval kriticky

Pavel sa k Turkovi v minulosti opakovane vyjadroval kriticky. Prekáža mu, ako poslanec pristupuje k faktom, právu a pravidlám a nevie si predstaviť, čo by tento jeho názor mohlo zmeniť. V minulých týždňoch vyhlásil, že pravdepodobnosť, že by sa Turek stal ministrom, je malá. Naposledy situáciu komentoval v pondelok počas svojho živého vysielania na sociálnych sieťach.

„Mal by sa správať ako chlap, nevymýšľať si ako malý chlapec a keď urobí chybu, jednoducho sa k tomu postaviť... Ak by mal byť ministrom niekto, kto po väčšinu svojho života dáva najavo, že pravidlá a zákony existujú pre tých slabších a že niektorí sú takí frajeri, že si môžu dovoliť pravidlá obchádzať a na zákony kašlať, potom to nie je dobrý príklad,“ vysvetlil prezident. Turek na prezidentove slová reagoval slovami, že to pôsobí, akoby bol najhorším človekom na svete. Ako chlap sa vraj správa a nemyslí si, že by nedodržiaval pravidlá. „Ctím si predovšetkým písané pravidlá, čiže pravidlá zákonné, nie pravidlá niektorých novinárov,“ dodal.

V dôsledku požiaru haly v Malackách vznikla škoda 550.000 eur
V dôsledku požiaru haly v Malackách vznikla škoda 550.000 eur
Správy
Slovensko usporiada Svetovú výstavu známok Slovphilex 2027
Slovensko usporiada Svetovú výstavu známok Slovphilex 2027
Správy
Prílet ďalších troch stíhačiek F-16 na Slovensko odložili pre počasie
Prílet ďalších troch stíhačiek F-16 na Slovensko odložili pre počasie
Správy

český minister obrany Jaromír
Česko potvrdilo pomoc Slovensku pri ochrane vzdušného priestoru: Český minister obrany Zůna telefonoval s Kaliňákom
Zahraničné
Peter Pellegrini
Prezident Pellegrini navštívi slovenských vojakov v Kosove: Absolvuje aj návštevu Srbska
Domáce
Juraj Payer, dekan Lekárskej
Prezidentom Slovenskej lekárskej spoločnosti sa stane Juraj Payer
Domáce
Slovenské národné divadlo v smútku: Zomrela SPEVÁČKA svetového formátu s nádherným hlasom
Slovenské národné divadlo v smútku: Zomrela SPEVÁČKA svetového formátu s nádherným hlasom
Bratislava

FOTO Názorná tvár obete od
Záhadná smrť v USA: Stopy DNA smerujú do našich končín, obeť je pravdepodobne zo SLOVENSKA
Zahraničné
český minister obrany Jaromír
Česko potvrdilo pomoc Slovensku pri ochrane vzdušného priestoru: Český minister obrany Zůna telefonoval s Kaliňákom
Zahraničné
Ľubica Karvašová
Slovenskí europoslanci majú rôzne pohľady na zákaz dovozu ruského plynu do EÚ
Zahraničné
Marek Eštok
Eštok absolvoval rokovanie: Slovensko a USA potvrdili strategický význam vzájomných vzťahov
Zahraničné

Marcel Forgáč sa postavil
Šialený lynč Fera Jokea po sexuálnom škandále! Marcel Forgáč: Zničiť, rozdupať a zabudnúť? Tak pŕŕŕ!
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Vychudnutá sexbomba DESÍ vzhľadom:
Vychudnutá sexbomba DESÍ vzhľadom: Jej rodina má o ňu OBAVY!
Zahraniční prominenti
FOTO Dominika Cibulková s deťmi
Cibulková na vianočnej návšteve u Pellegriniho: Prezident robil deťom animátora. A kde je manžel?
Domáci prominenti
Jason Donovan
Šokujúce PRIZNANIE hviezdy seriálu Susedia: Jason ŠŇUPAL 3 gramy kokaínu denne!
Zahraniční prominenti

Našli údajne PRVÝ LIST
Našli údajne PRVÝ LIST Ježiškovi: TO, čo v ňom chcela malá Janet, dojme aj dnes! ČO si želali deti pred 140 rokmi?
Zaujímavosti
10 zaujímavostí o soboch:
10 zaujímavostí o soboch: Menia farbu očí a Santa Claus má samice
dromedar.sk
Hlasnejší než štart rakety
Hlasnejší než štart rakety aj výbuch bomby: NAJEXTRÉMNEJŠIE zvuky v dejinách Zeme! Vedci hovoria o absolútnom rekorde
Zaujímavosti
Zapáchajú viac než mužské,
Zapáchajú viac než mužské, no môžu chrániť mozog: Vedci odhalili prekvapivý fakt o ŽENSKÝCH PRDOCH!
Zaujímavosti

Aj Trenčiansky kraj čakajú
Aj Trenčiansky kraj čakajú úpravy: V tomto regióne prichádza pomoc pre školákov
trencin.zoznam.sk
Trend, ktorý pohltil už
Slováci podľahli novému trendu: Potešili by ste sa tomuto darčeku?
Domáce
Slováci sa pýtali, odborníci
Slováci majú pri hypotéke nárok na zľavu: Počuli ste už o tomto bonuse od štátu?
openiazoch.sk
Zmeny vlakovej dopravy v
Zmeny vlakovej dopravy v Nitrianskom kraji: Zistite, čo všetko čaká cestujúcich
nitra.zoznam.sk

Prichádza zlom v doprave: Pozrite si, čo všetko prináša očakávaný úsek D1 s tunelom Višňové! (foto)
Prichádza zlom v doprave: Pozrite si, čo všetko prináša očakávaný úsek D1 s tunelom Višňové! (foto)
Obchod roka za takmer 100 miliónov: O2 Slovakia kupuje konkurenčného operátora!
Obchod roka za takmer 100 miliónov: O2 Slovakia kupuje konkurenčného operátora!
Koľko stojí práca, ktorú ženy robia doma zadarmo? Spočítajte si to a výsledná suma vás prekvapí! (kalkulačka)
Koľko stojí práca, ktorú ženy robia doma zadarmo? Spočítajte si to a výsledná suma vás prekvapí! (kalkulačka)
Slováci majú pri hypotéke nárok na zľavu: Počuli ste už o tomto bonuse od štátu?
Slováci majú pri hypotéke nárok na zľavu: Počuli ste už o tomto bonuse od štátu?

Krehké plnené rožteky
Krehké plnené rožteky
Luxusné linecké s tmavou a bielou čokoládou. Na stole sú do 40 minút.
Luxusné linecké s tmavou a bielou čokoládou. Na stole sú do 40 minút.
Kedy plniť vianočné pečivo? Všetko závisí od druhu náplne
Kedy plniť vianočné pečivo? Všetko závisí od druhu náplne
Rady a tipy
Orechové nepečené trubičky: Sviatočné cukrovinky bez rúry
Orechové nepečené trubičky: Sviatočné cukrovinky bez rúry
Výber receptov

V akcii aj Bátovská Fialková a Kapustová: Online prenos zo šprintu žien v Annecy
V akcii aj Bátovská Fialková a Kapustová: Online prenos zo šprintu žien v Annecy
Biatlon
FOTO V českom športe zavládol obrovský smútok: Člen Siene slávy sa pobral na večný odpočinok
FOTO V českom športe zavládol obrovský smútok: Člen Siene slávy sa pobral na večný odpočinok
Basketbal
Konal McLaren neférovo voči Piastrimu? Majster sveta súcíti s Oscarom... Musí sa cítiť príšerne
Konal McLaren neférovo voči Piastrimu? Majster sveta súcíti s Oscarom... Musí sa cítiť príšerne
Formula 1
Anketa Športovec roka 2025: Poznáme najlepšiu desiatku, kto sa stane víťazom?
Anketa Športovec roka 2025: Poznáme najlepšiu desiatku, kto sa stane víťazom?
Ostatné

Na sviatky chcú prísť domov všetci. Nielen ty
Na sviatky chcú prísť domov všetci. Nielen ty
Doprava
Dopravcovia v Bratislavskom kraji plánujú zmeny v cestovných poriadkoch
Dopravcovia v Bratislavskom kraji plánujú zmeny v cestovných poriadkoch
Doprava
Kia predstavila nové SUV: Iba benzínové motory a dokonca atmosférický dvojliter
Kia predstavila nové SUV: Iba benzínové motory a dokonca atmosférický dvojliter
Predstavujeme
Začína sa výstavba najkratšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Začína sa výstavba najkratšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Doprava

Toto sú najväčšie kariérne slabiny znamení zverokruhu: Poradíme vám, ako s nimi pracovať!
Toto sú najväčšie kariérne slabiny znamení zverokruhu: Poradíme vám, ako s nimi pracovať!
Motivácia a inšpirácia
Ako si nastaviť pracovné ciele na nový rok, aby ste konečne dosiahli výsledky
Ako si nastaviť pracovné ciele na nový rok, aby ste konečne dosiahli výsledky
Motivácia a produktivita
Ako si vybrať kariéru, ktorá vám bude sedieť? Položte si týchto 9 otázok
Ako si vybrať kariéru, ktorá vám bude sedieť? Položte si týchto 9 otázok
Hľadám prácu
Chcete zarábať viac ako 3000 eur mesačne? Tieto pozície ukazujú, kde sa dnes naozaj oplatí pracovať
Chcete zarábať viac ako 3000 eur mesačne? Tieto pozície ukazujú, kde sa dnes naozaj oplatí pracovať
Zaujímavé pracovné ponuky

AKTUÁLNE: Veľký pohyb na slovenskom trhu. O2 sa dohodla na kúpe známeho poskytovateľa internetu
AKTUÁLNE: Veľký pohyb na slovenskom trhu. O2 sa dohodla na kúpe známeho poskytovateľa internetu
Operátori
Žena popísala brutálny online podvod, ako ju falošný telefonát z banky takmer pripravil o úspory
Žena popísala brutálny online podvod, ako ju falošný telefonát z banky takmer pripravil o úspory
Bezpečnosť
POZOR! WhatsAppom lomcuje nový podvod GhostPairing. Nezachytí ho ani antivírus a hacker sa dostane k tvojim správam
POZOR! WhatsAppom lomcuje nový podvod GhostPairing. Nezachytí ho ani antivírus a hacker sa dostane k tvojim správam
Bezpečnosť
Google Mapy práve dostali najväčšiu aktualizáciu za posledné roky, ktorá mení spôsob, akým používaš navigáciu
Google Mapy práve dostali najväčšiu aktualizáciu za posledné roky, ktorá mení spôsob, akým používaš navigáciu
Aplikácie a hry

6 dizajnérskych trendov zo sociálnych sietí, ktoré môžu pokaziť dojem a zničiť nábytok. Na ktoré rady si treba dať pozor?
6 dizajnérskych trendov zo sociálnych sietí, ktoré môžu pokaziť dojem a zničiť nábytok. Na ktoré rady si treba dať pozor?
Tradičná storočná chalupa vyzerá navonok ako za starých čias. Interiér však poňali inak a zrejme vás prekvapí
Tradičná storočná chalupa vyzerá navonok ako za starých čias. Interiér však poňali inak a zrejme vás prekvapí
Vianočná ruža nie je všetko! Týchto 5 izbových rastlín vám skrášli interiér a kvitne práve na Vianoce
Vianočná ruža nie je všetko! Týchto 5 izbových rastlín vám skrášli interiér a kvitne práve na Vianoce
Podobá sa na susedov, no je iná ako ostatné. Nenápadnú chatu v Demänovskej doline postavili pre perfektný relax
Podobá sa na susedov, no je iná ako ostatné. Nenápadnú chatu v Demänovskej doline postavili pre perfektný relax

Prečo vám mrkva v pivnici plesnivie? Možno robíte jednu z najčastejších chýb
Prečo vám mrkva v pivnici plesnivie? Možno robíte jednu z najčastejších chýb
Záhrada
Vianočné dobroty ne/tradične – božská čokoládová edícia (2. časť)
Vianočné dobroty ne/tradične – božská čokoládová edícia (2. časť)
Recepty
Ako vyčistiť krbové sklo? Budete prekvapení – ide to aj s minimálnymi nákladmi!
Ako vyčistiť krbové sklo? Budete prekvapení – ide to aj s minimálnymi nákladmi!
Údržba a opravy
Ak na vás niečo lezie, pripravte si túto cesnačku! Vyženie všetky choroby
Ak na vás niečo lezie, pripravte si túto cesnačku! Vyženie všetky choroby
Recepty

Tieto 3 znamenia zverokruhu majú v roku 2026 stretnúť budúceho manžela, tvrdí astrológ
Partnerské vzťahy
Tieto 3 znamenia zverokruhu majú v roku 2026 stretnúť budúceho manžela, tvrdí astrológ
Názorná tvár obete od
Zahraničné
Záhadná smrť v USA: Stopy DNA smerujú do našich končín, obeť je pravdepodobne zo SLOVENSKA
Kvietková z PS po
Domáce
Kvietková z PS po šírení konšpirácií o útoku v Sydney: Sype si popol na hlavu! Urobila som chybu, priznáva
V dôsledku požiaru haly
Domáce
Požiar priemyselnej haly v Malackách: VIDEO Vznikla obrovská škoda okolo 550-tisíc eur
Ruských vojakov zachytila kamera.
Zahraničné
MIMORIADNE Bezprecedentná provokácia! Ozbrojení ruskí vojaci vtrhli na územie NATO v Estónsku

