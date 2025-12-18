Vychudnutá sexbomba DESÍ vzhľadom: Jej rodina má o ňu OBAVY!

LONDÝN - Rodina Katie Price prežíva veľké obavy. Bývalá modelka a dnes hviezda reality šou v poslednom období výrazne schudla a jej blízki sa boja o jej zdravotný aj psychický stav. Podľa zdrojov z okolia rodiny už prebehli aj otvorené a úprimné rozhovory o tom, ak ona tom Katie v skutočnosti je.
Obavy prišli krátko po tom, čo sa 47-ročná celebrity objavila na verejnosti a podľa svedkov pôsobila veľmi krehko a neistým dojmom. V pondelokv ečer sa zúčastnila na otvorení nového projektu hviezdy šou The Only Way Is Essex Yasmin Oukhellou v Hertfordshire, no na podujatí vydržala len približne 20 minút. Následne ju videli odchádzať s dvoma priateľmi.
Pozornosť pritiahla aj jej vizáž. Katie mala na sebe hnedé priesvitné legíny s ladiacim topom, ktoré ešte viac zvýraznili jej výrazne chudú postavu. V sandáloch na vysokom podpätku, s veľkými slnečnými okuliarmi s odhaleným bruškom pôsobila podľa fanúšikov veľmi zoslabnuto.
Kaite Price v minulosti netajila problémy s hmotnosťou a otvorene hovorila aj o ich príčinách. Tentoraz však jej vzhľad znepokojil najmä rodinu. Zdroj blízky speváčke pre britský denník Mirror prezradil, že blízki s ňou vedú vážne rozhovory.
„Rodina sa s Katie delí o svoje obavy a rozprávajú sa s ňou otvorene a úprimne o tom, ako sa cíti. Tieto rozhovory sa týkajú jej psychického zdravia aj úbytku hmotnosti,“ uviedol zdroj. Zároveň zdôraznil, že všetko sa deje z lásky a starostlivosti. „Ide o súkromné rozhovory v rámci rodiny. Ľudia často zabúdajú, čím všetkým si katie prešla a koľko toho už dokázala prekonať. Jej zdravie a pohoda sú absolútnou prioritou - a sama na sebe aktívne pracuje.“