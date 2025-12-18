Prezident Pellegrini navštívi slovenských vojakov v Kosove: Absolvuje aj návštevu Srbska

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini v nedeľu (21. 12.) navštívi slovenských profesionálnych vojakov pôsobiacich v Kosove v rámci medzinárodnej misie The Kosovo Force (KFOR) pod vedením NATO. Ide o jeho tradičnú predvianočnú cestu za príslušníkmi Ozbrojených síl SR v zahraničí. Informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR.
„Na návšteve sa spolu s prezidentom zúčastnia aj rodinní príslušníci vojakov, ktorí požiadali o predĺženie svojho pôsobenia v tejto misii. Návšteva tak bude mať okrem oficiálneho rozmeru aj osobitný rodinný rozmer ako prejav úcty a podpory nielen samotným vojakom, ale aj ich najbližším,“ priblížil odbor komunikácie.
Pellegrini sa po stretnutí so slovenským kontingentom presunie do Belehradu
Pellegrini sa po stretnutí so slovenským kontingentom presunie do Belehradu, kde absolvuje oficiálnu návštevu Srbskej republiky ako prvá slovenská hlava štátu po 16 rokoch. Návšteva je podľa KP súčasťou série ciest prezidenta do krajín západného Balkánu s cieľom vyjadrenia dlhodobej podpory SR európskej integrácii tohto regiónu.
V Belehrade sa slovenská hlava štátu stretne s prezidentom Srbska Aleksandarom Vučičom, predsedníčkou Národného zhromaždenia Anou Brnabičovou a predsedom srbskej vlády Durom Macutom. „Rokovania sa budú týkať rozvoja našich bilaterálnych vzťahov, procesu integrácie krajín západného Balkánu do EÚ i aktuálnych geopolitických výziev,“ uviedol odbor komunikácie. V pondelok (22. 12.) sa Pellegrini s prezidentom Srbska spoločne stretnú so zástupcami slovenskej komunity v Báčskom Petrovci.