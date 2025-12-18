Štvrtok18. december 2025, meniny má Sláva, Slávka, zajtra Judita

Zapáchajú viac než mužské, no môžu chrániť mozog: Vedci odhalili prekvapivý fakt o ŽENSKÝCH PRDOCH!

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/gab © Zoznam/gab

USA - Výskumy naznačujú, že ženské plyny obsahujú vyššie koncentrácie sírovodíka, ktorý spôsobuje intenzívnejší zápach ako u mužov. Paradoxne však práve táto látka môže v malých dávkach zohrávať ochrannú úlohu pre mozog a súvisieť s nižším rizikom Alzheimerovej choroby.

V priemere si ľudia uľavia až 23-krát denne, no nie všetky plyny uvoľnené z tela sú rovnaké. Už v roku 1998 sa gastroenterológ a vedec Michael Levitt, známy ako „kráľ prdov“, rozhodol zistiť, ktoré plyny dávajú flatulencii jej typický zápach. Do štúdie zapojil 16 zdravých dospelých bez anamnézy tráviacich ťažkostí. Každému nasadil „systém na zber plynov“, čo bola v podstate rektálna hadička napojená na zberné vrecko. Po tom, ako účastníci zjedli fazuľu pinto a užili preháňadlo, vedci zozbierali ich prdy.

Zapáchajú viac než mužské,
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Getty Images)

Netušili, že čuchajú ľudskú flatulenciu

Následne vykonali plynovú chromatografiu spojenú s hmotnostnou spektrometriou, aby presne zistili, čo sa vo vreckách nachádzalo. Vzorky zároveň podrobili aj „čuchovému testu“. Dvaja hodnotitelia mali za úlohu označiť každý prd na stupnici od 0 do 8, pričom osmička bola definovaná ako „veľmi odporný“. Ako informuje portál New York Post, netušili pritom, že čuchajú ľudskú flatulenciu. Vedci týmto spôsobom zistili, že hlavnými plynmi zodpovednými za zápach ľudských prdov sú zlúčeniny obsahujúce síru, najmä sírovodík. Je to chemická látka, ktorá spôsobuje typický zápach pokazených vajec.

Mikrobiológ spravil NAJNECHUTNEJŠÍ test sveta: Spočítal baktérie v PRDNUTÍ! Výsledok vás zloží Prečítajte si tiež

Mikrobiológ spravil NAJNECHUTNEJŠÍ test sveta: Spočítal baktérie v PRDNUTÍ! Výsledok vás zloží

Hoci muži mali tendenciu vypúšťať väčší objem plynov, štúdia ukázala, že ženská flatulencia obsahuje výrazne vyššiu koncentráciu sírovodíka ako plyny mužov a hodnotitelia označili ženské plyny ako tie, ktoré majú vyššiu intenzitu zápachu. Štúdia z roku 2005 zistila, že heterosexuálnym mužom najmenej prekážalo, ak ich niekto počul alebo cítil, zatiaľ čo heterosexuálne ženy boli najviac sebakritické a rozpačité. V tomto bode však nastáva zlom: ženy by sa možno mali so svojimi zapáchajúcimi prdmi zmieriť, pretože môžu prospievať ich telu.

Niektoré behaviorálne prejavy Alzheimerovej choroby by mohli byť zvrátiteľné

Hoci je sírovodík vo veľkých dávkach vysoko toxický, malé množstvá (aké sa hojne nachádzajú v ženských plynoch), môžu pomáhať chrániť starnúce mozgové bunky pred Alzheimerovou chorobou. V tele zohráva sírovodík úlohu pri mnohých funkciách, vrátane pomoci mozgovým bunkám komunikovať prostredníctvom chemickej úpravy bielkovín v procese nazývanom sulfhydratácia. Štúdie uvádzajú, že jej úroveň s vekom klesá, pričom tento pokles je ešte výraznejší u pacientov s Alzheimerovou chorobou.

Nový INTÍMNY trend valcuje internet: Ženy ho robia ROKY, no nik o tom nehovorí! Muži o tom nemajú ani tušenie Prečítajte si tiež

Nový INTÍMNY trend valcuje internet: Ženy ho robia ROKY, no nik o tom nehovorí! Muži o tom nemajú ani tušenie

V štúdii z roku 2021 uskutočnili vedci z Johns Hopkins Medicine experimenty na myšiach geneticky upravených tak, aby napodobňovali ľudskú Alzheimerovu chorobu. Hlodavcom injekčne podali zlúčeninu prenášajúcu sírovodík s názvom NaGYY a počas 12 týždňov sledovali zmeny v pamäti a motorických schopnostiach. Behaviorálne testy ukázali, že sírovodík zlepšil kognitívne a pohybové funkcie o 50 percent v porovnaní s neliečenými myšami. Ošetrované myši si tiež lepšie pamätali umiestnenie únikových plošín a pôsobili fyzicky aktívnejšie ako ich neliečené náprotivky.

Kto má pikantnejšie myšlienky - muži alebo ženy? Odborníci prišli s JEDNOZNAČNOU odpoveďou! Nežné pohlavie prekvapilo Prečítajte si tiež

Kto má pikantnejšie myšlienky - muži alebo ženy? Odborníci prišli s JEDNOZNAČNOU odpoveďou! Nežné pohlavie prekvapilo

Výsledky naznačili, že niektoré behaviorálne prejavy Alzheimerovej choroby by mohli byť zvrátiteľné pomocou sírovodíka, hoci zatiaľ nie je jasné, či by to fungovalo aj u ľudí. Takže, dámy, nabudúce, keď si uľavíte, zhlboka sa nadýchnite. Ten nepríjemný zápach by mohol byť tajným posilňovačom mozgu.

Viac o téme: ŽenyMužiZápachPlynyPrd
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Dvadsiatničky jej môžu len
Po šesťdesiatke dosiahla formu života: Dnes má 77 rokov a ODMIETA skrývať postavu! Mladšie ženy len TICHO závidia
Zaujímavosti
Mýtus alebo varovanie? Proroctvá
Mýtus alebo varovanie? Proroctvá Baby Vangy pre rok 2026 opäť rozdeľujú svet! Vízia, ktorá desí
Zaujímavosti
FOTO Slabé klopanie z rakvy
OMYL, ktorý mohol skončiť tragédiou: Prípravu na kremáciu zastavilo KLOPANIE z rakvy! Žena mala byť dávno mŕtva
Zaujímavosti
Pražská zoo smúti za
Šokujúce nešťastie pred otvorením zoo: Obľúbený akrobat už návštevníkov neuvidí! Pád do vody bol osudný
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tréner Weiss pred záverečným súbojom Slovana v KL: Hlavným cieľom v novom roku bude obhájiť titul
Tréner Weiss pred záverečným súbojom Slovana v KL: Hlavným cieľom v novom roku bude obhájiť titul
Zoznam TV
Hráč Slovana Nino Marcelli pred zápasom s Häckenom: Chceme sa s rokom rozlúčiť víťazne
Hráč Slovana Nino Marcelli pred zápasom s Häckenom: Chceme sa s rokom rozlúčiť víťazne
Zoznam TV
Tréner Vladimír Weiss pred posledným zápasom Slovana v Konferenčnej lige s BK Häcken
Tréner Vladimír Weiss pred posledným zápasom Slovana v Konferenčnej lige s BK Häcken
Zoznam TV

Domáce správy

Jediný deň môže rozhodnúť
Jediný deň môže rozhodnúť o tom, koľko peňazí dostanete! Odborník upozornil na šibeničný dátum: Po ňom sa všetko mení
Domáce
Známa značka bije na
Známa značka bije na poplach: Zásadný problém pri niektorých bicykloch! Zákazníkom odporúčajú urýchlený servis
Domáce
FOTO Pri bankomatoch si dávajte
Pri bankomatoch si dávajte EXTRA pozor: Taktiky podvodníkov búrajú bariéry SCI-FI filmov, za pár sekúnd majú heslo!
Domáce
Vianočný víkend dedka Večerníčka v Detve: Rozprávky, kreatívny program a sladké prekvapenia
Vianočný víkend dedka Večerníčka v Detve: Rozprávky, kreatívny program a sladké prekvapenia
Banská Bystrica

Zahraničné

KYBERNETICKÝ útok na PornHub:
KYBERNETICKÝ útok na PornHub: Hackeri hrozia zverejnením účtov! TOTO požadujú
Zahraničné
FOTO Moderátorku stanice WRBC Christinu
ŠOKUJÚCA smrť známej moderátorky: Jej bezvládne telo ležalo hneď vedľa manžela
Zahraničné
Senát v USA potvrdil
Senát v USA potvrdil miliardára Jareda Isaacmana za šéfa vesmírnej agentúry NASA
Zahraničné
Juraj Blanár hovoril so
Juraj Blanár hovoril so šéfom egyptskej diplomacie o TOMTO
Zahraničné

Prominenti

Ďalší slovenský raper odhalil
Ďalší slovenský raper odhalil DESIVÚ DIAGNÓZU: Nádor na mozgu!
Domáci prominenti
Brad Pitt
Brad Pitt hral aj v nezabudnuteľnom Dallase: Pamätáte si ho?
Osobnosti
FOTO VNÚTRI! Eva Toulová
BIZÁR, aký svet nevidel: Známa Češka v šokujúcom outfite... Radšej si zakryte oči!
Domáci prominenti
Angelina Jolie
Odvážne FOTO Angeliny Jolie: Pred objektívom ukázala jazvy po odstránení prsníkov!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Zapáchajú viac než mužské,
Zapáchajú viac než mužské, no môžu chrániť mozog: Vedci odhalili prekvapivý fakt o ŽENSKÝCH PRDOCH!
Zaujímavosti
Dvadsiatničky jej môžu len
Po šesťdesiatke dosiahla formu života: Dnes má 77 rokov a ODMIETA skrývať postavu! Mladšie ženy len TICHO závidia
Zaujímavosti
Výskum vysvetľuje: Prečo niektoré
Výskum vysvetľuje: Prečo niektoré ženy predstierajú orgazmus?
vysetrenie.sk
Mýtus alebo varovanie? Proroctvá
Mýtus alebo varovanie? Proroctvá Baby Vangy pre rok 2026 opäť rozdeľujú svet! Vízia, ktorá desí
Zaujímavosti

Dobré správy

Trend, ktorý pohltil už
Slováci podľahli novému trendu: Potešili by ste sa tomuto darčeku?
Domáce
Slováci sa pýtali, odborníci
Slováci majú pri hypotéke nárok na zľavu: Počuli ste už o tomto bonuse od štátu?
openiazoch.sk
Zmeny vlakovej dopravy v
Zmeny vlakovej dopravy v Nitrianskom kraji: Zistite, čo všetko čaká cestujúcich
nitra.zoznam.sk
Významná správa pre stanicu
Významná správa pre stanicu v Trnavskom kraji: Skráti sa aj prestupná doba, čo sa ešte mení?
trnava.zoznam.sk

Ekonomika

Koľko stojí práca, ktorú ženy robia doma zadarmo? Spočítajte si to a výsledná suma vás prekvapí! (kalkulačka)
Koľko stojí práca, ktorú ženy robia doma zadarmo? Spočítajte si to a výsledná suma vás prekvapí! (kalkulačka)
Nemysliteľné sa stalo realitou: Volkswagen prvýkrát v histórii zatvára fabriku doma. Je to varovanie aj pre Slovensko!
Nemysliteľné sa stalo realitou: Volkswagen prvýkrát v histórii zatvára fabriku doma. Je to varovanie aj pre Slovensko!
Vláda odklepla výstavbu nových rýchlonabíjačiek po celom Slovensku: Pozrite si, kde všade vyrastú! (prehľadná mapa)
Vláda odklepla výstavbu nových rýchlonabíjačiek po celom Slovensku: Pozrite si, kde všade vyrastú! (prehľadná mapa)
Alarm pre Slovensko: Ťahúň ekonomiky naráža na problémy v USA aj Číne!
Alarm pre Slovensko: Ťahúň ekonomiky naráža na problémy v USA aj Číne!

Varenie a recepty

Krehké plnené rožteky
Krehké plnené rožteky
Luxusné linecké s tmavou a bielou čokoládou. Na stole sú do 40 minút.
Luxusné linecké s tmavou a bielou čokoládou. Na stole sú do 40 minút.
Kedy plniť vianočné pečivo? Všetko závisí od druhu náplne
Kedy plniť vianočné pečivo? Všetko závisí od druhu náplne
Rady a tipy
Orechové nepečené trubičky: Sviatočné cukrovinky bez rúry
Orechové nepečené trubičky: Sviatočné cukrovinky bez rúry
Výber receptov

Šport

Po nezhodách so zväzom dala krajine košom: Česi zlanárili veľkú zahraničnú hviezdu
Po nezhodách so zväzom dala krajine košom: Česi zlanárili veľkú zahraničnú hviezdu
Parašport
Slovenský šport v roku 2025: KVÍZ odhalí, akú máte pamäť! Kto získa plný počet bodov?
Slovenský šport v roku 2025: KVÍZ odhalí, akú máte pamäť! Kto získa plný počet bodov?
Kvízy
Hancko s Atléticom aj Real sa triasli s outsidermi: Účastník Ligy majstrov skončil s druholigistom
Hancko s Atléticom aj Real sa triasli s outsidermi: Účastník Ligy majstrov skončil s druholigistom
Copa del Rey
Hrá staromódny tenis, vidí kurt geometricky: Krejčíková je dôkazom, že nikoho netreba škatuľkovať
Hrá staromódny tenis, vidí kurt geometricky: Krejčíková je dôkazom, že nikoho netreba škatuľkovať
WTA

Auto-moto

Dopravcovia v Bratislavskom kraji plánujú zmeny v cestovných poriadkoch
Dopravcovia v Bratislavskom kraji plánujú zmeny v cestovných poriadkoch
Doprava
Kia predstavila nové SUV: Iba benzínové motory a dokonca atmosférický dvojliter
Kia predstavila nové SUV: Iba benzínové motory a dokonca atmosférický dvojliter
Predstavujeme
Začína sa výstavba najkratšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Začína sa výstavba najkratšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Doprava
KGM Actyon dostal úsporný hybrid. Veľké SUV sľubuje spotrebu 5,9 l/100 km
KGM Actyon dostal úsporný hybrid. Veľké SUV sľubuje spotrebu 5,9 l/100 km
Novinky

Kariéra a motivácia

Ako si vybrať kariéru, ktorá vám bude sedieť? Položte si týchto 9 otázok
Ako si vybrať kariéru, ktorá vám bude sedieť? Položte si týchto 9 otázok
Hľadám prácu
Chcete zarábať viac ako 3000 eur mesačne? Tieto pozície ukazujú, kde sa dnes naozaj oplatí pracovať
Chcete zarábať viac ako 3000 eur mesačne? Tieto pozície ukazujú, kde sa dnes naozaj oplatí pracovať
Zaujímavé pracovné ponuky
Práca počas sviatkov: Ako získať odmenu alebo voľno bez stresu
Práca počas sviatkov: Ako získať odmenu alebo voľno bez stresu
Prostredie práce
Vianoce v práci: Ako si udržať pohodu a prežiť sviatky bez stresu
Vianoce v práci: Ako si udržať pohodu a prežiť sviatky bez stresu
Rady, tipy a triky

Technológie

POZOR! Viac než 8 miliónov používateľov má infikovaný prehliadač. To, čo si píšeš s ChatGPT a ďalšími AI, nemusí zostať súkromné
POZOR! Viac než 8 miliónov používateľov má infikovaný prehliadač. To, čo si píšeš s ChatGPT a ďalšími AI, nemusí zostať súkromné
Bezpečnosť
Prvý kontakt s mimozemšťanmi nemusí vyzerať tak, ako nás to naučili sci-fi filmy, varuje astronóm
Prvý kontakt s mimozemšťanmi nemusí vyzerať tak, ako nás to naučili sci-fi filmy, varuje astronóm
Veda a výskum
V Google vyhľadávaní práve pribudlo nové tlačidlo „+“. Takto mení spôsob, akým hľadáš informácie
V Google vyhľadávaní práve pribudlo nové tlačidlo „+“. Takto mení spôsob, akým hľadáš informácie
Návody
Tieto roboty sú menšie než zrnko soli. Plávajú, myslia a fungujú bez batérie
Tieto roboty sú menšie než zrnko soli. Plávajú, myslia a fungujú bez batérie
Technológie

Bývanie

6 dizajnérskych trendov zo sociálnych sietí, ktoré môžu pokaziť dojem a zničiť nábytok. Na ktoré rady si treba dať pozor?
6 dizajnérskych trendov zo sociálnych sietí, ktoré môžu pokaziť dojem a zničiť nábytok. Na ktoré rady si treba dať pozor?
Tradičná storočná chalupa vyzerá navonok ako za starých čias. Interiér však poňali inak a zrejme vás prekvapí
Tradičná storočná chalupa vyzerá navonok ako za starých čias. Interiér však poňali inak a zrejme vás prekvapí
Vianočná ruža nie je všetko! Týchto 5 izbových rastlín vám skrášli interiér a kvitne práve na Vianoce
Vianočná ruža nie je všetko! Týchto 5 izbových rastlín vám skrášli interiér a kvitne práve na Vianoce
Podobá sa na susedov, no je iná ako ostatné. Nenápadnú chatu v Demänovskej doline postavili pre perfektný relax
Podobá sa na susedov, no je iná ako ostatné. Nenápadnú chatu v Demänovskej doline postavili pre perfektný relax

Pre kutilov

Prečo vám mrkva v pivnici plesnivie? Možno robíte jednu z najčastejších chýb
Prečo vám mrkva v pivnici plesnivie? Možno robíte jednu z najčastejších chýb
Záhrada
Vianočné dobroty ne/tradične – božská čokoládová edícia (2. časť)
Vianočné dobroty ne/tradične – božská čokoládová edícia (2. časť)
Recepty
Ako vyčistiť krbové sklo? Budete prekvapení – ide to aj s minimálnymi nákladmi!
Ako vyčistiť krbové sklo? Budete prekvapení – ide to aj s minimálnymi nákladmi!
Údržba a opravy
Ak na vás niečo lezie, pripravte si túto cesnačku! Vyženie všetky choroby
Ak na vás niečo lezie, pripravte si túto cesnačku! Vyženie všetky choroby
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto znamenia majú počas Vianoc najväčší sexappeal: Astrológovia hovoria o jasných favoritov
Partnerské vzťahy
Tieto znamenia majú počas Vianoc najväčší sexappeal: Astrológovia hovoria o jasných favoritov
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Jediný deň môže rozhodnúť
Domáce
Jediný deň môže rozhodnúť o tom, koľko peňazí dostanete! Odborník upozornil na šibeničný dátum: Po ňom sa všetko mení
Známa značka bije na
Domáce
Známa značka bije na poplach: Zásadný problém pri niektorých bicykloch! Zákazníkom odporúčajú urýchlený servis
Pri bankomatoch si dávajte
Domáce
Pri bankomatoch si dávajte EXTRA pozor: Taktiky podvodníkov búrajú bariéry SCI-FI filmov, za pár sekúnd majú heslo!
Obrovské problémy Fica v
Domáce
Obrovské problémy Fica v Bruseli: Vládny špeciál mal nehodu! Lietadlo je vážne poškodené

Ďalšie zo Zoznamu