Zapáchajú viac než mužské, no môžu chrániť mozog: Vedci odhalili prekvapivý fakt o ŽENSKÝCH PRDOCH!

USA - Výskumy naznačujú, že ženské plyny obsahujú vyššie koncentrácie sírovodíka, ktorý spôsobuje intenzívnejší zápach ako u mužov. Paradoxne však práve táto látka môže v malých dávkach zohrávať ochrannú úlohu pre mozog a súvisieť s nižším rizikom Alzheimerovej choroby.
V priemere si ľudia uľavia až 23-krát denne, no nie všetky plyny uvoľnené z tela sú rovnaké. Už v roku 1998 sa gastroenterológ a vedec Michael Levitt, známy ako „kráľ prdov“, rozhodol zistiť, ktoré plyny dávajú flatulencii jej typický zápach. Do štúdie zapojil 16 zdravých dospelých bez anamnézy tráviacich ťažkostí. Každému nasadil „systém na zber plynov“, čo bola v podstate rektálna hadička napojená na zberné vrecko. Po tom, ako účastníci zjedli fazuľu pinto a užili preháňadlo, vedci zozbierali ich prdy.
Netušili, že čuchajú ľudskú flatulenciu
Následne vykonali plynovú chromatografiu spojenú s hmotnostnou spektrometriou, aby presne zistili, čo sa vo vreckách nachádzalo. Vzorky zároveň podrobili aj „čuchovému testu“. Dvaja hodnotitelia mali za úlohu označiť každý prd na stupnici od 0 do 8, pričom osmička bola definovaná ako „veľmi odporný“. Ako informuje portál New York Post, netušili pritom, že čuchajú ľudskú flatulenciu. Vedci týmto spôsobom zistili, že hlavnými plynmi zodpovednými za zápach ľudských prdov sú zlúčeniny obsahujúce síru, najmä sírovodík. Je to chemická látka, ktorá spôsobuje typický zápach pokazených vajec.
Hoci muži mali tendenciu vypúšťať väčší objem plynov, štúdia ukázala, že ženská flatulencia obsahuje výrazne vyššiu koncentráciu sírovodíka ako plyny mužov a hodnotitelia označili ženské plyny ako tie, ktoré majú vyššiu intenzitu zápachu. Štúdia z roku 2005 zistila, že heterosexuálnym mužom najmenej prekážalo, ak ich niekto počul alebo cítil, zatiaľ čo heterosexuálne ženy boli najviac sebakritické a rozpačité. V tomto bode však nastáva zlom: ženy by sa možno mali so svojimi zapáchajúcimi prdmi zmieriť, pretože môžu prospievať ich telu.
Niektoré behaviorálne prejavy Alzheimerovej choroby by mohli byť zvrátiteľné
Hoci je sírovodík vo veľkých dávkach vysoko toxický, malé množstvá (aké sa hojne nachádzajú v ženských plynoch), môžu pomáhať chrániť starnúce mozgové bunky pred Alzheimerovou chorobou. V tele zohráva sírovodík úlohu pri mnohých funkciách, vrátane pomoci mozgovým bunkám komunikovať prostredníctvom chemickej úpravy bielkovín v procese nazývanom sulfhydratácia. Štúdie uvádzajú, že jej úroveň s vekom klesá, pričom tento pokles je ešte výraznejší u pacientov s Alzheimerovou chorobou.
V štúdii z roku 2021 uskutočnili vedci z Johns Hopkins Medicine experimenty na myšiach geneticky upravených tak, aby napodobňovali ľudskú Alzheimerovu chorobu. Hlodavcom injekčne podali zlúčeninu prenášajúcu sírovodík s názvom NaGYY a počas 12 týždňov sledovali zmeny v pamäti a motorických schopnostiach. Behaviorálne testy ukázali, že sírovodík zlepšil kognitívne a pohybové funkcie o 50 percent v porovnaní s neliečenými myšami. Ošetrované myši si tiež lepšie pamätali umiestnenie únikových plošín a pôsobili fyzicky aktívnejšie ako ich neliečené náprotivky.
Výsledky naznačili, že niektoré behaviorálne prejavy Alzheimerovej choroby by mohli byť zvrátiteľné pomocou sírovodíka, hoci zatiaľ nie je jasné, či by to fungovalo aj u ľudí. Takže, dámy, nabudúce, keď si uľavíte, zhlboka sa nadýchnite. Ten nepríjemný zápach by mohol byť tajným posilňovačom mozgu.