Slovenskí europoslanci majú rôzne pohľady na zákaz dovozu ruského plynu do EÚ

Ľubica Karvašová
Ľubica Karvašová (Zdroj: Topky/Ramon Leško)
TASR

BRUSEL - Európsky parlament (EP) v stredu zahlasoval za finálnu podobu legislatívy EÚ zameranej na postupný zákaz dovozu ruského plynu do EÚ, ktorý začne platiť od jesene 2027. Slovenskí europoslanci majú rôzne názory na tento legislatívny návrh, informuje spravodajca.

Europoslankyňa a tieňová spravodajkyňa tejto legislatívy Ľubica Karvašová (PS) v pléne EP zdôraznila, že ide o historické rozhodnutie a ocenila širokú zhodu medzi poslancami, ako aj „konkrétne riešenia pre Slovensko“. V kontraste s tým sú podľa nej vyhlásenia predstaviteľov slovenskej vládnej koalície, ako aj jej nezaradených zástupcov v EP.

Ľubica Karvašová v EP o návrhu na zákaz dovozu ruského plynu a ropy do EÚ (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

„Ako tieňová spravodajkyňa za politickú skupinu Obnovme Európu som sa na tejto legislatíve aktívne podieľala a podporovala riešenia, ktoré zohľadňujú špecifickú situáciu Slovenska. Rusko nie je spoľahlivý dodávateľ a ruský plyn nie je lacný. Ak by bol, Slovensko by dnes nemalo jedny z najvyšších cien energií pre firmy v celej EÚ a štát by nemusel míňať stovky miliónov eur na energopomoc,“ povedala.

Pripomenula, že Slovensko dnes väčšinu plynu dováža z iných krajín a má prepojenia so všetkými susedmi. Zákaz ruského plynu sa začne postupne v druhej polovici roka 2027 a Slovensko má vyrokované najdlhšie prechodné obdobie spolu s konkrétnymi technickými výnimkami. „Aktívne som podporila časti návrhu, ktorý má konkrétne riešenia pre Slovensko. Legislatíva obsahuje aj klauzulu umožňujúcu Slovensku technicky zvládnuť prechodné obdobie a umožňuje, aby nám eurokomisia pomohla pri diverzifikácii,“ uviedla.

Monika Beňová odkázala TOTO

Monika Beňová (Smer-SD) odkázala, že toto rozhodnutie bude z hospodárskeho hľadiska škodlivé pre Úniu a osobitne pre Slovensko. „Medzinárodný menový fond nám v tejto súvislosti predpovedá veľmi nepriaznivý vplyv týkajúci sa poklesu hrubého domáceho produktu. Môže pre nás znamenať výrazný nárast cien plynu a s tým súvisiaci pokles konkurencieschopnosti slovenského priemyslu, ako aj dosah na oslabenie našej energetickej bezpečnosti,“ odkázala.

Za dôležitú pre Slovensko považuje výnimku, ktorá mu umožní využívať dlhodobý kontrakt na dodávku ruského plynu o dva roky dlhšie a kľúčové podľa nej bude aj to, akým spôsobom sa Európska komisia postaví k záväzku vo veci kompenzácií, ktoré Slovensku v súvislosti s týmto zákazom prisľúbila.

Miriam Lexmann ocenila posun

Miriam Lexmann (KDH) ocenila posun v prospech záruk pre Slovensko, ktorý priniesol finálny návrh textu vyrokovaný mezi Radou EÚ a Európskym parlamentom, kde konkrétne termíny odtrhnutia sa týkajú iba zemného plynu, nie ropy ani jadrového paliva. To je podľa nej na Slovensku technicky realizovateľné bez ohrozenia domácnosti a podnikateľského sektora.

„Návrh ponecháva možnosť vyrokovať pre jednotlivé krajiny aj opodstatnené výnimky. Aj pre tieto záruky som podporila schválenie aktuálneho znenia nariadenia o postupnom ukončení dovozu zemného plynu z Ruska a zlepšení monitorovania možných energetických závislostí,“ povedala. Tvrdí, že po ukončení vojny a nastolení spravodlivého mieru na Ukrajine musí EÚ konať principiálne, rýchlo a v záujme jej občanov tak, aby nebola svojou nepripravenosťou znevýhodnená pri obnove ekonomických vzťahov.

Martin Hojsík (PS) upozornil, že mier bude možný len vtedy, keď EÚ prestane financovať vojakov vraždiacich na Ukrajine. „Keď prestaneme financovať Putinovu snahu, aby aj Slovensko bolo znova ruskou guberniou. Naša sloboda a prosperita závisia od oslobodenia sa od ruského plynu. Je drahší nielen svojou cenovkou, ale aj tým, že nás pripravil o mier v Európe. Podkopáva konkurencieschopnosť nášho priemyslu a ohrozuje pracovné miesta. Preto som nesmierne rád, že sa ho konečne zbavíme,“ povedal.

V dôsledku požiaru haly v Malackách vznikla škoda 550.000 eur
V dôsledku požiaru haly v Malackách vznikla škoda 550.000 eur
Správy
Slovensko usporiada Svetovú výstavu známok Slovphilex 2027
Slovensko usporiada Svetovú výstavu známok Slovphilex 2027
Správy
Prílet ďalších troch stíhačiek F-16 na Slovensko odložili pre počasie
Prílet ďalších troch stíhačiek F-16 na Slovensko odložili pre počasie
Správy

český minister obrany Jaromír
Česko potvrdilo pomoc Slovensku pri ochrane vzdušného priestoru: Český minister obrany Zůna telefonoval s Kaliňákom
Zahraničné
Peter Pellegrini
Prezident Pellegrini navštívi slovenských vojakov v Kosove: Absolvuje aj návštevu Srbska
Domáce
Juraj Payer, dekan Lekárskej
Prezidentom Slovenskej lekárskej spoločnosti sa stane Juraj Payer
Domáce
Slovenské národné divadlo v smútku: Zomrela SPEVÁČKA svetového formátu s nádherným hlasom
Slovenské národné divadlo v smútku: Zomrela SPEVÁČKA svetového formátu s nádherným hlasom
Bratislava

FOTO Názorná tvár obete od
Záhadná smrť v USA: Stopy DNA smerujú do našich končín, obeť je pravdepodobne zo SLOVENSKA
Zahraničné
český minister obrany Jaromír
Česko potvrdilo pomoc Slovensku pri ochrane vzdušného priestoru: Český minister obrany Zůna telefonoval s Kaliňákom
Zahraničné
Ľubica Karvašová
Slovenskí europoslanci majú rôzne pohľady na zákaz dovozu ruského plynu do EÚ
Zahraničné
Marek Eštok
Eštok absolvoval rokovanie: Slovensko a USA potvrdili strategický význam vzájomných vzťahov
Zahraničné

Marcel Forgáč sa postavil
Šialený lynč Fera Jokea po sexuálnom škandále! Marcel Forgáč: Zničiť, rozdupať a zabudnúť? Tak pŕŕŕ!
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Vychudnutá sexbomba DESÍ vzhľadom:
Vychudnutá sexbomba DESÍ vzhľadom: Jej rodina má o ňu OBAVY!
Zahraniční prominenti
FOTO Dominika Cibulková s deťmi
Cibulková na vianočnej návšteve u Pellegriniho: Prezident robil deťom animátora. A kde je manžel?
Domáci prominenti
Jason Donovan
Šokujúce PRIZNANIE hviezdy seriálu Susedia: Jason ŠŇUPAL 3 gramy kokaínu denne!
Zahraniční prominenti

Našli údajne PRVÝ LIST
Našli údajne PRVÝ LIST Ježiškovi: TO, čo v ňom chcela malá Janet, dojme aj dnes! ČO si želali deti pred 140 rokmi?
Zaujímavosti
10 zaujímavostí o soboch:
10 zaujímavostí o soboch: Menia farbu očí a Santa Claus má samice
dromedar.sk
Hlasnejší než štart rakety
Hlasnejší než štart rakety aj výbuch bomby: NAJEXTRÉMNEJŠIE zvuky v dejinách Zeme! Vedci hovoria o absolútnom rekorde
Zaujímavosti
Zapáchajú viac než mužské,
Zapáchajú viac než mužské, no môžu chrániť mozog: Vedci odhalili prekvapivý fakt o ŽENSKÝCH PRDOCH!
Zaujímavosti

Aj Trenčiansky kraj čakajú
Aj Trenčiansky kraj čakajú úpravy: V tomto regióne prichádza pomoc pre školákov
trencin.zoznam.sk
Trend, ktorý pohltil už
Slováci podľahli novému trendu: Potešili by ste sa tomuto darčeku?
Domáce
Slováci sa pýtali, odborníci
Slováci majú pri hypotéke nárok na zľavu: Počuli ste už o tomto bonuse od štátu?
openiazoch.sk
Zmeny vlakovej dopravy v
Zmeny vlakovej dopravy v Nitrianskom kraji: Zistite, čo všetko čaká cestujúcich
nitra.zoznam.sk

Prichádza zlom v doprave: Pozrite si, čo všetko prináša očakávaný úsek D1 s tunelom Višňové! (foto)
Prichádza zlom v doprave: Pozrite si, čo všetko prináša očakávaný úsek D1 s tunelom Višňové! (foto)
Obchod roka za takmer 100 miliónov: O2 Slovakia kupuje konkurenčného operátora!
Obchod roka za takmer 100 miliónov: O2 Slovakia kupuje konkurenčného operátora!
Koľko stojí práca, ktorú ženy robia doma zadarmo? Spočítajte si to a výsledná suma vás prekvapí! (kalkulačka)
Koľko stojí práca, ktorú ženy robia doma zadarmo? Spočítajte si to a výsledná suma vás prekvapí! (kalkulačka)
Slováci majú pri hypotéke nárok na zľavu: Počuli ste už o tomto bonuse od štátu?
Slováci majú pri hypotéke nárok na zľavu: Počuli ste už o tomto bonuse od štátu?

Krehké plnené rožteky
Krehké plnené rožteky
Luxusné linecké s tmavou a bielou čokoládou. Na stole sú do 40 minút.
Luxusné linecké s tmavou a bielou čokoládou. Na stole sú do 40 minút.
Kedy plniť vianočné pečivo? Všetko závisí od druhu náplne
Kedy plniť vianočné pečivo? Všetko závisí od druhu náplne
Rady a tipy
Orechové nepečené trubičky: Sviatočné cukrovinky bez rúry
Orechové nepečené trubičky: Sviatočné cukrovinky bez rúry
Výber receptov

V akcii aj Bátovská Fialková a Kapustová: Online prenos zo šprintu žien v Annecy
V akcii aj Bátovská Fialková a Kapustová: Online prenos zo šprintu žien v Annecy
Biatlon
FOTO V českom športe zavládol obrovský smútok: Člen Siene slávy sa pobral na večný odpočinok
FOTO V českom športe zavládol obrovský smútok: Člen Siene slávy sa pobral na večný odpočinok
Basketbal
Konal McLaren neférovo voči Piastrimu? Majster sveta súcíti s Oscarom... Musí sa cítiť príšerne
Konal McLaren neférovo voči Piastrimu? Majster sveta súcíti s Oscarom... Musí sa cítiť príšerne
Formula 1
Anketa Športovec roka 2025: Poznáme najlepšiu desiatku, kto sa stane víťazom?
Anketa Športovec roka 2025: Poznáme najlepšiu desiatku, kto sa stane víťazom?
Ostatné

Na sviatky chcú prísť domov všetci. Nielen ty
Na sviatky chcú prísť domov všetci. Nielen ty
Doprava
Dopravcovia v Bratislavskom kraji plánujú zmeny v cestovných poriadkoch
Dopravcovia v Bratislavskom kraji plánujú zmeny v cestovných poriadkoch
Doprava
Kia predstavila nové SUV: Iba benzínové motory a dokonca atmosférický dvojliter
Kia predstavila nové SUV: Iba benzínové motory a dokonca atmosférický dvojliter
Predstavujeme
Začína sa výstavba najkratšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Začína sa výstavba najkratšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Doprava

Toto sú najväčšie kariérne slabiny znamení zverokruhu: Poradíme vám, ako s nimi pracovať!
Toto sú najväčšie kariérne slabiny znamení zverokruhu: Poradíme vám, ako s nimi pracovať!
Motivácia a inšpirácia
Ako si nastaviť pracovné ciele na nový rok, aby ste konečne dosiahli výsledky
Ako si nastaviť pracovné ciele na nový rok, aby ste konečne dosiahli výsledky
Motivácia a produktivita
Ako si vybrať kariéru, ktorá vám bude sedieť? Položte si týchto 9 otázok
Ako si vybrať kariéru, ktorá vám bude sedieť? Položte si týchto 9 otázok
Hľadám prácu
Chcete zarábať viac ako 3000 eur mesačne? Tieto pozície ukazujú, kde sa dnes naozaj oplatí pracovať
Chcete zarábať viac ako 3000 eur mesačne? Tieto pozície ukazujú, kde sa dnes naozaj oplatí pracovať
Zaujímavé pracovné ponuky

AKTUÁLNE: Veľký pohyb na slovenskom trhu. O2 sa dohodla na kúpe známeho poskytovateľa internetu
AKTUÁLNE: Veľký pohyb na slovenskom trhu. O2 sa dohodla na kúpe známeho poskytovateľa internetu
Operátori
Žena popísala brutálny online podvod, ako ju falošný telefonát z banky takmer pripravil o úspory
Žena popísala brutálny online podvod, ako ju falošný telefonát z banky takmer pripravil o úspory
Bezpečnosť
POZOR! WhatsAppom lomcuje nový podvod GhostPairing. Nezachytí ho ani antivírus a hacker sa dostane k tvojim správam
POZOR! WhatsAppom lomcuje nový podvod GhostPairing. Nezachytí ho ani antivírus a hacker sa dostane k tvojim správam
Bezpečnosť
Google Mapy práve dostali najväčšiu aktualizáciu za posledné roky, ktorá mení spôsob, akým používaš navigáciu
Google Mapy práve dostali najväčšiu aktualizáciu za posledné roky, ktorá mení spôsob, akým používaš navigáciu
Aplikácie a hry

6 dizajnérskych trendov zo sociálnych sietí, ktoré môžu pokaziť dojem a zničiť nábytok. Na ktoré rady si treba dať pozor?
6 dizajnérskych trendov zo sociálnych sietí, ktoré môžu pokaziť dojem a zničiť nábytok. Na ktoré rady si treba dať pozor?
Tradičná storočná chalupa vyzerá navonok ako za starých čias. Interiér však poňali inak a zrejme vás prekvapí
Tradičná storočná chalupa vyzerá navonok ako za starých čias. Interiér však poňali inak a zrejme vás prekvapí
Vianočná ruža nie je všetko! Týchto 5 izbových rastlín vám skrášli interiér a kvitne práve na Vianoce
Vianočná ruža nie je všetko! Týchto 5 izbových rastlín vám skrášli interiér a kvitne práve na Vianoce
Podobá sa na susedov, no je iná ako ostatné. Nenápadnú chatu v Demänovskej doline postavili pre perfektný relax
Podobá sa na susedov, no je iná ako ostatné. Nenápadnú chatu v Demänovskej doline postavili pre perfektný relax

Prečo vám mrkva v pivnici plesnivie? Možno robíte jednu z najčastejších chýb
Prečo vám mrkva v pivnici plesnivie? Možno robíte jednu z najčastejších chýb
Záhrada
Vianočné dobroty ne/tradične – božská čokoládová edícia (2. časť)
Vianočné dobroty ne/tradične – božská čokoládová edícia (2. časť)
Recepty
Ako vyčistiť krbové sklo? Budete prekvapení – ide to aj s minimálnymi nákladmi!
Ako vyčistiť krbové sklo? Budete prekvapení – ide to aj s minimálnymi nákladmi!
Údržba a opravy
Ak na vás niečo lezie, pripravte si túto cesnačku! Vyženie všetky choroby
Ak na vás niečo lezie, pripravte si túto cesnačku! Vyženie všetky choroby
Recepty

