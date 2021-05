Meghan opäť verejne prehovorila: Ukázala bruško a... Fúúú, šperky za 30-tisíc eur!

Meghan Markle podporila svojou účasťou koncert, ktorý si dal za úlohu spájať ľudí v týchto neľahkých časoch. K udalosti s názvom Global Citizen’s VAX Live: The Concert to Reunite the World! sa pripojila virtuálne.

Zdroj: ABC

Hoci mala na sebe voľnejšie šaty, jej bruško sa už nedalo prehliadnuť. „Môj manžel a ja sme nadšení, že čoskoro privítame našu dcéru. Je to pocit radosti, ktorý zdieľame s miliónmi iných rodín na celom svete,” povedala. Ako dodala, pri myšlienke na svoje dievčatko myslí aj na všetky ženy, ktoré potrebujú pomoc a hlavne v týchto časoch, keď boli neúmerne viac zasiahnuté pandémiou práve ženy.

Zdroj: ABC

Preto mala na sebe náhrdelník so symbolom ženy a zdvihnutej päste. To bol zároveň najlacnejší šperk, ktorý si na seba vzala. Stojí 173 dolárov (cca 142 eur). Okrem toho mala na ruke hodinky po princeznej Diane a tie majú hodnotu 25-tisíc dolárov (cca 20 500 eur), doplnila ich ďalším šperkom od Cartiera v hodnote 6550 dolárov (cca 5400 eur) a náramkom za 5000 dolárov (cca 4100 eur). Celkovo sa teda povešala šperkmi za približne 30-tisíc eur.