MIMORIADNE Bezprecedentná provokácia! Ozbrojení ruskí vojaci vtrhli na územie NATO v Estónsku

TALIN - Krátky incident na severovýchode Európy vzbudil pozornosť bezpečnostných zložiek. Ruskí pohraničníci sa objavili na území členského štátu NATO, hoci Talin tvrdí, že nešlo o priamu hrozbu.
Pohyb na hranici zaznamenali kamery
Traja ruskí pohraničníci v stredu dopoludnia neoprávnene vstúpili na územie Estónska. Potvrdil to estónsky minister vnútra Igor Taro, podľa ktorého sa incident odohral na estónsko-ruskej hranici na rieke Narva.
Udalosť sa stala približne o desiatej hodine v oblasti Vasknarva v okrese Ida-Viru. Estónski pohraničníci si pomocou monitorovacej techniky všimli ruské plavidlo typu hovercraft, ktoré sa priblížilo k vlnolamu nachádzajúcemu sa na rozhraní oboch štátov pri vstupe do jazera Peipus.
Krátky vstup na estónske územie
Podľa estónskych úradov sa plavidlo zastavilo pri vlnolame a traja ruskí príslušníci pohraničnej služby vystúpili na breh. Následne sa pohybovali po vlnolame, pričom prešli z ruského územia na estónsku stranu.
Záznam, ktorý zverejnila estónska polícia a pohraničná stráž, zachytáva ich pohyb pozdĺž hranice aj moment návratu späť na ruské územie. Po krátkom pobyte sa opäť nalodili na hovercraft a oblasť opustili.
Minister Taro uviedol, že na estónskom území sa zdržali približne 20 minút.
Zadržanie nebolo možné
Estónske orgány si od Moskvy vyžiadali oficiálne vysvetlenie incidentu. Podľa ministra vnútra však ruských pohraničníkov nebolo možné zadržať, keďže sa ešte pred príchodom estónskej hliadky vrátili späť za hranicu.
„Nie sme v pozícii, aby sme vstupovali hlbšie na ruské územie s cieľom ich zatknúť,“ vysvetlil Taro s tým, že v tejto fáze nemožno s istotou povedať, či išlo o úmyselnú provokáciu.
Bez priamej hrozby, tvrdí Talin
Estónske úrady zároveň zdôraznili, že incident nepredstavoval bezprostredné ohrozenie národnej bezpečnosti. Situáciu však berú vážne vzhľadom na citlivosť hranice medzi Ruskom a členským štátom NATO.
O prípade informovala estónska verejnoprávna stanica ERR News.
Pohraničná služba Ruskej federácie (FPS RF), je hlavnou zodpovednou zložkou za ochranu štátnych hraníc Ruska, kontrolu hraničného pásma a prevenciu nelegálnej migrácie či pašovania, pričom spadá pod priamu kontrolu Federálnej bezpečnostnej služby (FSB).