Našli údajne PRVÝ LIST Ježiškovi: TO, čo v ňom chcela malá Janet, dojme aj dnes! ČO si želali deti pred 140 rokmi?

VEĽKÁ BRITÁNIA - V britských novinách sa objavil list, ktorý sa považuje za vôbec prvý list adresovaný Ježiškovi. Napísala ho šesťročná Janet v roku 1883 a jej jednoduché, úprimné želania pre seba aj svoju rodinu dnes dojímali čitateľov rovnako ako pred 140 rokmi.
List napísala šesťročná Janet, ktorá v ňom prosila o darčeky nielen pre seba, ale aj pre svojich blízkych. Uverejnený bol 22. decembra v novinách Leeds Mercury a jeho text znel: „Prosím, prineste mi bábiku s kolískou, trombón pre Jimmieho a niečo aj pre mamu a otca.“ List obsahoval viacero pravopisných chýb, ktoré redakcia zámerne ponechala, aby zachovala jeho detskú autentickosť.
Dostal sa k Ježiškovi?
Redaktori k nemu poznamenali, že tlačiar by ho síce mohol upraviť do „lepšej“ podoby, no potom by už nebol Janetin, ale jeho vlastný – a možno by sa v takom prípade ani nedostal k Ježiškovi, čo sa teraz podľa nich určite stane. „Sama Janet ho nepochybne položí tam, kde ho Ježiško uvidí. Príde,“ dodali v novinách.
Výskum spoločnosti Ancestry ukázal, že až 75 % detí stále posiela listy Ježiškovi – pričom 83 % stále volí tradičné ručne písané listy. Zmenil sa však obsah týchto listov – moderné deti v Janetinom veku si dnes často želajú značkové hračky ako Peppa Pig či Bluey.
A čo ostatné listy?
Ancestry zdieľala aj iné listy so sebaobetnými želaniami, vrátane jedného z Hampshire Telegraph and Naval Chronicle z roku 1898: „Prosím, naplň bratovi čižmu, ak nemáš veľa, nechaj moju.“ Ďalší milý list, uverejnený v The Omskirk Advertiser v roku 1940, znel: „Nezabudni na evakuovaných a chudobné deti, Ježiško.“ Zatiaľ čo list z roku 1950 v Evening News & Star ukázal modernejšie želania, vrátane vláčikovej súpravy a bicykla.
Laura House, odborníčka na rodinnú históriu a genealogička z Ancestry, uviedla pre What’s The Jam: „Listy Ježiškovi sa v britských novinách objavujú už od roku 1883, čo nám poskytuje vzácny pohľad na sny a hodnoty detí od viktoriánskej éry až po súčasnosť." „Detské hračky a pomôcky sa menia v priebehu storočí a ich želania sa stávajú skromnejšími počas veľkých udalostí, ako bola Druhá svetová vojna; ale s trombónom v zozname želaní v roku 1883 a CD v roku 1993 zostáva hudba obľúbenou témou naprieč generáciami.“