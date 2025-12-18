Pápež Lev vymenoval nového arcibiskupa New Yorku: Je ním TENTO muž

VATIKÁN - Pápež Lev XIV. vymenoval vo štvrtok nového arcibiskupa New Yorku. Stal sa ním 58-ročný biskup Ronald Hicks, známy svojimi postojmi podporujúcimi migrantov, informuje správa agentúry AP a stanica CNN.
Hicks doposiaľ vykonával úrad biskupa v meste Joliet v americkom štáte Illinois. V úrade newyorského arcibiskupa nahradí kardinála Timothyho Dolana (75), ktorý je prominentnou konzervatívnou postavou v americkej katolíckej hierarchii. Nový newyorský arcibiskup preberá funkciu po tom, čo Dolan minulý týždeň ukončil plán na zriadenie fondu vo výške 300 miliónov dolárov na odškodnenie obetí sexuálneho zneužívania, ktoré predtým arcidiecézu zažalovali, píše CNN.
Trump zintenzívňuje svoju protiimigračnú politiku
Vymenovanie Hicksa prichádza v čase, keď administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zintenzívňuje svoju protiimigračnú politiku, na ktorú katolícka cirkev v USA reagovala hlasnejšou kritikou, konštatuje spravodajská stanica. Ide o najvýznamnejšiu nomináciu Leva v cirkvi v Spojených štátoch od jeho zvolenia do pápežského úradu, pričom arcibiskup New Yorku zastáva dôležité postavenie na národnej scéne v cirkvi aj v celých Spojených štátoch, dodáva CNN. Arcibiskupi New Yorku sú zvyčajne menovaní kardinálmi.
Minulý mesiac Hicks vydal vyhlásenie o imigrácii, v ktorom uviedol, že vyjadruje „solidaritu so všetkými našimi bratmi a sestrami“. Reagoval tak na kritiku amerických biskupov na adresu imigračnej politiky Bieleho domu. Ich posolstvo podľa neho podčiarkuje ich „obavy, odpor a nádeje s jasnosťou a presvedčením“. Biskup Hicks pochádza, rovnako ako pápež Lev, z Chicaga a strávil takisto nejaký čas v Latinskej Amerike. Päť rokov pôsobil v Salvádore, kde pomáhal sirotám a opusteným deťom. Predtým vykonával podobnú prácu aj v Mexiku. Pápež zasa strávil dlhé roky ako misionár a biskup v Peru, dodáva CNN.