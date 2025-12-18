Prezidentom Slovenskej lekárskej spoločnosti sa stane Juraj Payer

Juraj Payer, dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)
BRATISLAVA - Prezidentom Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) sa stane dekan Lekárskej fakulty (LF) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Juraj Payer. Delegáti SLS ho zvolili na volebnom zjazde. Vo funkcii bude dekan pôsobiť od 1. januára. UK o tom informovala na webe.
„Dlhé roky aktívne pôsobím v Slovenskej lekárskej spoločnosti a ako člen prezídia i prezident viacerých odborných spolkov som mal možnosť detailne spoznať jej fungovanie. Posledné dve volebné obdobia som v organizácii pôsobil ako prvý viceprezident, takže ju poznám veľmi dôverne. O to intenzívnejšie si uvedomujem zodpovednosť, ktorú so sebou táto funkcia prináša,“ uviedol Payer.