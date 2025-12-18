Šokujúce PRIZNANIE hviezdy seriálu Susedia: Jason ŠŇUPAL 3 gramy kokaínu denne!

LOS ANGELES - Herec a spevák Jason Donovan, ktorého si diváci pamätajú ako dokonalého "chlapca od vedľa" zo seriálu Neighbours (Susedia), prehovoril o temnom období svojho života. Austrálska hviezda priznala, že v 90. rokoch bojovala s ťažkou závislosťou od kokaínu a v najhoršom období denne užívala aj 3 gramy drogy. Jeho drogové záťahy pritom neraz trvali aj 6 dní bez prestávky.
Na vrchole slávy pôsobil Donovan ako bezchybný idol 80. rokov. Realita za oponou však bola úplne iná. „V 90. rokoch ma verejne odsudzovali za to, že som otvorene povedal, že som bral drogy - pretože sa mi páčili. Bola to vtedy pravda,“ priznal dnes už 57-ročný umelec v podcaste Great Company moderátora Jamieho Lainga.
Ten pripomenul Donovanove šokujúce slová z minulosti. „Hovoril si, že si denne užil 3 gramy kokaínu. Mal si slobodu, peniaze aj možnosti. Čo bol ten moment, kedy si si povedal dosť?“ pýtal sa. Donoval priznal, že jeho drogové maratóny sa často začínali vo štvrtok a končili až v utorok. „Nebolo to však ako heroín, ktorý beriete neustále. Boli to ťahy. Pri kokaíne sa telo jednoducho musí v určitom momente vypnúť,“ vysvetlil.
Zaujímavé je, že aj napriek závislosti dokázal fungovať v práci. „Veľa som pracoval a práca mi paradoxne pomáhala vypnúť. Som disciplinovaný typ, buď všetko alebo nič. Navyše som sa celý život udržiaval vo forme,“ povedal. Podľa jeho slov mu pomáhal pobyt - posilňovňa, sauna či plávanie.
„Po trojdňovom ťahu som vyšiel z fitka a cítil som sa skvelo. Hovoril som si: takto by si sa mohol cítiť stále. Lenže po dvoch dňoch sa ozval ten malý démon v hlave a začal ma presviedčať, aby som do toho šiel znova,“ priznal. Drogy si však začali vyberať svoju daň. „Paranoja pri kokaíne nastupuje rýchlo. Po 24 hodinách máte pocit, že vás sledujú tajné služby. Dnes už viem, čo nechcem robiť - a nerobil som to viac než 20 rokov,“ dodal.
Zlom v jeho života nastal v roku 1998, keď spoznal svoju budúcu manželku Angelu Malloch. Tá mu dala jasné ultimátum - buď drogy, alebo ona. „Katalyzátorom zmeny bolo stretnutie s mojou ženou. Ona ma nezmenila, zmenil ma ten čas. Narodenie dcéry Jemmy mi otvorilo oči. Uvedomil som si, že ešte môžem odísť,“ uviedol Donovan s tým, že sa rozhodol vziať si späť stratené roky.