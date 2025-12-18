Kvietková z PS po šírení konšpirácií o útoku v Sydney: Sype si popol na hlavu! Urobila som chybu, priznáva

BRATISLAVA - Členka strany PS Veronika Kvietková spôsobila škandál, keď krátko po vražednom útoku v Sydney, pri ktorom prišlo o život 15 ľudí počas oslavy židovského sviatku Chanuka, šírila v súvislosti s touto udalosťou konšpirácie. Na jej slová zareagovala židovská komunita na Slovensku, jej vlastná strana ich označila za škandalózne a dokonca hovoria o jej vylúčení z PS. Samotná Kvietková sa vyjadrila dva dni potom, ako sa kauza prevalila. V obsiahlom príspevku na sociálnej sieti si sype popol na hlavu.
"V priebehu posledných dvoch dní ste mnohí zachytili vyjadrenia v príbehu na mojom súkromnom profile na Instagrame polemizujúce o páchateľoch tragického teroristického útoku v Austrálii, ako aj dôsledkoch spájania konkrétnych činov s celou náboženskou skupinou. Touto cestou chcem vyjadriť moju úprimnú sústrasť blízkym obetí útoku na Bondi Beach. Je to tragédia, ktorá hlboko zasiahla mnohé rodiny a navždy zmenila ich životy. Je to tiež tragédia, ktorá ukázala hrdinstvo a silu jednotlivca, ktorý sa odvážne útočníkom postavil," uviedla Kvietková.
Zámerom jej vyjadrení bolo podľa jej slov vystríhať pred nárastom protimoslimských nálad, fašizmu a sionizmu ako ideológií nezlúčiteľných s ľudskými práva. "Toto sú veci, na ktoré upozorňujem dlhodobo. Rozumiem tomu, že mnohí ľudia to interpretovali inak," tvrdí a priznáva, že urobila chybu v komunikácii k citlivej veci, ktorá sa dotkla mnohých ľudí na Slovensku. "Ospravedlňujem sa tým, ktorým moje vyjadrenie ublížilo," uviedla.
Tiež uviedla, že si uvedomuje, že na jej vyjadrenia, hoci aj neoficiálne, existuje zvýšená miera pozornosti a vyššie nároky na korektnosť, keďže je členkou politickej strany. "Preto som sa rozhodla uviesť veci na pravú mieru. Dôrazne odmietam antisemitizmus. Principiálne som proti akejkoľvek rodovo, rasovo a nábožensky podmienenej nenávisti, ako aj aplikovaniu kolektívnej viny voči komukoľvek," povedala a poukázala pritom aj na svoj aktivizmus v oblasti ľudských práv a šírenia osvety medzi mládežou o obetiach Holokaustu na Slovensku, ako aj o nebezpečenstve, ktoré predstavuje neonacizmus a islamofóbia. "Verím, že dokážete vnímať moju osobu viac než len v kontexte jedného nešťastne formulovaného vyjadrenia a sľubujem, že zo vzniknutej situácie si beriem ponaučenie," dodala.
Písala o sprisahaní Mossadu aj nadradených Židoch
Kvietková k videu, ktoré krátko po útokoch zdieľala na sociálnej sieti, napísala: „Prečo ma vlastne ani neprekvapuje, že to vyzerá ako sprisahanie Mossadu, a že ´nadradení Židia´ v Izraeli opäť útočia na Židov aj iných ľudí len preto, aby šírili protimoslimskú nenávisť a propagandu."
Na tieto jej slová upozornila ako prvá židovská komunita na Slovensku. „Pani Veronika Kvietková, volal nám službukonajúci dispečer z Mossadu, že Vás máme poprosiť, aby ste neprezrádzali dobre strážené tajomstvá," odkázali jej. "My k odkazu dodávame, že ak by ľudská zloba a hlúposť vyrábala elektrinu, vďaka Vám by nikto na Slovensku energopomoc nepotreboval,“ dodali.
Strana ju chce vylúčiť
Kvietková je členkou strany Progresívne Slovensko, v parlamentných voľbách 2023 za nich dokonca neúspešne kandidovala z 80. miesta na kandidátke. Strana označila jej vyjadrenia za škandalózne a nezlučiteľné s hodnotami PS. Dôrazne ich odmietli. Predsedníctvo PS hovorilo o pozastavení jej členstva v hnutí a zároveň o podaní podnetu na rozhodcovskú komisiu PS s návrhom na vylúčenie zo strany. "Pokiaľ ide o hrozný antisemitský útok, ktorého obeťou bola aj Slovenka p. Pogány, obratom ho odsúdili vrcholoví predstavitelia PS, vrátane predsedu hnutia a podpredsedu NR SR za PS,“ dodali.
Vyjadrenia Kvietkovej odsúdila aj poslankyňa PS Tina Gažovičová, ktorej Kvietková robila v minulosti asistentku. „Ostro sa dištancujem od statusu p. Kvietkovej, ktorá sa prihlásila k nebezpečným konšpiračným a antisemitským teóriám o útoku v Austrálii. Z jej statusu som zdesená. Táto situácia má obzvlášť ľudsky mrzí pre všetkých, ktorých sa jej vyjadrenia dotkli,“ uviedla.
„V Sydney sa udial hrozný čin, ktorý ma hlboko zasiahol aj preto, lebo aj ja mám židovské korene. Ešte v pondelok som vyjadrila sústrasť všetkým, ktorí počas útoku v Austrálii prišli o blízkych. Akýkoľvek antisemitizmus a nábožensky motivovanú nenávisť musí naša spoločnosť vedieť vždy jasne odmietnuť a odsúdiť. Veronika Kvietková pre mňa v minulosti pracovala tri mesiace, odvtedy s ňou už dva roky nie som v kontakte,“ dodala.
Vraždili otec so synom
Incident sa odohral v nedeľu na pláži Bondi okolo 18.45 h miestneho času (8.45 h SEČ), keď dvaja strelci zaútočili na ľudí oslavujúcich židovský sviatok Chanuka. Miestne úrady zatiaľ potvrdili 16 mŕtvych a 40 zranených. Masaker spáchal 50-ročný otec so svojím 24-ročným synom. Starší z mužov je mŕtvy, mladší skončil s ťažkými zraneniami v nemocnici.
Pri streľbe, pri ktorej otec so synom zabili 15 ľudí oslavujúcich na pláži židovský sviatok Chanuka, prišla o život aj Slovenka Marika Pogány. Táto smutná správa zasiahla aj bývalú prezidentku Zuzanu Čaputovú, ktorá prezradila, že nebohá žena bola jej blízka priateľka.