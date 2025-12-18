Chystáte sa na výlet? Praha očakáva 750-tisíc turistov, lákajú ich vianočné trhy

PRAHA - České hlavné mesto očakáva, že ho v priebehu decembra navštívi asi 750.000 domácich a zahraničných turistov, pričom na Silvestra by to podľa odhadov Prague City Tourism mohlo byť až 100.000 ľudí. Hovorkyňa spoločnosti Klára Janderová podotkla, že návštevníkov Prahy v čase adventu najviac lákajú vianočné trhy a atmosféra v meste. Uviedla to vo štvrtkovej tlačovej správe, píše spravodajkyňa.
Vlani metropolu počas adventného obdobia navštívilo 768.000 turistov. Najviac zahraničných prichádza z Nemecka, Spojených štátov a Veľkej Británie a výrazne ich podľa Janderovej pribúda z Ázie. Najvyššia koncentrácia návštevníkov býva tradične na prelome roka. Len v období od Štedrého dňa do 31. decembra ju mesto odhaduje na 200.000 ľudí.
„Na oslavu Silvestra by podľa nášho odhadu malo do Prahy doraziť približne 80.000 až 100.000 ľudí. Tento rok sa ešte sprísnili pravidlá na používanie pyrotechniky, ktorých cieľom je zmierniť vplyv hlučných osláv na zvieratá, ľudí aj prírodu. Aj to zohľadňujeme v našej dlhodobej kampani Enjoy Respect, ktorá turistov aj miestnych vyzýva k ohľaduplnosti,“ povedal predseda predstavenstva Prague City Tourism František Cipro.
Zloženie a cestovateľské správanie turistov v Prahe sa dlhodobo mení
Podotkol, že zloženie a cestovateľské správanie turistov v Prahe sa dlhodobo mení, návštevníci čoraz viac vyhľadávajú kvalitné hotely a reštaurácie a sústredia sa na zážitkovú turistiku. Podľa dát Českého štatistického úradu sa približne dve tretiny turistov ubytovávajú v štvor- a päťhviezdičkových hoteloch. Okrem vianočnej atmosféry mesta a vianočných trhov majú návštevníci podľa Janderovej záujem aj o pamiatky, ktoré ich organizácia spravuje. Najnavštevovanejšou z nich je Staromestská radnica, na ktorej veži sa nachádza Orloj. Populárna je podľa jej slov aj jazda vo vianočne vyzdobenej historickej električke číslo 42 či klzisko na Václavskom námestí.