Požiar priemyselnej haly v Malackách: VIDEO Vznikla obrovská škoda okolo 550-tisíc eur

BRATISLAVA - V dôsledku požiaru priemyselnej haly na spracovanie plastov na ulici Oslobodenia v Malackách, ku ktorému došlo v stredu (17. 12.) poobede, vznikla škoda okolo 550.000 eur. Hasiči požiar uhasili krátko pred 22.00 h. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti. Potvrdil, že pri požiari sa nikto nezranil.
„Po príjazde na miesto udalosti a vykonaní prvotného prieskumu hasiči zistili, že ide o požiar haly s rozlohou približne 1200 metrov štvorcových, v ktorej sa nachádzala technológia na lisovanie plastového odpadu,“ priblížil HaZZ s tým, že požiarom bola zasiahnutá väčšina objektu. Ako uviedol, na lokalizáciu požiaru bolo postupne nasadených päť prúdov vody, vrátane hasiaceho robota. Miesto zásahu bolo podľa HaZZ zároveň monitorované dronom s termokamerou.
Doplnil, že vzhľadom na silné zadymenie boli na miesto privolaní aj odborníci z Kontrolného chemického laboratória civilnej ochrany Nitra, ktorí po vykonaní kontrolných meraní ovzdušia nezaznamenali zvýšenú prítomnosť nebezpečných látok ohrozujúcich zdravie obyvateľstva. Privolaný bol podľa hasičov aj zisťovateľ príčin vzniku požiarov a expertízna skupina z Požiarnotechnického a expertízneho ústavu Ministerstva vnútra SR.