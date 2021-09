Módne (s)hity z párty: Heribanová v pyžamku, šialený Maštalír a Puklušová vo vreci

Silvia Lakatošová, riaditeľka Miss Universe SR

Zdroj: Ján Zemiar

Dáma, ktorá má úroveň a s dlhoročnými skúsenosťami presne vie, čo si obliecť. Trendy čierny outfit zvýrazňujúci jej štíhlosť a krásu pôsobí napriek čiernej farbe veľmi mladistvo. Topánky sú veľmi šik.

Mária Zelinová, moderátorka

Zdroj: Ján Zemiar

Outfit je taký kovbojsko-bohémsky, nie je to zlé. Skôr sa mi to však hodí na babie leto v októbri ako sa trápiť v auguste. Darmo - proste materiály v lete ako čižmy zo semišu a hrubý klobúk, nie som tohto zástanca. Materiály by mali byť vždy prirodzené k ročnému obdobiu.

Filip Tůma, herec

Zdroj: Ján Zemiar

Tento pán stavil na klasiku a nedopadlo to najhoršie. Vymenila by som asi topánky, ten semiš mi nejde do augusta. Beriem do úvahy, že nie je módny guru. Farebne sa mi to veľmi páči.

Ivana Regešová, speváčka

Zdroj: Ján Zemiar

Elegantné. Táto dáma stavila na istotu - všetko od jedného dizajnéra. Neutrálne, jednoduché a efektné. Červená kabelka krásne oživila túto dámu a celkový outfit, mejkap a vlasy sú na jednotku.

Karina Qayumová, herečka

Zdroj: Ján Zemiar

Outfit je veľmi zaujímavý, s mini chybičkami. Čipkovaný top sa nehodí k tomuto modernému looku. Určite by som ho nahradila niečím hladkým. Topánky sú fantastické, ladia s kabelkou - čo by v tomto prípade nemuselo byť. Kabelka vo farbe bomberky by pôsobila menej prvoplánovo. No celkovo je to v pohode.

Natália Puklušová, herečka

Zdroj: Ján Zemiar

Prvé, čo mi napadne, je tmavé vrece. "Vrecia" na ženách sú strašné. Dovolím si tvrdiť, že 99% mužského pokolenia mi dá za pravdu. Antisexi outfit. Vôbec nechápem tento look - pričom toto je jedna krásna žena. Dokonca sa mi zdá, že špičky čižiem sú okopané.

Patricie Pagáčová, herečka a porotkyňa SuperStar

Zdroj: Ján Zemiar

Zásadne mi tam nič nevadí. V prvom rade pochválim vizáž - vlasy a mejkap sú fantastické. Kabelka mi príde veľmi neforemná a ťažkopádna. Dáma je hlavne mladá, myslím si, že by mala zvoliť niečo sviežejšie. Kostým je až príliš tmavý, možno by som dala blazer vo farbe topu.

Veronika Nízlová, speváčka

Zdroj: Ján Zemiar

Dámy a páni, takto má vyzerať moderná maminka. Zbožňujem, keď mamička ostáva ženou. Prekrásne bronzové šaty doplnené moderným kožákom, štýlovými sandálikmi a luxusnou kabelkou. Outfit večera!

Jana Mutňanská, moderátorka

Zdroj: Ján Zemiar

Janka stavila na klasiku - nádherné šaty z hodvábu. Veľmi podobné navrhujem a šijem aj ja, preto viem, že z módy nevyjdú nikdy. Šaty sú doplnené luxusnou kabelkou sviežej farby a sandáliky v zlatom prevedení pôsobia naozaj luxusne.

Lucia Mokráňová, bývalá účastníčka Farmy

Zdroj: Ján Zemiar

Lucka je opäť fantasticky oblečená. Veľmi trendy džínsy so zaujímavým prvkom pri chodidlách dopĺňajú sandáliky na opätku a Lucii krásne predlžujú nohy. Crop top je stále trendy a na postavičke krásnej exfarmárky vyzerá famózne.

Tomáš Maštalír, herec

Zdroj: Ján Zemiar

Ďalší krásny pán, ktorému všetko odpúšťam pri intenzívnom pohľade do očí. Outfit je totiž šialený. Všetko je strašne široké a streetové. Tomášovi odporúčam staviť na mierny slim a trošku elegancie. Tenisky nechať na naháňačku.

Barbara Jagušák Heribanová, moderátorka a PR manažérka

Zdroj: Ján Zemiar

Táto prekrásna dáma s fantáziou ma neustále ohuruje. Milujem jej outfity. Tentoraz stavila na art komplet - veľmi módne "pyžamko". Zbožňujem tú modrú vestu, kreatívne dopĺňa komplet. A tam mala vesta aj ostať. Akonáhle sa vesty zbavila, už sa mi napríklad nepáči farba tielka a nehodí sa ku kompletu. Keď bez vesty - tak zapnuté.

Redaktorky Topiek na túto párty obliekol obchod Sicily Style.

Zdroj: Ján Zemiar

Zdroj: Ján Zemiar

