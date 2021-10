Módne (s)hity: Prúser slovenskej herečky, kráľovná večera Vitteková a česká Barbie... HROZNÉ!

BRATISLAVA - Minulý týždeň sa v bratislavskej Inchebe konala veľká fashion show. Pozvanie na akciu prijalo mnoho známych tvárí nielen zo Slovenska, ale aj zo susedných Čiech. No ako sa na túto príležitosť obliekli? Na to si posvietila módna návrhárka Andrea Koreňová. Vy svoj názor môžete vyjadriť v ankete pod článkom!

Božena Candráková, exfarmárka

Boženka je veľká dračica! Vsadila na istotu. Čierny overal, v ktorom sa cíti pohodlne a sexi, doplnený koženou bundou, fashion opasok známej značky korešponduje s dress code. Martin je moderný podnikateľ, ktorý vie, čo sa nosí. Džínsovina nikdy nevyjde z módy a svetová značka na tomto outfite len utvrdzuje, že tento mladý muž sa do módy vyzná. Krásny a moderný pár.

Bronislava Gregušová, bývalá misska

S týmto outfitom sa naplno stotožňujem. Takto by som sa obliekla sama. Červená farba v 3 rôznych materiáloch a prevedeniach ma fascinuje. Vlasy a kabelka, absolútná dokonalosť, dokonca dizajnér kabelky urobil veľmi podobný promo outfit na modelke. Top outfit večera.

Gabriel Jiráčková, 1. česká Barbie

Hrozné. Myslím si, že už bolo dosť. Aj pri snahe zaujať treba vedieť ako. Obrovské tylové čudo, pod ním trčia lacno pôsobiace krátke elasťáky s čipkou, skôr poľskou ako francúzskou. Topánky- štýl japonská lolita, absolútne sa nehodia k tomuto tylovému nezmyslu. Na krku je podväzok zo svadby? Kabelka je však top. Jasne, že nie k tomu oblečeniu, ale celkovo milujem tento štýl známeho dizajnéra, ktorý robí z basketbaliek kabelky.

Paľo Drapák s manželkou Jeanette, spevák

Milujem ich. Žanetka je upravená naozaj krásne. Šaty jej veľmi pristanú, farebné tóny ju oživujú a topánočky pôsobia luxusne. Veľmi moderný outfit. Paľko je vždy usmiaty rocker milujúci svoju manželku v typickom čiernom rockerskom oblečení. No láska je to najkrajšie oblečenie, ktoré títo dvaja ľudia majú...

Jana Mináriková, bývalá playmate

Fresh, krásne farby, veľmi chválim krátky účes. Z celkového stylingu sála sebadôvera a spokojnosť sama so sebou. Čo viac by sme chceli? Inšpirujme sa ľuďmi, ktorí sa dobre cítia vo svojej koži. Kabelka tejto zvláštnej farby je krásna v kombinácii s neutrálnou pieskovou-nude.

Jana Wagnerová, herečka

Táto krásna herečka urobila prešľap. Veľmi chválim prekrásny kabát a kabelku. Sú to zaujímavé kúsky, ktoré sršia atmosférou vintage. No strieborné šaty a tie diskofilné lodičky - prúser v spoločnej kombinácii. Zhrňme to tak- ten kabát je proste prekrásny a táto žena je prekrásna tiež.

Lenka LeRa Rakarová, speváčka

Rocková hviezda jej rozmeru tu ešte nebola. LeRa je telom aj dušou rocker a toto oblečenie podčiarkuje jej city. Milujem jej ženskosť, tvrdší odev doplnila opaskom, ktorý milujem! Sandálky znežňujú outfit a kabelka mu dodáva punc luxusu. Lepšie by som Ťa neobliekla sama.

Mária Zelinová, moderátorka

Neviem prečo, ale chýba mi tu emócia. Dokonale nastajlované vlny nejak nejdú k tomuto klobúku, je to veľmi prvoplánové, trochu moc telenovelové. Šaty sú strihom moc romantické a topánky zas kovbojské. Nieje to 100% outfit. Chýba tam štýl a rafinovanosť.

Nela Slováková, víťazka Hotelu Paradise

Tie isté klobúky na akcii, úplne iný štýl. O Nele a jej outfite môžem povedať, že takto to má vyzerať. Klobúk je v kontraste s luxusným odevom, kožený opasok je perfektný doplnok, Nelin ledabolo cop je najlepšia voľba na nenútený sexi outfit, ktorý nepôsobí ako z kovbojskeho treťotriedneho seriálu.

Patrícia Vittek, podnikateľka

Patrícia nevyzerala nikdy lepšie, ako teraz. Tie šaty, čižmy, doplnky - vidieť, źe premýšľala. Dokonalosť a kráľovná svojho večera. Musím podotknúť, že splnila dress code na tisíc percent a je príkladom pre všetkých, ako dodržiavať dress code na eventoch.

Robo Vittek, futbalista

Veľmi trendy outfit, mladistvé, zároveň športovo-elegantné. Týmto nadčasovým outfitom tento športovec dokázal, že fashion nieje pre neho veľkou neznámou.

Sophia Zara Vittek, dcéra Roba a Patrície Vittekovcov

Rozkvitnutá ruža - nádherná mladá žena v minimalistickom outfite je ideálnou voľbou vzhľadom na jej vek. Páči sa mi sako, ktoré je trendy uložené na jej ramenách. Otec môže byť právom hrdý na svoju dcéru.

