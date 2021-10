Módne (s)hity: Bohyňa v štýle Michaela Jacksona, sofistikovaný Latinák a Šišková... Joj!

BRATISLAVA - Uplynulý týždeň sa konalo niekoľko slávnostných premiér v kine, ktoré si nenechalo ujsť mnoho známych tvárí. A ako sa na túto príležitosť vyobliekali? Na to si posvietila módna návrhárka Andrea Koreňová. Vy svoj názor môžete vyjadriť v ankete pod článkom!

Katarína Brychtová, moderátorka

Povedala by som, že taká klasika. Katka srší pozitívnou energiu, nieje to fashion ikona, ale jej sa to odpúšťa. Tento outfit je ale celkom pekný, základné zemité teplé farby Katke pristanú.

Zdroj: Ján Zemiar

Eva Evelyn Kramerová, moderátorka

Kabát je veľmi nápaditý a zaujímavý. Topánky sa k tomuto štýlu veľmi hodia. Kabelka mi príde však už moc ležérna. Keď chcem byť ležérna, zvolila by som aspoň miniruksačik alebo opačne - elegantnú kabelku. Vlasy by som lepšie upravila, tiež by som pridala rúž vo farbe vzorov na kabáte.

Zdroj: Ján Zemiar

Helena Hupková, moderátorka

Najkrajší jesenný outfit, aký som zatiaľ videla. Jedným slovom - dokonalosť. Všetko ladí, fantastické doplnky- vidieť, že je tento look premyslený do detailu. Ďakujeme za krásny vizuálny zážitok.

Zdroj: Ján Zemiar

Lucia Hurajová, herečka

Musim povedať, že tento outfit je veľmi elegantný a jemný. Možno by som vymenila topánky za telové, alebo čierne špicaté. Chýba mi kabelka - dala by som kontrastnú farbu, mohlo by to byť viac mladistvé.

Zdroj: Ján Zemiar

Ivana Kičikoleva, modelka

Áno, toto je ono. Úplne iné kafé - šmrncovné, štýlové. Kontrast bieleho saka je famózny. Oceňujem latexové čižmy, páči sa mi čierne oblečenie dvoch kontrastnych materiálov. Jedným slovom - bohyňa v štýle Michael Jackson.

Zdroj: Ján Zemiar

Braňo Kostka, hudobník

Prvé, čo musím povedať, je, že keď vidím biele podrážky a čierny outfit, mám nočné mory. Automaticky zoomujem špinu. Dala by som celosvetový zákaz výrobe tohoto typu topánok. Keď odrežeme boty, outfit sa mi veľmi páči. Čierno-biela klasika nikdy nestarne tak, ako aj Braňo.

Zdroj: Ján Zemiar

Lukáš Latinák, herec

Sofistikovaný pán, ktorý sa obliekol celkom štýlovo a vidieť, že si dal záležať. Páčia sa mi okuliare a krásna farba saka. Oceňujem krásne a čisté topánky. No chlap na pohľadanie!

Zdroj: Ján Zemiar

Peter Šimun, herec

Tohoto usmiateho pána hodnotiť nejdem, pretože sa to nedá. Aj keby mal na sebe tašku z lídla, je tak oslnivý! Svojou charizmou predčí mladších kolegov a to, čo z neho sála, sa nedá opísať. Celý outfit v rátane pána Šimuna je pozitívny, čistý a slušný.

Zdroj: Ján Zemiar

Lucia Siposová, herečka

Okamžitý prvý pohľad a moje prvé slová: jeeej ! Krásne, pozitívne a štýlové! Tie nohavice sú fantastické v rátane celého outfitu a baretky. Jemne vintage, no extrémne usmiate!

Zdroj: Ján Zemiar

Anna Šišková, herečka

Moja reakcia na prvý pohľad: Joj! Neviem prečo, ale mne sa tieto voľnomyšlienkárske outfity na ženách proste nepáčia. Je to neženské a čudné. Trošku cítim z toho pýchu a bohémstvo. Anna je krásna žena, viac ženskosti by nezaškodilo. Kabát je veľmi pekný, aj to rúško. Vlásky nabudúce odporúčam k oversize outfitu upraviť.

Zdroj: Ján Zemiar

