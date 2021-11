V levickej nemocnici došlo ku krásnej náhode: Jedenásteho sa narodilo jedenásť bábätiek, bola tam aj Nízlová!

Medzi jedenástimi bábätkami bolo aj to, ktoré porodila Veronika Nízlová.

LEVICE - K takémuto okamihu dôjde len veľmi zriedka, no keď už príde, je to síce veľmi namáhavé, no na druhej strane veľmi krásne. Pôrodnici v levickej nemocnici totiž mali veľmi nabitý deń, keď na svet prišlo 11. novembra presne 11 bábätiek. Čerešničkou na torte bola aj prominentná mamička a speváčka Veronika Nízlová.