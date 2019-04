Módne (s)hity: Neprehliadnuteľná Wisterová, Haasová ako z filmu a teatrálny Czuczor

Michaela Čobejová, herečka

Civilnejšia verzia toho, ako sa na takúto akciu obliecť. Pekné dizajnové šaty v zaujímavej farbe. Tá je príjemne doplnená kabelkou i lodičkami v neutrálnej béžovej. Vizáž absolútne funguje a je príjemnou korunou tohto outfitu.

Zdroj: Jan Zemiar

Zuzana Haasová, herečka

Ako z filmu... teda skôr muzikálu Chicago. Za mňa príliš krátke. Oveľa vhodnejšie a možno aj atraktívnejšie by boli nohavice, či už úzke, alebo naopak široké a skrátené. Veľmi pekným a sexi kúskom sú lodičky. Kabelka je príliš veľká, listovka v čistejších líniách by sadla viac. Vizáž funguje a úsmev klincuje.

Zdroj: Jan Zemiar

Barbara Jagušák, PR manažérka a módna stylistka

Osviežujúca farba, ktorá sa k tejto vílovskej kreácii hodí. Šaty sú primerané akcii a dodávajú Babsy mladistvú energiu. Pekne funguje aj jemný dievčenský účes. Čo by ešte dotiahlo viac štýlovosť celku, sú topánky – lodičky by som nahradil jemnými sandálmi.

Zdroj: Jan Zemiar

Iveta Černá, manželka herca Vlada Černého

Trochu pripomína v tomto outfite Dolly Parton v červenom vydaní. Ak tieto šaty, tak bez ľadvinky a s iným účesom. Spolu je to country mix, ktorý sa mi na túto akciu akosi nehodí.

Zdroj: Jan Zemiar

Vera Wisterová, moderátorka

Vera zvolila pôsobivé šaty z kategórie "viac". Žena v červenom je vždy neprehliadnuteľná, tu zostáva obraz na pozadí ešte veľmi dlho. V kontraste a s vkusom doladené doplnky fungujú. Zvážil by som typ kabelky, keďže táto je na rameno, čo však strih šiat neumožňuje, tak by bola vhodnejšia clutch alebo listovka. Štýlom však kabelka pekne korešponduje s jemne ľudovým tónom materiálu šiat.

Zdroj: Jan Zemiar

Juraj Droba s priateľkou Luciou, politik

Čierno-biela kombinácia by mala spoľahlivo fungovať. Väčšinou. V tomto prípade by som oželel golier a manžety na šatách, ktoré tam vyrušujú. Čipkované šaty mohli byť pokojne aj dlhšie, predsa len sme na večernej akcii (minimálne kokteilová dĺžka). Pán Droba chcel zamachrovať s bielymi topánkami, ale nesiahol po šťastnom type. Biele tenisky by boli urobili to, o čo sa pokúsil. Tieto biele baganče pôsobia v tejto kombinácii ako obrie detské topánky a spolu to vytvára dojem, že tento pár vyzerá ako kreslené postavičky.

Zdroj: Jan Zemiar

Lucia Hurajová, herečka

Pekná a honosne pôsobiaca róba, ktorá ale akosi nebola nutná. Skôr sa mi to hodí na ples alebo nóbl premiéru. Na tejto akcii to akosi "kričalo" a bolo trochu preexponované. Nič to však nemení na peknom celku.

Zdroj: Jan Zemiar

Noël Czuczor

V našich končinách sa často nevidí takéto teatrálnejšie oblečenie na spoločenských akciách. Keďže sa odovzdávali filmové ceny a film absorbuje dávku ilúzie, tak prečo nie. Samozrejme v miere, pretože ak by každý volil niečo takéto, ocitli by sme sa na karnevale. Tento prípad to nie je a Noëlovi sme to uverili. Priniesol trochu korenia, aj keď pre mnohých možno len ušiel z nejakého bojiska.

Zdroj: Jan Zemiar

Zuzana Porubjaková, herečka

Zvolila síce niečo, čo je viac róba než nejaký civil, ale nepôsobí to prehnane. Naopak si myslím, že toto je pekná cesta. Je to dizajnérske s puncom "umeleckosti", ktorá sa tento večer oslavuje. Tak prečo nie?! Na túto príležitosť mi nevadí ani trochu temnosti, ktorú kreácia vytvára. Za mňa jeden z najzaujímavejších outfitov večera.

Zdroj: Jan Zemiar

Wanda Adamik Hrycová, filmová producentka

Veľmi elegantný a adekvátny outfit. Páči sa mi trochu žensky klasickej čipky do výstrihu. Predĺžené sako robí so zúženými nohavicami peknú siluetu. Lodičky by boli viac sexi bez platformy a nemusia byť totožné s kabelkou. Super šperkom outfitu sú absolútne štýlové okuliare.

Zdroj: Jan Zemiar

Anna Šišková, herečka

Anka sa len tak zastavila cestou z práce, asi to mala na trase. Toto je druhý prípad, keď si z príležitosti veľa starostí nenarobíme. Je to civil, ktorý je za hranicou vhodnosti a na takúto akciu nepatrí. Možno by sa to dalo zachrániť aspoň bez tej tašky a ideálne aj s inými topánkami. No nevydalo.

Zdroj: Jan Zemiar

Gabika Mihalčín Marcinková, herečka

Opäť skôr róba, ktorá medzi množstvom civilnejších outfitov zasvietila. Doslovne... Pekná línia, efektný materiál, takže niet čo vytknúť. Možno len kabelka mohla byť menšia a menej vyrušujúca.

Zdroj: Jan Zemiar

Zuzana Mauréry, herečka

Pekné, čisté, jednoduché. Zuzana zostáva verná skôr distingvovaným a umierneným outfitom, ktoré jej pristanú a vie v nich sebavedomo zažiariť. Veľmi pekne zvolená kabelka v kontraste k jednoduchosti šiat. Rovnako skvelé a efektné náušnice. Hodinky by nemuseli byť a vymenil by som lodičky za "ostrejšie" a bez platformy, ktoré by pôsobili viac sexi.