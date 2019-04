Módne (s)hity: Neškodne sexi Šindlerová, retro Strapková aj Evita v dôchodkovom veku!

BRATISLAVA - Uplynulý týždeň sa konala premiéra nového českého filmu s názvom Teroristka. Slávnostné premietanie si nenechalo ujsť mnoho známych tvárí. A ako sa do kina vyobliekali? Na to si posvietil módny stylista Marián Hornyák. Vy svoj názor môžete vyjadriť v ankete pod článkom.

Kristína Svarinská, herečka

Zaujímavá voľba kombinácie s gladiátorkami, ktorá nie je práve očakávaná. Celkom to spolu funguje, najmä vďaka odpusteniu si ďalších doplnkov. Takto vyniknú šaty s efektnými rukávmi, rozpustené vlasy a ako šperk zlaté sandále.

Zdroj: Jan Zemiar

Evita Urbaníková, spisovateľa

Neškodný basic, ktorý môže nosiť ešte niekoľko desaťročí. Čo by vedelo trochu omladiť a osviežiť, sú topánky. S týmito to práve potiahla k dôchodkovému veku. Už len obyčajné lodičky alebo pohodlnejšia verzia módnych tenisiek či "ponožkových" členkových čižiem by priniesli viac štýlu.

Zdroj: Jan Zemiar

Beáta Dubasová, speváčka

Trochu je to predierkované. Ten kabát by stačil, pančuchy sú už príliš. Jednoduché nevzorované by dopriali pozornosti vrchu a prepojili by to s čižmami, ktoré majú tiež nejakú aplikáciu. A nezaostala ani kabelka, ktorá je do tohto outfitu ukecanejšia, než by stačilo. Pekné farby, ktoré svedčia, ale ubrať zo vzorov a bude to nabudúce fajn.

Zdroj: Jan Zemiar

Veronika Strapková, speváčka

Šmrncnuté retro, ktoré takto funguje. Vytŕča z toho akurát kabelka, ktorá pôsobí ako chudobný (rozumej ako nie úplne dotiahnutý) príbuzný. Červený akcent je klasikou do tejto farebnej kombinácie a hodí sa aj sem. Dobre je zvolený aj vypratý odtieň džínsov k béžovému károvanému saku.

Zdroj: Jan Zemiar

Karin Majtánová, moderátorka

Karin sa veľmi nepotrápila outfitom na kino premiéru, asi nestíhala a len si odskočila... Logománia je v kurze, ale keď už, tak vo verzii dominantnej potlače. Sem sa to veľmi nehodí. Tmavý vrch, svetlé džínsy, biele tenisky, čierne ponožky - nejaká uzatvorená rovnica farieb? Kabelku a kožené sako by som zachoval, zvyšok prehodnotil.

Zdroj: Jan Zemiar

Soňa Štefková a Dárius Koči, modelka a herec

Soňa dala nie prvoplánovú kombináciu farieb. Pôsobí to sviežo a vyrovnane. Decentné akcenty tváre Fridy a prúžky na kabelke prinášajú trochu grafický podtón.

Dárius je viac "tréningový" ako "kinový", ale zladil so Soňou ponožky!

Zdroj: Jan Zemiar

Karin Haydu, herečka

Karin mi navodila atmosféru výletu autom po vidieku. Príjemné, jarná farebnosť, také "country-side", ale akosi mi opäť ušiel zámer, že takto! pôjdem na premiéru do kina. Možno ovplyvnená prostredím, v ktorom sa film odohráva?

Zdroj: Jan Zemiar

Martina Šindlerová, speváčka

Neškodné a sexi. Tento overal funguje aj s bielymi teniskami, aj s touto kabelkou. Dobrou obmenou by bola aj farebnejšia kabelka a možno zaujímavá bižutéria, aby to aspoň trochu chytilo nádych večernej akcie. Zatiaľ to supluje skvelý rúž a lak na nechtoch.