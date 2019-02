Módne (s)hity z bálu: Typický Justin Topoľský, odvážna princezná Gašparovičová, cigánska diablica sa nestratila!

BRATISLAVA - Uplynulý víkend sa niesol v znamení noblesy. V Redute sa totiž konal ďalší ročník tradičného Bratislavského bálu pod novým názvom Prešporský bál. Ako sa na túto udalosť vyobliekali známe tváre? Na to si posvietil známy módny stylista Marián Hornyák. Vy svoj názor môžete vyjadriť v ankete pod článkom.

Janko Lehotský s vnučkou Rosou, hudobník

Juj, tak asi najviac bije do očí dĺžka šiat - teda správne ich krátkosť, keďže na ples majú byť po zem. Slečnu by zjemnil vyčesaný účes a dodal by spoločensky elegantnejší výraz, ktorý si takáto akcia pýta. Pán Lehotský je za džentlmenovského štramáka.

Zdroj: Vlado Anjel

Peter Justin Topoľský, moderátor

Justin nezostal svojej povesti nič dlžný a poriadne toho na seba nasekal. Na všetko by sme prihliadli a odobrili to, až na jeden kúsok... Tým je pre mňa košeľa, ktorá na takúto príležitosť v žiadnom prípade nemôže byť farebná. Proste „no go“. Už keď chcel niečo iné, tak čierna s čiernym motýlikom. Myslím ale, že biela s čiernym motýlikom by bola najvhodnejšia.

Zdroj: Vlado Anjel

Mária Reháková, podnikateľka

Pani Reháková si vie vybrať. Zvolila výrazné červené šaty s opulentným vzorom. Strihom sú k nej primerané aj so štipkou rafinovanosti riešenia rukávov. Atmosféru, ktorú prináša vzor, by sme mohli napojiť na „staré dobré časy Prešporku“, a tak zapadá na tento ples. Neurazil by striedmejší účes, ako i štýlovo decentnejšie náušnice, ktoré by doplnili peknú kabelku.

Zdroj: Vlado Anjel

Martina Mečiarová, bývalá moderátorka

Jednoduchosti sa medze nekladú. Často sa to oplatí. Vidíme opäť jedny zo šiat, kde netreba veľkých „sprievodných programov“. Vystačia si zdobené náušnice v obkolesení elegantnej vizáže. Čo nepotrebujeme vidieť, sú lodičky, ktoré v tomto prípade ani nie sú úplne trefnou voľbou.

Zdroj: Vlado Anjel

Michaela Gašparovičová alias Mia Bella Michaella, modelka

Škoda štóly, ktorá k príchodu patrí, ale na tomto zábere nám zakrýva šaty. To, čo vidíme, sú princeznovské šaty s jemným ligotavým posypom. Túto tému dopĺňa aj korunka na hlave. Nuž, pekná i odvážna to princezná.

Zdroj: Vlado Anjel

Monika Reháková, nevesta podnikateľky Márie Rehákovej

Šaty so zaujímavou hrou farieb a vzorov, ktorú zabezpečuje efektná látka. Jednoduchá línia strihu necháva priestor práve pre predstavenie toho všetkého ostatného. Čo by som zmenil, je farba kabelky, čierna nie je úplne zlá, ale mohla by byť aj zladenejšia.

Zdroj: Vlado Anjel

Silvia Šarköziová, hudobníčka

Oceňujem farebnú kombináciu, ktorá sa nestráca v „ponuke“ ostatných dám. Trochu mi príde strih neforemný a pre túto látku zbytočne na viacerých miestach riasený. K tomu by som ešte pripočítal účes, ktorý síce funguje s rozšafnosťou šiat, ale na túto príležitosť by som ho trochu zmoduloval. Ale ako celok táto voľba určite potešila.

Zdroj: Vlado Anjel

Veronika Vágner Husárová, bývalá miss

Ďalšia ukážka jednoduchosti, ktorá splnila všetko očakávané. Veronika má cit a všetko ostalo v správnom pomere. Nič okázalé, ale farbou i lesklým materiálom neprehliadnuteľné. Správne lodičky a jemná zlatá kabelka to trochu odľahčili, ale neodvrátili pozornosť.