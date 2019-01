Módne (s)hity z premiéry: Nudná Luberdová, lacná Strapková a trendy Kocianová

Karin Haydu, herečka

Rana istoty. Čierna na jednoduchých vkusných kusoch nemôže vyzerať zle. Šiltovku, kabelku i kabát zloží, tie riešiť asi nie je potrebné. Ja by som zamenil len kruhové náušnice za dlhý retiazkový náhrdelník, ktorý by čiernu trochu rozsvietil a hotovo. Na premiéru do kina nenápadne vhodné.

Zdroj: Jan Zemiar

Martina Šindlerová, speváčka

Opäť vyskladané z klasiky. Biele tričko určite pôsobí mladistvejšie ako košeľa, ale tá by tomu dala trochu vážnosti. Nevidíme kabátik pod kožuchom, ten tiež určite zohral svoje. Čo mi však bije do očí, je absentujúci opasok. Ten mohol byť aspoň jemný, aby tam nesvietil gombík. Členkové čižmy a kabelka neurazia.

Zdroj: Jan Zemiar

Veronika Strapková, speváčka

Akože aj trendy, aj použiteľné kusy, len dokopy niekde niečo nefunguje. Najviac z toho rezonuje sukňa, ktorej kompániu by som vymenil. V kombinácii s týmto topom vyzerá veľmi "lacno" a nelichotí ani postave, ktorú skracuje i rozširuje. Pekná kombinácia ružovej a červenej tu naplno nefunguje a majú to na svedomí materiály. Sú kontrastné, ale stretáva sa ich tu už asi veľa.

Zdroj: Jan Zemiar

Lucia Forman Habancová, exmoderátorka, hovorkyňa BSK

V kine je síce zima, ale v tomto prípade škoda toho svetra. Je v pohode, ale tu zbytočne potláča peknú košeľu, ktorá funguje s džínsami. Košeľa pekne kontrastuje svojou romantikou s masívnym topánkam. Subtílnejšia bunda alebo štýlové sako by urobili lepšiu prácu. Kabelka je neškodná, ale viac by sa mi páčila farebná a nie čierna do tejto kombinácie.

Zdroj: Jan Zemiar

Miroslava Luberdová, 1. vicemiss Slovensko 2003

Ďalšia nuda. Áno, pekné základné kúsky - bunda, nohavice i čižmy. Pekná ženská oblečená pekne obyčajne. Za najväčší vklad možno považovať striedmosť a zladenie remienka kabelky s farbou vlasov.

Zdroj: Jan Zemiar

Andrea a Štefan Šprochovci, moderátori

Sympatické, neprekombinované, farebne prepojené. Myslím, že v rámci klasiky veľmi pohodové oblečenie. Ako mnohí však oblečenie poňali denne a nijako zvlášť neriešili večernú príležitosť obliecť sa viac "kokteilovo". K tomu by stačilo len pár detailov zmeniť - čižmy za lodičky, tričko za košeľu...

Zdroj: Jan Zemiar

Michaela Kocianová, modelka

Trendy kombinácia farieb i materiálov. Michaela je oblečená inšpiratívne, kde zvolené kusy nie sú prvoplánové. Prvoplánový je "rýchly" účes, ktorému mohla venovať o pár minút viac. Zaslúžil by si.

Zdroj: Jan Zemiar

Soňa Štefková, modelka

Biele šaty zabili tie čižmy a pančuchy. Aj tu by to chcelo trochu "kokteilovejšiu" verziu buď so "spoločenskými" čižmami, alebo inou formou topánok. Kabelka a rúž sú peknými akcentmi. Zvážil by som aj čiernu, nemusí to byť pri babe s vkusom čistý prvoplán, ale netvrdím, že je. Len pri niektorých môžeme byť náročnejší.