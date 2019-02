Módne (s)hity z premiéry: Neforemná Bartalos, Maštalírová stratená v lese a Garajovej kabelka po babičke!

Mary Bartalos, herečka

To vážne? Na premiéru filmu, v ktorom hrám jednu z hlavných postáv? Kde si ma nikto nebude všímať, kde sa nebudem vôbec fotiť a nikto nebude nič riešiť... V tom prípade áno. Vyjsť si len tak s kamoškami do kina. Ale na túto akciu rozhodne nie. Neforemné, neformálne, neženské.

Zdroj: Jan Zemiar

Dávid Hartl, herec

Veľmi riskantná kombinácia modrej a čiernej. Skôr sa k týmto farbám ako spojka hodí sivá, ale ani toto nie je zlé. Kde by zišlo trochu ubrať je opasok, ten mohol byť subtílnejší, aby tak nepútal pozornosť. Topánky doťahujú pocit spoločenskej akcie.

Zdroj: Jan Zemiar

Wanda Hrycová, producentka

Trendy kárované nohavice robia celé hogo-fogo. Doplnené o jednofarebné kusy a opäť výraznú kabelku, ktorá dodáva potrebný akcent. Aj tu sa trochu pretláča modrá s čiernou, niekedy však toľko topánok na výber nemáme a víťazia čierne. Ako šperk najlepšie fungujú okuliare.

Zdroj: Jan Zemiar

Juraj Loj, herec

Aký štýlový džentlmen by to bol, keby si dal pozor na jeden malý detail. Stačilo sako rozopnúť, čo v prípade, že má vestu by bolo vhodnejšie. Ukázal by tak pekne strihanú vestu a neriešili by sme zapnutý nesprávny gombík... Keď už sako zapnúť, tak rozhodne na horný gombík (nikdy nie spodný- ani oba).

Zdroj: Jan Zemiar

Tomáš Maštalír s manželkou Kristínou

Tomáš vyzerá, že ho tam, odkiaľ sa asi vrátila jeho postava z filmu, poriadne dotrhali neznáme sily. Inak štýlové, páči sa mi verzia s rolákom. Jeho polovička sa zrejme tiež absolútne vžila do deja a pripravila sa na chladné noci niekde stratená v lese...

Zdroj: Jan Zemiar

Thomas Puskailer, spevák

Len dve veci - skrátiť nohavice a ofinu.

Zdroj: Jan Zemiar

Eva Sakálová, herečka

Škoda, že si musela ten kabát vyzliecť, bola to zaujímavejšia kombinácia s ním. Bez neho je to nijak zaujímavý outfit, ktorý pôsobí pohodlne s vidieckym romantizmom. trochu akcentu pridali naušnice a dobrá nálada.

Zdroj: Jan Zemiar

Lujza Garajová-Schrameková

Lujza to zabila kabelkou. Pekná, po babičke, ale k tomuto outfitu ani na túto príležitosť nie. Svetlá severská farebnosť jej veľmi pristanú a pekne ich dotiahla aj v detailoch.