Módne (s)hity z Krištáľového krídla: Tetka Brychtová, retro Sklovská a dokonalá Hargašová

Katarína Knechtová, speváčka

Páčia sa mi Katkine outfity à la vášnivá a zmyselná a osudová žena. Tieto šaty priraďujem k tejto jej štylizácii. Veľmi jej pristane južanský vzhľad, v tomto prípade jemne pripomínajúci veľkú taliansku značku. Robia to nielen šaty v klasickom strihu, ale najmä romantický účes, výrazné pery a veľké šperky. Nie na každej žene by to takto skvele vyzeralo, a preto pochvala.

Zdroj: Jan Zemiar

Katarína Brychtová, herečka a moderátorka

Katka si naložila pár rokov... najmä tým "tetovským" náhrdelníkom. Ten sa okrem toho ani formou nehodí k týmto šatám. Kde by sa dalo ešte ubrať vek a dodať šmrnc, sú lodičky. Šaty sú pritom neškodné, pristanú postave a netreba im veľkú kompániu okolo.

Zdroj: Jan Zemiar

Danka Barteková, športovkyňa

Pekné priliehavé šaty v ideálnej dĺžke a z efektného materiálu, ktoré ukázali postavu v skvelej forme. Vhodne doplnené jednoduchou kabelkou a nezabudlo sa ani na farebne zladenú manikúru. Veľmi pekne pôsobí vizáž a účes, ktorý dodáva punc mladosti.

Zdroj: Jan Zemiar

Jana Brisudová, sochárka

Jana siahla po výraznejších grafických šatách. Napriek čierno-bielej kombinácii sa len tak neprehliadnu. Široký opasok funguje, škoda len, že strih čiernej časti nezostal subtílnejší, a tak by dosiahol ešte lepší tvarovací efekt. Trochu zbytočné sa mi zdá aj "strapkanie" na lemoch čiernej látky. Kabelka je len nešikovne držaná, inak by sme si ju veľmi nevšimli. Vizáž je príjemne primeraná.

Zdroj: Jan Zemiar

Celeste Buckingham, speváčka

Celeste siahla po väčšej róbe. Aj ona v nej pôsobí trochu väčšie. Na ramenách šaty úplne nesedia, to potom prispieva k dojmu, že sú príliš veľké. Účesom sa podarilo chytiť dievčenskejší look, ktorý Celeste pristane viac ako prísne formálny. Kabelka pekne dopĺňa šaty a je štýlom s nimi ruka v ruke.

Zdroj: Jan Zemiar

Zuzana Ťapáková, bývalá riaditeľka televízie Markíza

Takéto "spoločenské" boho sa u nás len tak nevidí. Som zvedavý ako to prijmete :). Prečo nie. Ale potom poriadne... dosť by som "pritvrdil". Okuliare nie (aspoň tieto na hlave si žijú svoj iný svet), pridať bižutériu, ktorú boho štýl miluje, prispôsobiť vizáž a účes. Nevidíme kabelku, s ktorou by sa dalo tiež vyhrať. Tak nabudúce...

Zdroj: Jan Zemiar

Sisa Lelkes Sklovská, speváčka

Toto na mňa pôsobí už trochu retro. Sako pôsobí s puzdrovou sukňou prísne a skôr "do kancelárie" ako na spoločenskú akciu. Lodičky sú pekným kúskom, ale štýlom trochu mimo "ľudovej uniformy". Všetko ostatné vyzerá primerane.

Zdroj: Jan Zemiar

Iveta Černá, manželka herca Vlada Černého

Výrazná žena, výrazné vlasy, výrazné šaty. Niekde by som ubral. Toto nie je tá príležitosť, kde by sme potrebovali "peckovať". Tu by bolo najvhodnejšie povedať - menej je viac. Jednoduchšie šaty by to urobili a všetko ostatné môžeme zachovať.

Zdroj: Jan Zemiar

Karin Haydu, herečka a moderátorka

Trošku plesové, ale Karin to uniesla. Žiarivá farba, pekná línia šiat, vhodná kabelka, skvelé náušnice a uhladená vizáž s výčesom hrajú tie isté noty. Tak to má byť.

Zdroj: Jan Zemiar

Vanda Tureková, herečka

Veľmi módne kúsky. Oceňujem vkusný výber. Teší ma, že môžeme vídať aj kreatívnejšie a "umeleckejšie" kreácie, nielen klasiku = "pekné šaty". Zvážil by som topánky. Toto je taká základná verzia, ktorá nepokazí, ale ani neposunie. Tým, že ich sukňa odkrýva, by som im venoval viac pozornosti. Ostatné elementy by som zachoval, ako sú.

Zdroj: Jan Zemiar

Eva Černá, banková ombudsmanka

Šaty, aj keď skôr kokteilové, by boli úplne fajn. Ups, ale tie perly nám ušli, na čipku príliš veľa. Volil by som aj iné lodičky či už odtieňom alebo štýlom, tieto pôsobia príliš "casual" (skôr na denné nosenie než spoločenské).

Zdroj: Jan Zemiar

Jarmila Lajčáková Hargašová, moderátorka

Wow. Všetko tak akurát. Krásne elegantné šaty s rafinovanými rukávmi sú skvelou voľbou. Lichotia postave, nie sú "ukecané" a napriek tomu ich neprehliadnete. Striedme doplnky v čistých tvaroch sú absolútne dobre zladené. Dokonalou bodkou je červený rúž s úsmevom. Zdroj: Jan Zemiar

Zuzana Vačková, herečka

Jaaaj, Zuzka, Zuzička. S tou sukňou sme si vyskladali pascu. Kúsky, ktoré by báječne zafungovali, ale v iných kombináciách. Ani farebne, ani výrazovo, ani materiálovo táto dvojka (trojka aj s kabelkou) nefunguje. Rozhodne by som sa vyhol čierno-červenej kombinácii, k topu by bola stačila puzdrová čierna sukňa a bolo by to viac sexi, alebo aj keď veľká riasená, tak z pevnejšieho materiálu a v inej farbe. Tento outfit teda nevyšiel.

Zdroj: Jan Zemiar

Katarína Ťapáková, bývalá tanečnica, manželka Mareka Ťapáka