Kauza vraždy starčeka v Devínskej Novej Vsi: Gejzu K. súd spod obžaloby oslobodil

Gejzu K. ešte v stredu po povinných formálnych úkonoch prepustia z väzby na slobodu. Prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave ešte v súdnej sieni podal odvolanie. Tragická udalosť sa stala v januári minulého roka v jednom z bytových domov v bratislavskej Devínskej Novej Vsi, kde Gejza K. mal svoju obeť viac ráz zasiahnuť strelami z pištole, ktorú mal v legálnej držbe.

Počas celého dokazovania obžalovaný nerozporoval, že strieľal. Nebolo však preukázané, že by si zbraň zobral, aby spáchal úmyselný a závažný trestný čin vraždy. Incidentu predchádzala oslava, na ktorej sa zúčastnil obžalovaný aj poškodený i ďalšia osoba, ktoré popíjali. Obžalovaný sa mohol cítiť ohrozený zo strany poškodeného. Obaja mali síce v minulosti spory, ale tie urovnali a naďalej sa stretávali a boli priateľmi.

Súd teda kvalifikoval čin nie ako vraždu, ale ako nutnú obranu. Obžalovaný bol v stave rozrušenia, teda sa mohol domnievať, že je ohrozený. Obžalovaný bol v tme (na schodoch bytovky) a bolo preukázané, že naňho spredu zaútočila iná osoba a on potom spadol na schody. Až potom Gejza K. začal strieľať a to najprv do stropu. Uviedla okrem iného v zdôvodnení verdiktu predsedníčka senátu OS Bratislava IV.

"Súd rozhodol správne. Môj klient nikdy nemenil výpovede. Rozhodnutie pokladám za vysoko logické, správne. Môj klient v minulosti nikdy nepoprel, že strieľal, ale jeho pocity, rozpoloženie a situáciu správne vyhodnotili znalci," uviedol po opustení súdnej miestnosti obhajca obžalovaného Alexander Filo. V kauze súd vypočul minulý rok viacero znalcov. "Poškodený Milan I. mal štyri zranenia. Zistili sme, že boli spôsobené strelami. Tri z nich mali charakter strely a štvrtý bol výstrel, teda priestrel. Tri strely sa nachádzali vpredu a uviazli v tele a priestrel bol zase na chrbte. Poškodený mal na tele aj podliatiny. Dominantným bol priestrel srdca, čo nebolo zlučiteľné so životom," povedal jeden zo znalcov.

Podľa jeho ďalších slov uvedené poranenia spôsobili masívne krvácanie. Jedna z rán prechádzala aj cez ľavé pľúca. "V teoretickej rovine, keby padol len jeden výstrel, spôsobilo by to už smrť poškodeného," pokračoval znalec. Prípad dozoruje Krajská prokuratúra v Bratislave a proces sa začal začiatkom septembra minulého roku. "Žiaden úmysel spôsobiť smrť pána Milana I. som nemal a ani som nemal úmysel ublížiť mu na zdraví. Bola tma a ja som nevedel, kto na mňa zaútočil," povedal v septembri na úvod procesu obžalovaný Gejza K., ktorý odmietol uzatvoriť dohodu o vine a treste.

"Môj klient nepopiera, že použil zbraň, ale išlo o bezprostredné ohrozenie. Vzhľadom na to, že na chodbe zhaslo svetlo, určite nechcel zastreliť poškodeného Milana I.," uviedol vtedy obhajca Filo. Polícia obvinila koncom januára 68-ročného muža, ktorý mal 25. januára 2018 spáchať približne o 22. h vraždu v jednom z bytových domov na Ulici Milana Marečka v bratislavskej Devínskej Novej Vsi. Obvinený Gejza K. z Bratislavy, ktorý je v súčasnosti vo väzbe, mal viacerými strelami spôsobiť smrteľné zranenie uvedenému 75-ročnému mužovi. Pištoľ kalibru 9 mm mal v legálnej držbe. Zastrelený bol v čase incidentu v štádiu miernej opitosti, k čomu dospela pitva a znalci. V inkriminovaný večer popíjal aj obžalovaný.