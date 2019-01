Svet šokovala vražda starostu! Posledné slová a srdcervúce FOTO krátko pred smrteľným útokom

Susedné Poľsko šokovala brutálna vražda obľúbeného starostu mesta Gdansk. Pawel Adamowicz zomrel na následky útoku, ktorý sa stal v nedeľu večer. Vrah ho bodol nožom na pódiu pred niekoľkotisícovým davom okolo 20.00 h. Lekári bojovali o jeho život päť hodín, ale v pondelok zomrel. Útočníka na mieste zadržali.

Zdroj: Facebook/Pawel Adamowicz

Obľubený politik slúžil mestu

Pawel Adamowicz bol v 80. rokoch aktívny v odborovej organizácii Solidarita pod vedením Lecha Walesu, ktorá pomohla zvrhnúť komunistický režim v krajine. Vykonával funkciu starostu viac ako 20 rokov. Zastával progresívny prístup ku menšinám. Bol známym kritikom vládnej strany Právo a spravodlivosť, odmietal pravicovú vládnu nacionalistickú politiku aj ich nenávistnú rétoriku. „V mojom srdci je Gdansk na prvom mieste. Chcem moderný a otvorený Gdansk. Gdansk, kde sa každému dobre žije, pracuje, kde sa každý môže rozvíjať a vychovávať svoje deti,“ napísal na svojom Facebooku. V nedeľu večer sa konal v Gdansku charitatívny koncert, ktorý zbieral peniaze pre detskú nemocnicu. Vo svojom prejave ďakoval za príspevky, ktoré sa mali použiť na nákup lekárskeho vybavenia.

V osudný večer vyšiel na pódium Stefan W. (27), ktorý si v minulosti odsedel 5-ročný trest za lúpežné prepadnutia. Svedkovia tvrdia, že v jednej ruke držal dlhý nôž a v druhej mikrofón, do ktorého kričal, že bol nespravodlivo uväznený a mučený a že za to môže Adamowicz a jeho Občianska platforma. Pristúpil ku starostovi a opakovane ho bodol do hrude a do brucha. Útočníka na mieste zadržali a ťažko zraneného Adamowicza odviezli okamžite do nemocnice.

V nemocnici sa mu snažili zachrániť život, na operačnom stole bojovali o jeho život dlhých 5 hodín. Lekári minuli 41 jednotiek krvi, ale napriek zápasu Adamowicz zraneniam podľahol. Útočník mu nožom prepichol orgány v brušnej dutine a poškodil aj srdce.

Vrah svoj skutok označil ako politickú odvetu. Údajne sa chcel pomstiť za to, že musel ísť do väzenia, ale nevylučuje sa ani duševné ochorenie. Prokuratúra ho už obvinila z vraždy.

Zdroj: Instagram/Pawel Adamowicz ​

Vražda z nenávisti

Tisíce sa v pondelok večer zhromaždili v centre mesta, aby si na manifestácii tichou spomienkou pripomenuli tragicky zosnulého primátora. Tragickú udalosť odsúdili aj mnohí poľskí politici. Jeho posledná fotografia na Instagrame ukazuje tragicky zosnulého Adamowicza, ktorý s prskavkami v ruke hovorí o nadácii Svetielka do neba pre choré deti. „Gdansk je veľkorysý. Gdansk šíri dobro. Gdansk chce byť mestom solidarity. Za všetko vám srdečne ďakujem. Na uliciach a námestiach ste darovali peniaze. Boli ste dobrovoľníci. Toto je zázračný čas sa deliť s dobrom. Ste milovaní. Gdansk je najzázračnejšie mesto na svete. Ďakujem vám,“ boli posledné slová Pawla Adamowicza.

Zdroj: SITA

Poľská polícia zatkla včera troch mužov, ktorí po vražde starostu vyzývali na ďalšie zabíjanie.