ONLINE Kauza zmenky pokračuje: Pred súdom je Ruskova exmanželka, mrazivé slová o mafiánskom bossovi

Marian Kočner a Pavol Rusko sú obžalovaní z falšovania miliónových zmeniek TV Markíza

Septembrové pojednávanie trvalo dva dni od 9:00 rána až do 20:00

Objavila sa tretia, doposiaľ nezverejnená komunikácia. Malo ísť o správy medzi Marianom Kočnerom a nitrianskym podnikateľom Norbertom Bödörom. Sudca ani túto nedovolil čítať​​

Kočner mal dvojhodinový monológ, neskôr niekoľko hodín odpovedal na otázky prokurátora, advokátov, obhajcov aj sudcov

Obžalovaný Kočner nepôsobil nervózne, na pojednávanie prišiel dokonale upravený v novom obleku a drahých topánkach

Vypovedať prišiel aj Peter Tóth, ktorý je v pozícii svedka. Na návrh prokurátora Jána Šantu bola z jeho výpovede vylúčená verejnosť

Kočner si vybral dvoch dôverníkov - Martina Daňa a redaktora denníka SME Adama Valčeka. Valček po porade so svojím advokátom odmietol byť Kočnerovým dôverníkom

Rovnako po porade so šéfredaktorom odmietol aj Rastislav Striško z televízie Joj. Druhou dôverníčkou sa tak nakoniec stala filmárka Zuzana Piussi

Online:​

10:22 Šanta sa pýta, či Viera Rusková očakáva nejaký bonus, ak by zmenky skončili pred súdom v prospech Kočnera a Ruska. "Neočakávam," povedal svedkyňa.

10:05 Rusková hovorí o tom, že o zmenkách vedomosť mala, ale nevidela ich. "Ja neviem, čo sa s nimi dialo. Neviem ani u koho boli, nikdy som ich nevidela," vypovedá svedkyňa.

09:59 Otázky teraz kladie prokurátor Ján Šanta. Pýta konkrétne na zmenky.

09:56 Pavol Rusko mal možnosť položiť svojej exmanželke otázky. Spýtal sa jej len na to, či si vie spomenúť, ako sa volala druhá spoločnosť.

09.42 "Prvý a poslednýkrát, kedy som ja komunikovala s Marianom Kočnerom bolo, keď mi dal z Markízy výpoveď. Do dnes to tak je, pretože ja Mariana Kočnera neznášam," povedala Rusková.

09:37 Podľa výpovede Ruskovej exmanželky boli pred Markízou chlapi s bejzbalovými pálkami. "Nikdy predtým som nič také nezažila. Stálo tam 30 chlapov s tými pálkami. Sú to veci, na ktoré som chcela zabudnúť. Čongrádyho ľudia na mňa vytiahli zbraň. Chlapci od pána Čongrádyho ma na ceste z Lamača do Markízy vytláčali z cesty. Mala som šťastie, tá situácia nebola jednoduchá," hovorí Rusková s tým, že o týchto veciach nikdy nehovorila ani médiám, pretože na to chcela zabudnúť.

09:34 "V roku 1998 prišiel do Markízy pán Kočner s tým, že on je majiteľom televízie. Vtedy som nevedela ako je to možné. A vtedy sme začali zisťovať, že Volzová podpísala zmluvu, o ktorej aj právnik povedal, že je neplatná. Povedal to aj Ernest Valko, ktorý zastupoval Volzovú. Napriek tomu ju ona podpísala. Na základe toho spustil Kočner ten cirkus okolo Markízy," vypovedá svedkyňa.

09:33 Počas výpovede Viery Ruskovej jej exmanžel sedí medzi svojimi obhajcami a pokojne pozerá pred seba.

09:31 Ruskova exmanželka hovorí o tom, ako odovzdala svoj 50-percentný podiel Sylvii Volzovej. Pavol Rusko je obžalovaný aj z toho, že si mal objednať Volzovej vraždu.

09:29 Rusková začína svoje rozprávania rokom 1993, kedy spolu s Pavlom Ruskom založili Markízu Slovakia. "Bol to náš sen založiť súkromnú televíziu," hovorí Rusková.

09:27 Viera Rusková zložila prísahu, so sebou má aj poznámky, ktoré dala k nahliadnutiu súdu. Obhajca Pavla Ruska, ale aj Mariana Kočnera, Marek Para, začína klásť otázky. Vieru Ruskovú vyzval, aby sa vyjadrila ku všetkému, čo o zmenkách vie.

09:24 "Som matkou jeho dvoch detí," odpovedala Viera Rusková na otázku, v akom vzťahu je s Pavlom Ruskom. K obžalovanému Kočnerovi nemá žiadny príbuzenský vzťah.

09:23 Námietke sa budú venovať neskôr. Predseda senátu poučil Vieru Ruskovú a pristúpil k jej výpovedi.

09:22 Pojednávanie sa začalo, prvá bude vypovedať exmanželka Pavla Ruska. Obhajca Michal Mandzák chcel vzniesť námietku voči nezákonnému zloženiu senátu.

09:00 - Pojednávanie v kauze zmenky začne v najbližších minútach. Ako prvá by mala vypovedať práve Viera Rusková, ktorú predvolala obhajoba.

08:48 - Na pojednávanie sa dostavila aj Viera Rusková, exmanželka bývalého šéfa televízie Markíza.

08:46 - Pavol Rusko sa napokon vyjadril aj pred novinármi. "Na vlastnej koži som si mohol overiť, ako Threema funguje - výmysly, polopravdy, klamstvá, manipulácia. Ak takto funguje údajná komunikácia v iných prípadoch, tak Boh pomáhaj Slovensku," povedal. Na otázku, či mu Kočner hovoril, ako má vypovedať, Rusko odvetil, že nie.

8:42 - Na dnešné pojednávanie sa zrejme nedostaví jeden z hlavných aktérov - Marian Kočner. Podľa našich informácií by mal byť opäť vo väznici v Leopoldove.

8:31 - Na súd už prišiel aj právny zástupca Markízy Daniel Lipšic. "Je zrejmé, že klamali na súde. A ja pevne verím, že relevantné časti Threemy, a je ich viac musím povedať, budú na súde vykonané a len potvrdzujú dôvodnosť podanej obžaloby," tvrdí Lipšic, ktorý zároveň potvrdil, že predmetné komunikácie z Threemy nie sú len tie, ktoré sa odohrali medzi Marianom Kočnerom a Pavlom Ruskom.

8:16 - Rusko do hotela oproti väznici odišiel bez toho, aby sa zdôveril novinárom.

8:14 - Na súdne pojednávanie sa medzi prvými dostavil bývalý riaditeľ televízie Markíza Pavol Rusko.

Okrem Viery Ruskovej predvolali aj Jozefa Dučáka obvineného kauze Technopol Servis a šéfa futbalového zväzu Jána Kováčika. Podľa obžalovaného Pavla Ruska by mala jeho exmanželka dosvedčiť pravosť zmeniek. Ruskovú navrhla obhajoba.

Doterajšie pojednávania sa konali na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku, na ktorý Kočner neprišiel. Za prísnych bezpečnostných podmienok ho tak previezli do Justičného paláca v Bratislave.

Zdroj: Jan Zemiar

Pojednávanie sa koná v Justičnom paláci nielen z bezpečnostných dôvodov, ale aj preto, lebo Kočner sa údajne v Leopoldovskej väznici nemôže rozprávať so svojimi advokátmi. Tvrdí, že miestnosť, v ktorej sa s nimi stretáva, je odpočúvaná. Momentálne je však Kočner vo väznici v Nitre, kde študoval spis k vražde Jána Kuciaka. V Nitre je vo väzbe aj jeho volavka a ďalšia obvinená v prípade vraždy Alena Zsuzsová.

Zdroj: Jan Zemiar

Kauza zmenky

Obžalovaní Marian Kočner a Pavol Rusko podľa obžaloby prokurátora po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom Aghom mali vyhotoviť štyri sfalšované zmenky. Mali ich predložiť ako prílohy na vydanie platobných rozkazov.

Zdroj: topky

Vyplatenie zmeniek údajne vystavených v roku 2000 a splatných po 15 rokoch na súde požadovala firma Správa a inkaso zmeniek podnikateľa Mariana Kočnera. Vyplatiť ich mali práve Rusko a spoločnosť Markíza Slovakia.

Markíza počas súdnych konaní dlhodobo spochybňovala pravosť zmeniek a najmä tvrdenie, že boli podpísané v roku 2000. Súd už v jednom konaní o zmenke v hodnote viac ako osem miliónov eur dal za pravdu žalobcovi. Urobila tak sudkyňa Maruniaková, ktorá sa spomína aj v Kočnerovej Threeme, údajne na príkaz Moniky Jankovskej. Markíza sa však odvolala.

Kočner je okrem iného obvinený aj z objednávky vraždy Jána Kuciaka a Rusko je obžalovaný z objednávky vraždy Sylvie Volzovej.