Kočnerove dopisovačky s Bašternákom: Maroš, na basu sa nedá pripraviť, stojí v správach

Informácie o nových prepisoch z aplikácie Threema zverejnil Denník N. Bašternák je odsúdený na päť rokov väzenia a dokonca mu aj prepadol majetok v prospech štátu. Polícia ho však aj tak naďalej vyšetruje z ďalších závažných trestných činov, medzi iným aj podozrenia z daňového podvodu pri výstavbe známeho komplexu Bonaparte. V Bašternákovom byte donedávna býval aj Robert Fico.

Trestný čin mal gro v tom, že staviteľ Real Forum Invest si zadeklaroval vyššiu cenu stavby projektu, ako stála naozaj. Bašternák sa potom v rámci vyššej sumy v roku 2011 dostal k vratkám DPH 3,6 milióna eur. Rozhodnúť o Bašternákovej vine mohol len Ústav súdneho inžinierstva v Žiline. Jeho šéf Gustáv Kasanický však ešte v januári 2018 hovoril, že bol potrebný ešte jeden znalecký posudok. Do komplexu mali prísť posúdiť daný materiál a vŕtať pomocou sond, aby sa porovnala skutočná hodnota stavby s tým, čo deklaroval Bašternák. Na posudok sa napriek uplynulej lehote stále čaká.

Na znalecký posudok sa stále čaká Zdroj: SITA/Braňo Bibel

Strach naberal na obrátkach práve u Kočnera a Bašternáka. Hovorili o tom v októbru 2017 práve cez Threemu. „Zo znaleckého ústavu zo Žiliny prišla kok…á požiadavka na vŕtanie sond vo všetkých bytoch!!! A z celkového toho smerovania čo tí k…ti chcú, to vyzerá, že vôbec to nechcú rýchlo a bezproblémovo ukončiť, ale že to chcú zdržovať a komplikovať… (ako keby tam nič nebolo VYBAVENÉ !!!),“ písal nespokojný Kočner. „Začala byť obava, či to bude tak, ako má byť (rýchlo, kvalitne, bezproblémovo a HLAVNE S CENOU AKO TREBA). Ako som kúpil, tak odovzdávam,“ pokračuje obvinený podnikateľ. Chcel aby Bašternák zistil s kým to má "Peter" dohodnuté a dokonca ho aj varoval. „Verím, že s Kasanickým. Ale on je smrad. A rovno Ti hovorím, že ak si nevypýtal aspoň kilo (to je jeho bežná sadzba za háklivé veci), tak by som spozornel,“ píše Kočner. Pod Petrom môže mať Kočner na mysli Petra Filipa, ktorý je Bašternákov obhajca.

Polícia, prokuratúra a súdy v zálohe

Kočner s Bašternákom ešte vo februári 2018, kedy došlo k zavraždeniu investigatívneho novinára Jána Kuciaka spolu so snúbenicou, diskutovali o tom, ako je to s prípadom Bašternákových vratiek za dva milióny eur. „Nepovedali Petrovi termín, kedy Varga rozhodne? Skúsim preveriť. Čítam, že už si to zacvakol. Pi..tam,“ písal Kočner práve v období, kedy Bašternák na daňovom úrade uhradil škodu v rámci tzv. účinnej ľútosti. „Musel som (tri emotikóny) nemáš nejaké info ako ďalej ? Resp kedy?“ odpovedá Bašternák.

„Pýtal som sa už včera. Neviem zatiaľ. Ale dnes mal ísť RF za Čižnárom. Čižnár je v nemocnici,“ odpisuje Kočner. RF sú iniciály bývalého premiéra Fica. „Neviem, či by sme nemali ísť aj my s nejakým ovocím,“ odpovedá Bašternák. „Budem vedieť, ako to dopadlo. Lebo RF sa potrebuje kvôli Tebe uzmieriť,“ zmiernil napätie Kočner. „Super. Dúfam. Tak dúfam, že sa skamošia (štyri emotikóny)," uzavrel Bašternák.

Politici a alkohol

O niekoľko dní Kočner píše Bašternákovi opäť. „Furt nemám info, či RF navštívil toho fúzatého zj..ba,“ začína Kočner. „Ja mám info, že v piatok sa veľmi na…al s Dankom, tak asi nebol,“ reaguje Bašternák. Kočner sa sťažoval: „Stále slopú. Do mŕtva. Nechápem to. Fľaša koňaku padne rýchlejšie ako minerálka,“.

Neskôr Bašternák zistil, že jeho prípad dostala sudkyňa Mária Szabová z Okresného súdu Bratislava II a informoval o tom Kočnera. „Kua. To je nejaká nová?“ pýta sa Kočner. „2015 ju vymenovali za sudkyňu,“ odpovedal Bašternák. „A ‚pozná‘ ju niekto?“ pokračuje obvinený Kočner. „Ja nemám zatiaľ žiadne info, zajtra budem s Peťom,“ odpovedá Bašternák.

Szabová prípad skutočne dostala do svojej kompetencie. Bašternáka odsúdila na päť rokov, no trest prepadnutia majetku udelil až krajský súd v odvolacom konaní.

Dlh 200-tisíc eur

Komunikácia však odkrýva aj niečo iné. Bašternák mal mať u Kočnera dlho vo výške pravdepodobne 200-tisíc eur. „Maroš viem, myslím na to, predávam všetko, čo kde objaví záujemca, si prvý na rade …. aj keď o tom nehovorím, ale uvedomujem si to,“ píše Bašternák, ktorý sa okrem iného posťažoval, že peniaze sa mu v bankách nepodarilo zohnať. „Koľko potrebuješ? A čo vieš založiť ? Nachystaj mi znalecké. Bonaparte nemusíš, do toho nepôjdu.“ ponúkal pomoc Marian Kočner.

Bašternáka v komunikácii dokonca aj poúčal. „Keby si mi bol predal Hranolov byt, tak ako som Ti hovoril, nič by sa Ti nestalo. Len si nechcel byť chrapúň ako oni…“ písal Kočner zrejme v kontexte bytu v ktorom býval šéf Smeru.

Obavy z väzenia a spomienky na Technopol

Prišlo obdobie marca 2018. Bašternák sa Kočnera pýtal, ako sa mu darí s podnikaním. Ten napísal že je to dobré a povedal, že o deti je postarané a kľudne ho môžu zavrieť. „Tak tomu som ešte neprišiel na chuť,“ píše Bašternák. „Tak treba vždy byť na všetko pripravený,“ odpovedá Kočner. „Maroš, na to sa nedá pripraviť,“ tvrdí Bašternák.

V okamihu si Kočner spomenul zrejme na minulosť a kauzu Technopol 1. „S tým nesúhlasím. Bol som tam. Síce len mesiac, ale hrozilo mi 12 rokov. A poviem Ti, že jediné, čo Ťa vnútri trápi, je to, aby Tvoja rodina mala z čoho žiť a nemusela chodiť po žobraní. Meno a povesť je už aj tak navždy fp…i. Vtedy pred 20 rokmi som túto ‚finančnú‘ istotu nemal. Dnes ju mám, a preto som omnoho pokojnejší. Ver mi, je to tak… Všetci Ťa odj…li a Tvojej rodine NIKTO Z NICH NIKDY NEPOMÔŽE. O to sa musíš postarať sám,“ zveril sa Kočner Bašternákovi. Toho v deväťdesiatych rokoch spolu s Michalom Kováčom mladším stíhali v spomínanej kauze. Napokon dostali milosť od prezidenta Michala Kováča. Kým Kováčovú milosť už parlament zrušil, tá Kočnerova stále platí.

Ladislav Bašternák pred odsúdením Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar

Kočner je väzobne stíhaný v prípade televíznych zmeniek od 20. júna 2018. Bašternák si svoj trest odpykáva od 15. marca 2019.