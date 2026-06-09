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MIMORIADNE Smrtiaca spúšť na Cypre má DOHRU: Muž dostal za vraždu SLOVÁKA (†38) dve doživotia po sebe!

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

LIMASSOL – Cyperský súd poslal 25-ročného muža na dve po sebe nasledujúce doživotia za brutálnu vraždu 38-ročného Slováka Davida Chmelara a jeho známeho. Obeťami sa páchatelia podľa rozsudku stali po vopred naplánovanom útoku, po ktorom ich telá spálili v aute.

Ako informoval portál en.philenews.com, Trestný súd v Limassole v utorok odsúdil 25-ročného muža na dva po sebe nasledujúce doživotné tresty za vraždy Andreasa Kouzoupisa a 38-ročného slovenského občana Davida Chmelara. Obžalovaný sa k obom skutkom priznal, pričom išlo o vraždy spáchané s rozmyslom.

Súd rozhodol 9. júna a zdôraznil, že páchateľ svojím konaním pripravil o život dvoch ľudí a prejavil úplnú ľahostajnosť voči najvyššej hodnote – ľudskému životu. Neobvyklé je najmä to, že doživotné tresty sa nebudú vykonávať súčasne, ale po sebe. Takéto rozhodnutie môže mať v budúcnosti významný vplyv na prípadné posudzovanie žiadosti o podmienečné prepustenie.

Strašný nález, pred zapálením auta ich popravili brokovnicou

Telá oboch mužov našli 30. júla 2024 v zhorenom vozidle na poľnej ceste v oblasti Listrovounos v okrese Limassol. Vyšetrovanie ukázalo, že ešte pred zapálením auta boli obaja zastrelení loveckou brokovnicou.

Podľa zistení prokuratúry sa osudná schôdzka odohrala krátko pred polnocou pri vodnej nádrži v obci Arakapas. David Chmelar, ktorý bol slovenského pôvodu, priviezol na miesto stretnutia vozidlo, v ktorom cestoval spolu s Andreasom Kouzoupisom. Na mieste ich už čakali 25-ročný obžalovaný a ďalší muž.

Všetko naplánovali

Vražda mala byť vopred naplánovaná. Obe obete utrpeli viacnásobné strelné poranenia hlavy spôsobené loveckou brokovnicou. Prokuratúra však uviedla, že odsúdený 25-ročný muž nebol osobou, ktorá zbraň počas samotnej vraždy držala.

Po útoku páchatelia previezli auto s telami do oblasti Listrovounos. Vozidlo následne zhodili na svah pri ceste Parekklisia-Kellaki, kde narazilo do stromu a zastavilo sa. Neskôr zadovážili benzín a automobil podpálili, čím úplne zničili vozidlo aj telá obetí.

Muža zatkli 1. augusta 2024 na základe súdneho zatykača. Po vynesení rozsudku by mal vystupovať ako svedok obžaloby v procese proti svojmu spolupáchateľovi, ktorý vinu naďalej odmieta. Súd pri zdôvodnení výnimočného trestu odkázal aj na starší prípad trojnásobnej vraždy, v ktorom odvolací súd rovnako uložil po sebe nasledujúce doživotné tresty.

Viac o téme: VraždaZahraničiePolícia CyprusSlovákDavid ChmelarAndreas Kouzoupis
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MIMORIADNE Smrtiaca spúšť na
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MIMORIADNE Smrtiaca spúšť na Cypre má DOHRU: Muž dostal za vraždu SLOVÁKA (†38) dve doživotia po sebe!
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