Kauza zmenky s Kočnerom pokračuje: Tóthova výpoveď posilnila obžalobu, povedal Šanta

Marian Kočner a Pavol Rusko sú obžalovaní z falšovania miliónových zmeniek TV Markíza

Pondelňajšie pojednávanie trvalo od 9:00 rána až do 20:00

Objavila sa tretia, doposiaľ nezverejnená komunikácia. Malo ísť o správy medzi Marianom Kočnerom a nitrianskym podnikateľom Norbertom Bödörom. Sudca ani túto nedovolil čítať ​​

Kočner mal dvojhodinový monológ, neskôr niekoľko hodín odpovedal na otázky prokurátora, advokátov, obhajcov aj sudcov

Obžalovaný Kočner nepôsobil nervózne, na pojednávanie prišiel dokonale upravený v novom obleku a drahých topánkach

Vypovedať prišiel aj Peter Tóth, ktorý je v pozícii svedka. Na návrh prokurátora Jána Šantu bola z jeho výpovede vylúčená verejnosť

Kočner si vybral dvoch dôverníkov - Martina Daňa a redaktora denníka SME Adama Valčeka. Valček po porade so svojím advokátom odmietol byť Kočnerovým dôverníkom

Rovnako po porade so šéfredaktorom odmietol aj Rastislav Striško z televízie Joj

18:30 „Po vykonaní ďalších dôkazov a nielen tohto som presvedčený, že argumentácia a sila dôkazov sa posunuli z pôvodných 100 na 150 percent," zdôraznil prokurátor Ján Šanta. Bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby Peter Tóth vypovedal pred senátom Špecializovaného trestného súdu s vylúčením verejnosti, preto obsah jeho výpovede nie je známy. Podľa Šantu sa však v prípade objavili dôkazy aj po podaní obžaloby, čo pozíciu prokuratúry ešte umocňuje. „Jednotlivé dôkazy podľa môjho názoru do seba zapadajú, neodporujú si a vytvárajú jednotiacu reťaz, z môjho pohľadu usvedčujúcich dôkazov," dodal.

18:18 Hlavné pojednávanie je prerušené do 17.10.. Konať sa bude opäť vo väznici v Bratislave.

18:15 Obhajoba žiadala o umiestnenie Mariana Kočnera do Ústavu na výkon väzby v Bratislave počas trvania pojednávaní. Súd tejto požiadavke nevyhovel. Rovnako nevyhovel ani požiadavke vykonávať pojednávania v Leopoldove.

18:11 Marian Kočner sa bude zúčastňovať aj ďalších hlavných pojednávaní. Najbližie je naplánované 17.10. 2019. Vypovedať by mal aj Ján Kováčik.

18:10 Peter Tóth skončil svoju výpoveď a odišiel zo súdu. Novinári sa mohli vrátiť na miesto a čaká sa na záver.

16:16 Novinárov už pustili do priestorov väznice, ale pojednávanie stále pokračuje bez verejnosti. Svedkovi Tóthovi má teraz otázky klásť Daniel Lipšic.

14:23 Daniel Lipšic počas prestávky na hlavnom pojednávaní v kauze falšovania zmeniek

14:19 Výpoveď Tótha stále pokračuje. Novinári aj naďalej čakajú vonku pred väznicou.

13:00 Novinári a ostatná verejnosť zatiaľ čakajú vonku, do väznice môžu ísť až po skončení Tóthovej výpovede.

12:57 Po prestávke pokračuje pojednávanie s Marianom Kočnerom. Pokračovať bude výpoveď Petra Tótha, ktorá môže trvať aj niekoľko hodín. Verejnosť je vylúčená, pritomní sú len Martin Daňo a filmárka Zuzana Piussi, ktorých si Kočner vybral ako dôverníkov. O obsahu výpovede však hovoriť nemôžu.

11:34 Výsluch Petra Tótha bude pokračovať o 13:00 s vylúčením verejnosti. Martin Daňo a Zuzana Piussi ako dôverníci chýbajú.

11:27 Daniel Lipšic, ešte pred výpoveďou Petra Tótha, navrhuje nové dôkazy.

11:25 Výsluch svedka je ukončený, Matthias Settele odchádza z miestnosti, vypovedať bude Peter Tóth bez verejnosti.

11:11 Daniel Lipšic položil tri otázky, doplňujúcu otázku má Marek Para.

11:09 Kočner sa pýta na to, či má Settele vedomosť o tom, že si Papánek platí nejakých ďalších novinárov, čo protistrana namietala. Súd otázku nepripustil.

11:03 Kočner sa opäť pýta na PR agentúru, s ktorou spolupracuje Markíza. Podľa Kočnera si Markíza objednáva u pána Papánku služby ku kauze zmenky. "Keď teraz došlo k takej veci, ako je kauza zmenky, je to vec, ktorá siaha aj do histórie TV Markíza. Je preto logické, že na to potrebujeme špecialistov," povedal Settele.

10:42 "V akom stave ste prebrali Markízu?" pýta sa Kočner. Settele odpovedá, že v čase jeho nástupu bola Markíza v strate, no ďalší rok, keď už bol vo funkcii on, Markíza sa dostala do zisku.

10:40 Settelemu kladie otázky aj Marian Kočner. "Pred vaším nástupom v roku 2013, dali ste si urobiť nejakú hĺbkovú kontrolu spoločnosti, aby ste vedeli, do čoho vstupujete?" pýta sa Kočner. "Nie, oboznamoval som sa počas môjho pôsobenia," odpovedal Settele.

10:36 Otázky kladie obhajca Michal Mandzák, ktorý sa pýta na konkrétne dokumenty, s ktorými sa Settele oboznámil.

10:34 Šanta vyzval Setteleho, aby mu na záver povedal svoj názor na túto kauzu. "Skontrolovali sme všetko podľa nášho najlepšieho svedomia a vedomia a myslíme si, že ide o falzifikát," povedal Settele. Ernesta Valka nepozná, počul o ňom len v rámci konania. Settele hovorí, že neprišiel do kontaktu ani so Štefanom Ághom, ani s Vierou Ruskovou.

10:31 Settele vypovedá, že s Kočnerom sa nestretol a s Ruskom len náhodou v kaviarni. On sám nemal snahu o stretnutie s nimi.

10:24 "Viete nám k dnešnému dňu povedať o akú sumu spolu sa žalobca súdi?" pýta sa Šanta. "Bolo mi povedané, že 69 miliónov eur," odpovedal Settele. "Ak by bol Kočner úspešný vo vymáhaní zmeniek, Markíza by potrebovala pomoc spoločníka a dlh by vedela teoreticky splatiť za dva a pol roka," hovorí Settele.

10:19 Po zložení prísahy kladie otázky prokurátor Ján Šanta, ktorý vyzval Setteleho na monológ, v ktorom má uviesť to, čo považuje za podstatné vo vzťahu k obžalovaným a k predmetu výsluchu.

10:12 Súdne pojednávanie bude pokračovať výpoveďou súčasného riaditeľa Markízy Matthiasa Setteleho. Ten príde aj s tlmočníkom Martinom Kotlebom.

Súčasný riaditeľ TV Markíza Matthias Settele so svojím tlmočníkom Martinom Kotlebom

09:55 Nasleduje krátka prestávka do 10:10.

09:52 "Myslím si, že pani svedkyňa vzhľadom k tomu, čo povedala, vedela o malej Markíze len toľko, že existovala. Pani svedkyňa preto nemohla mať akúkoľvek informáciu týkajúcu sa zmeniek," povedal Kočner po tom, čo sudca ukončil výsluch svedkyne.

09:50 Doplňujúce otázky má aj Marian Kočner. "Ohrozil by záväzok vo výške 16 miliónov eur nejakým spôsobom spoločnosť Markíza Slovakia?" pýta sa Kočner. Ťapáková nevie odpovedať. "Mala vplyv na rozhodovanie Pavla Ruska jeho manželka?" pýta sa ďalej Kočner. "Neviem, čo chcete počuť, neviem vám na toto odpovedať," hovorí Ťapáková.

09:47 Podľa Ťapákovej vyzeral vzťah Volzovej a Petra Čongrádyho na "bližší".

09:43 Doplňujúcu otázku má Michal Mandzák, ktorý sa pýta na vzťah Zuzany Ťapákovej a Sylvie Volzovej.

09:41 Na rade je senát. "Postrehli ste niekedy, že by boli vykonávané ekonomické záležitosti, ktoré by mali ovplyvniť dane?" pýta sa sudca. "Nepostrehla som nič také," povedala Ťapáková.

09:39 Slovo si zobral Daniel Lipšic. "Ohrozil by záväzok vo výške 70-miliónov chod spoločnosti?" "Určite by to ovplyvnilo," odpovedala Ťapáková.

09:38 Ťapáková hovorí, že si pamätá z poslancov pána Mikloška, pána Kňažka aj Roberta Fica. Kočner s otázkami skončil, na konci sa bude môcť k výpovedi svedkyni vyjadriť. "Keď sme sedeli u pána Ruska v kancelárii, tak ste povedali, že novým generálnym riaditeľom je pán Čongrády a ten tam sedel ozbrojený," povedala Ťapáková.

Peter Čongrády bol považovaný za bossa bratislavského podsvetia. Zavraždili ho v roku 2004 v jednej z petržalských pizzérii.

09:33 "Pani svedkyňa, povedali ste, že náš príchod do Markízy sprevádzala hrubá sila. Môžete špecifikovať, koľko nás bolo?" kladie ďalšie otázky Kočner.

"To neviem presne, ale ozbrojení ľudia sa pohybovali po Markíze celý čas. Pamätám si vás, pána Ágha, pána Čongrádyho. Situácia bola veľmi nepríjemná, potom do Markízy prišli poslanci, ktorí mali ochrániť nás. Existujú zábery aj fotografický materiál, ktorý to dokazuje," odpovedá Ťapáková.

09:30 "Ako sa zmenili podmienky voči reklamným agentúram?" pýta sa Kočner. "Menili sa nastavenia v rámci prístupu k agentúram, menili sa nastavenia v rámci objemov, percentuálnych ziskov atď.," odpovedala Ťapáková.

09:20 Možnosť klásť otázky má aj obžalovaný Marian Kočner. "Je podľa vás bežné a normálne, aby si v roku 2017/2018 objednala Markíza u PR agentúry za niekoľko 100-tisíc eur vytvorenie nejakej kauzy?" pýta sa Kočner. Otázku niekoľkokrát namietal prokurátor. Ťapáková hovorí, že vtedy tam nebola, tak nevie odpovedať.

09:19 Otázky kladie Michal Mandzák, ktorý sa pýta na to, či Ťapákovej niečo hovoria pojmy "veľká" a "malá" Markíza.

09:13 Ťapáková vypovedá, že s Kočnerom sa stretli na spoločenských podujatiach, ale nikdy sa nerozprávali. "Nerada naňho spomínam," vypovedá Ťapáková,

09:11 "Aký mala Markíza najvyšší zisk za vášho pôsobenia?" pýta sa Šanta. Ťapáková hovorí, že v tom čase nebolo veľmi šťastné nastavenie a boli skôr v strate.

09:07 Ťapákovej kladie otázky prokurátor Ján Šanta. Pýta sa, kedy sa dozvedela o zmenkách.

"Dozvedela som sa o nich až z médií, myslím, že to bol rok 2017," hovorí Ťapáková. Šanta sa jej pýta na vzťah s Pavlom Ruskom.

09:05 Vypovedať prišla svedkyňa, bývalá generálna riaditeľka televízie Markíza Zuzana Ťapáková.

09:04 Obžalovaný Marian Kočner je prítomný aj dnes, Pavol Rusko opäť neprišiel.

09:00 Začalo sa druhé pojednávanie v kauze falšovania miliónových zmeniek.

​Osem hodín trvalo v poradí siedme hlavné pojednávanie v kauze falšovania zmeniek, v ktorej sú obžalovaní Marian Kočner a Pavol Rusko. Kočner po vyše roku prvýkrát predstúpil pred novinárov a senát a v kauze zmenky vypovedal.

Ešte pred jeho výpoveďou navrhol prokurátor Ján Šanta prečítať tretiu, doteraz nespomínanú komunikáciu medzi Kočnerom a Norbertom Bödörom. Sudca to však nepovolil. Kočnerov obhajca Marek Para vzniesol námietku zaujatosti voči predsedovi senátu Emilovi Klemaničovi. Po porade senát rozhodol, že sa námietkou zaoberať nebude.

Sebavedomý Kočner

Kočner počas svojho dvojhodinového monológu pôsobil sebavedomo a čím dlhšie rozprával, tým si bol sám sebou istejší. Často zvyšoval hlas a urážal novinárov. Miestami vyzeral ako na svojich tlačových konferenciách.

Po vyše roku v väzbe sa na verejnosti objavil ostrihaný, s nafarbenými vlasmi, viditeľne chudší, no aj v tvári strhanejší. Na sebe mal nový oblek a na nohách drahé topánky. Očividne si svoju výpoveď s advokátmi dobre natrénoval aj napriek tvrdeniu, že v leopoldovskej väznici má prideľovanú rovnakú miestnosť, ktorá je podľa Kočnera odpočúvaná. Pri jeho odpovediach Marek Para len s miernym úsmevom uznanlivo prikyvoval.

Výpoveď Tótha bez verejnosti

Na rad prišla aj dlhoočakávaná výpoveď Petra Tótha, ktorý bol Kočnerov kamarát a tiež preňho sledoval novinárov. Tóth v pondelok požiadal o policajnú ochranu. Predseda senátu sa ho na úvod spýtal, či by mohla prítomnosť obžalovaného Kočnera negatívne ovplyvniť jeho výpoveď. "Prítomnosť obžalovaného ma absolútne nerozrušuje," odpovedal Tóth.

Práve Tóth odovzdal Kočnerov mobil, z ktorého sa podarilo rozšifrovať komunikáciu z mobilnej aplikácie Threema. Urobil tak však až niekoľko mesiacov po vražde novinára Jána Kuciaka, z objednávky ktorej je Kočner obvinený.

​Bez verejnosti, no s dôverníkmi

Výpoveď Tótha však prebiehala bez verejnosti. Na návrh prokurátora Šantu ju predseda senátu z pojednávacej miestnosti vylúčil. Kočner si však mohol vybrať dôverníkov. "Navrhovali by sme Martina Daňa a Adama Valčeka," povedal so smiechom Marek Para. Valček odmietol, Martin Daňo úlohu prijal, čo nikoho neprekvapilo. Dôverníci mohli ostať, no o ničom, čo pred súdom povie Tóth, nemôžu hovoriť.

Keďže Valček odmietol, obhajoba navrhla Rasťa Striška z televízie Joj, ten však po porade so šéfredaktorom rovnako odmietol. Dobrovoľne sa neprihlásil nikto z novinárov. Ako druhý dôverník ostala napokon filmárka Zuzana Piussi. Tóthova výpoveď bude pokračovať aj v utorok, rovnako bez verejnosti.