Mrazivé detaily vrážd v Košickom kraji: FOTO Zuzana zabila svojho muža, Daniel strýka

Namiesto rozvodu smrť

Bola nedeľa, štyri hodiny ráno, keď 54-ročný Peter vydýchol naposledy. Stalo sa tak v nemocnici v Michalovciach po tom, čo mu jeho 44-ročná manželka Zuzana zasadila bodnú ranu do oblasti hrude. Košická polícia spresnila, že v nedeľu krátko po polnoci na neho zaútočila ostrým podlhovastým predmetom v jednom z michalovských bytov.

Zdroj: Reprofoto/Noviny.sk

Dráma sa stala na prvom poschodí. Susedia tvrdia, že z bytu sa okolo polnoci ozývali hlasné výkriky. „Neviem, čo sa stalo, akurát, že mi policajti zvonili na zvonček, že polícia, otvorte, ide o život,“ povedala obyvateľka bytovky pre televíziu JOJ.

Zdroj: Reprofoto/Noviny.sk ​

Krátko nato na inkriminované miesto dorazili záchranári. Tí sa však k Petrovi nevedeli dostať, pretože byt bol zamknutý. Otvoriť ho prišli hasiči. Ukázalo sa, že Zuzana a Peter, ktorý žil so svojím synom, boli v rozvodovom konaní.

„Podnet na väzobné stíhanie 44-ročnej Michalovčanky Zuzany, ktorú vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach obvinil z obzvlášť závažného zločinu vraždy v súvislosti s udalosťou, ku ktorej došlo v nedeľu (28.7.) v Michalovciach, dnes sudca akceptoval a obvinenú ženu vzal do väzby,“ informovala Lenka Ivanová, hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach. Žene za spáchaný skutok hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo doživotie.

Daniel mal zavraždiť svojho strýka

V nedeľu bol zavraždený aj 59-ročný muž. Ten bol so svojím vrahom v príbuzenskom vzťahu. Ohavného skutku sa dopustil 34-ročný Daniel z trebišovského okresu. Muž mal podľa doterajšieho vyšetrovania krátko po jednej poobede svojmu príbuznému uštedriť niekoľko sečných rán. Obeť na následky zranení na mieste zomrela.

Daniel bol posadený do cely. „Aj podnet na vzatie do väzby 34-ročného Daniela z okresu Trebišov, obvineného z obzvlášť závažného zločinu vraždy, ktorý spracoval vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, dnes sudca akceptoval a obvineného muža taktiež vzal do väzby,“ dodala Ivanová.

Zdroj: FB/Polícia SR - Košický kraj

Ako píše televízia JOJ, telo nebohého muža mal agresor po útoku sekerou odtiahnuť do záhrady. Pomoc privolali susedia. Z ich výpovedí vyplýva, že Daniel, ktorý bol mužovým synovcom, trpel schizofréniou.

Zdroj: FB/Polícia SR - Košický kraj

„Policajti sa ho pýtali, či vie, ako sa volá. Povedal, že nie. A či vie, čo sa stalo. Tiež nevedel,“ opísala situáciu obyvateľka dediny. „Nebudem to komentovať. Je to tragédia, nemalo sa to stať. Ten chlapec bol chorý a tamten si to nezaslúžil. Je to veľmi smutné,“ myslí si starostka obce Helena Borčíková. S Danielom vraj doposiaľ neboli nijaké vážnejšie problémy a miestni hovoria o skratovom konaní.