Krvavá dráma v Detve: FOTO Róbert zaťal sekerou mužovi do hlavy, Alexander potom schytil nôž a...

Róbert (31) z Detvy mal napadnúť 66-ročného muža. K hroznému činu sa podľa vyšetrovateľa dopustil v utorok (24.9.) večer v rodinnom dome v Detve po tom, čo sa pohádali.

„Ostrou časťou sekery mu zaťal do hlavy, čím mu spôsobil ťažké zranenia. Vyšetrovateľ ho umiestnil do policajnej cely a spracoval podnet na návrh na jeho vzatie do väzby,“ spresnila na Róbertovu adresu polícia, ktorého vyšetrovateľ vo Zvolene obvinil zo zločinu ublíženia na zdraví a z prečinu nebezpečného vyhrážania.

Zdroj: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj

V cele skončil aj Alexander

Obvineniu z prečinu nebezpečného vyhrážania čelí 65-ročný Alexander z Detvy. Ten sa podľa polície na dvore rodinného domu v Detve, po útoku sekerou na jeho brata, za prítomnosti viacerých osôb vyhrážal príbuzným obvineného Róberta. V ruke držal nôž a kričal na nich, že ich ide zabiť. Vo vyhrážkach pokračoval, aj keď už bola na mieste policajná hliadka.

Policajti mužovi obmedzili osobnú slobodu a po vykonaní procesných úkonov bol umiestnený do policajnej cely. Obvinený bol v minulosti už 22-krát súdne trestaný, prevažne za násilnú trestnú činnosť.