Košickým krajom otriasli dve vraždy: FOTO Za dverami bytu sa odohral horor, mrazivé slová susedov

MICHALOVCE/TREBIŠOV – Dve vraždy za 24 hodín v Košickom kraji. V Michalovciach útočníčka zasadila bodnú ranu do hrudníka mužovi, ktorý zomrel v nemocnici. Údajne šlo o manželov v rozvodovom konaní. Hrôza sa odohrala aj v Trebišove. Agresor tam na pozemku rodinného domu dobodal k smrti o 25 rokov mladšieho muža.

Horor za dverami bytu

V jednom z michalovských bytov z doposiaľ nezisteným predmetom zaútočila na 45-ročného muža podozrivá 44-ročná osoba. Incident sa udial v nedeľu (27.7.) krátko po polnoci. Agresorka mu podľa opisu polície spôsobila bodné poranenie v oblasti hrudníka, ktorému poškodený muž krátko po 4. hodine ráno v nemocnici v Michalovciach podľahol.

Dvere bytu v Michalovciach, za ktorými sa stala vražda. Zdroj: Reprofoto/Noviny.sk

Podľa noviny.sk malo k incidentu dôjsť v byte na prvom poschodí. Susedia tvrdia, že z bytu sa okolo polnoci ozývali hlasné výkriky. „Neviem, čo sa stalo, akurát, že mi policajti zvonili na zvonček, že polícia, otvorte, ide o život,“ povedala obyvateľka bytovky pre Tv JOJ. Záchranári sa k Petrovi nevedeli dostať, pretože byt bol zamknutý. Otvoriť ho prišli hasiči.

Byt sa tam nachádza na prvom poschodí. Zdroj: Reprofoto/Noviny.sk

Podozrivá osoba z miesta činu ušla. Okamžite bolo po nej preto vyhlásené pátranie a nájdená bola v ranných hodinách v Michalovciach. Portál uviedol, že hlavnou podozrivou je Petrova manželka. Muž sa podľa susedov nasťahoval do prenajatého bytu asi pred mesiacom a so svojou manželkou bol údajne v rozvodom konaní. „On od nej utiekol, zobral chlapca a že teraz sa tu nasťahovala aj ona. Oni sa rozvádzali, no a boj o dieťa tam bol, takže, ktovie, že čo,“ uviedol obyvateľ bytovky.

Žena bola zadržaná a umiestnená do cely policajného zaistenia. „Krajský policajný vyšetrovateľ naďalej vykonáva potrebné procesné úkony, podľa výsledkov pitvy a po dôkladnom vyhodnotení všetkých dôkazových materiálov bude rozhodnuté o ďalšom postupe aj vo vzťahu k zadržanej podozrivej osobe,“ informovala košická polícia na svojej sociálnej sieti.

Útočník dobodal muža na súkromnom pozemku

Vražda otriasla aj Trebišovským okresom. V obci Kysta v nedeľu popoludní na pozemku jedného z rodinných domov 34-ročný podozrivý muž mnohopočetnými sečnými ranami do hornej časti tela úmyselne usmrtil 59-ročného miestneho muža, ktorý na následky zranení zomrel ihneď na mieste.

Ako spresnili muži zákona, na mieste udalosti sa nachádzal aj podozrivý muž, ktorému bola okamžite obmedzená osobná sloboda, a po vykonaní potrebných procesných úkonov bol umiestnený do cely policajného zaistenia. „Aj v tomto prípade polícia čaká na výsledky pitvy a vykonáva všetky úkony smerujúce k vzneseniu obvinenia. Doposiaľ nebola obvinená žiadna konkrétna osoba,“ uzavrela polícia.