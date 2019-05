Sexuálny škandál v ChaChaLande naberá obludné rozmery: Tábor nebude!

Všetko sa začalo spoveďou dnes 28-ročnej Kataríny. Tá mala byť v rokoch 2003 až 2006 obeťou vedúceho tábora Romana, ktorý na tomto poste pôsobí aj naďalej a zároveň v súčasnosti pracuje ako manažér v RTVS. Katarína o dotykoch, bozkoch či spaní v posteli so starším mužom dlho mlčala. Okolie pritom podľa jej slov o vzťahu dospelého s dieťaťom vedelo. On mal 40 a ona len 13. Nik však nezakročil.

Katarína v roku 2003, keď navštevovala tábor. Zdroj: chachaland.sk ​

Podobne ako mnoho ďalších detských obetí sexuálneho obťažovania, Katarína prehovorila a začala konať až po rokoch. A najmä po návštevách terapeuta. Po medializácii prípadu navyše nabralo odvahu viacero údajných obetí iných pracovníkov tábora. Ozval sa dokonca aj muž, nielen ženy. Praktiky, ktoré podľa jeho svedectva mali panovať v tábore, boli poriadne zvrátené. Nemenovaný muž priblížil, že ničím výnimočným nebol alkohol či párty za zamknutými dverami.

Svoj príbeh pre denník Sme vypovedala aj Zuzana, ktorej vzťah s vtedy 26-ročným vedúcim Radovanom mal byť taktiež verejným tajomstvom. Jeho dotyky mala 14-ročná dievčina znášať len preto, aby vôbec mohla ísť do tábora.

Aj napriek tomu, že vedenie tábora a pre verejnosť známy vedúci Roman, sa voči obvineniam ohradili, prípad je už na stole Generálnej prokuratúry. Polícia pokračuje v podrobnom výsluchu Kataríny a preveruje aj prípad spomínanej Zuzany. Tábor zatiaľ podniká právne kroky.

ChaChaLand nebude

ChaChaLand sa však v tomto roku vôbec neuskutoční. "V takejto atmosfére je priam nemožné urobiť detský tábor s prirodzenou motiváciou a nadšením, ktoré je nevyhnutné k tomu, aby ľudia, dobrovoľníci dokázali odviesť svoj bežný výkon na hranici fyzických a psychických síl," uviedlo vedenie v stanovisku. To, čo sa deje, vnímajú ako mediálny hon.

Lepenie cukríkov na brucho: Hra verejnosť pobúrila. Vedenie ju plánuje vyradiť, no nič sexuálne v nej nevidí. Zdroj: Reprofoto: Facebook/ChaChaLand

Aj napriek tomu, že od začiatku je prípad medializovaný v súvislosti so sexuálnym obťažovaním maloletých, ChaChaLand sa prekvapivo vyjadril, že ešte nevedia povedať, z akého dôvodu sa médiá venovali tomuto projektu "s cieľom uškodiť mu".

"Ochotné (médiá, pozn. red.) boli pritom použiť nedôveryhodné výpovede a aj klamstvá a podsúvať verejnosti rôzne konštrukcie, vrátane informácie o tom, že v tábore má prichádzať k zneužívaniu detí," tvrdí vedenie tábora na margo veľmi vážneho obvinenia, v prípade ktorého vedie polícia trestné stíhanie. Nátlak by podľa nich pokračoval aj počas priebehu tábora a dotkol by sa teda aj detí. Vyzdvihli však, že ChaChaLand nerušia a ide len o prestávku.

Katarína: Nebojím sa

Rozsiahle stanovisko k prípadu, ako aj informáciu o tom, že toto leto sa tábor konať nebude, zverejnil ChaChaLand na svojej webovej stránke. To neuniklo ani spomínanej Kataríne, a keďže sa jej vyjadrenie dotýka, rozhodla sa ho komentovať na sociálnej sieti.

Katarína Danová Zdroj: Tomáš Benedikovič/ Denník N

Vypichla viacero pasáží, na ktoré chcela upozorniť. V stanovisku tábora vedenie napríklad uviedlo, že sa s jej menom väčšina tímu stretla prvý raz v článku na blogu Naskurnik.sk, kde prvýkrát svoj príbeh publikovala. "Pochopiteľne, keďže väčšina súčasného tímu tam pred 15 rokmi nebola," uviedla Katarína. Reagovala aj na prípad spomínanej Zuzany. Jej vzťah s Radovanom vedenie označilo ako "mimotáborové", mali o ňom vedieť jej rodičia. "Čiže keď o tom všetci vedeli, je to ok, hej? My zasa vieme, že nebol mimotáborový," reagovala Katarína.

Na to, že podľa vedenia by sa dalo poukázať na problematické oblasti pri organizovaní detských táborov aj inak, nie podrobením jedného z vedúcich neúnosnému tlaku bez toho, aby bolo voči nemu čo i len vznesené obvinenie, Katarína reagovala jasne."Jeden z vedúcich podroboval neúnosnému tlaku mňa, keď som mala 15, keď sa mi vyhrážal, že sa zabije, ak od neho odídem," napísala. Ako vyloženú lož vníma tvrdenie, že v ChaChaLande nie je dovolené pitie alkoholu - a to nielen rekreantom, ale aj vedúcim. "Aj keď som bola ja ako vedúca, sme pili. Že sa to dialo aj v neskorších rokoch, máme potvrdené od niekoľkých zdrojov. Samozrejme, či sa to dialo posledný rok, nevieme," objasnila.

Zároveň priznala, že rozumie, ak jej neveria vedúci táboru, ktorí so zneužívaním nemajú nič spoločné. Podľa jej slov totiž vie, aký dobrý manipulátor tábor vedie. V utorok ju čaká ďalšie pokračovanie výsluchu. "Minulý trval dlho, bol veľmi dôkladný, na kameru, za prítomnosti troch ľudí. Trúfla by som si v takých podmienkach hovoriť len nejakú kopu lží, neviem z akých dôvodov? Nie. Nebála som sa minule a nebojím sa ani dnes, pretože pravda je na mojej strane. Prečo by som to po rokoch otvárala, s rizikom, že za krivú výpoveď môžem byť súdená ja?" adresovala zásadnú otázku ChaChaLandu aj verejnosti.