Kramár vidí za pobúrením z jeho správania ohrdnuté ženy: VIDEO Tvrdý odkaz od Poliačika!

Na, podľa mnohých, nevhodné správanie herca Maroša Kramára, upozornila na sociálnej sieti Katarína Danová, ktorá bola jednou z obetí zneužívania v detskom tábore Chachaland.

"Televízii JOJ príde tak v pohode, že Maroš Kramár sexuálne obťažuje maskérku pri práci, že to ešte dajú do tituliek a veselo odvysielajú. Samozrejme, ostatní účinkujúci sa veselo smejú. Aby sme si náhodou nemysleli, že sme tu ohľadom práv žien nejako pokročili. Grc na kvadrát," napísala Danová k videu.

K jej postoju sa pridalo mnoho žien, ale aj mužov. Maskérka Martina Glaser sa neskôr vyjadrila, že celá vec je len nafúknutá. "Výrobu Inkognita mám rada, pretože je na nej vždy zábava a máme medzi sebou dobré vzťahy. Možno preto si hádači občas dovolia urobiť niečo, čo v skupine kamarátov je považované za veselý žart. Nechcem tým teraz znevažovať otázku diskriminácie, ale myslím si, že celá táto situácia je zbytočne nafúknutá," znie oficiálne stanovisko Glaser.

K samotnej situácii sa vyjadril aj Kramár. Podľa neho ženy, ktorým prišlo jeho správanie nevhodné, sú ohrdnuté a frustrované feministky.

"Je mi ľúto všetkých žien, ktoré som týmto urazil. Ospravedlňujem sa im a fakt mi je ľúto, že sa ich nikto nedotýka,“ povedal pre DenníkN Kramár. „Ja mám 61 rokov, ja som tu už dosť dlho na to, aby som vedel, čo si môžem a čo si nemôžem dovoliť. Ja som tým nikoho neurazil, nikoho som tým neponížil. Akurát nejaké frustrované ženy, ktoré majú pocit, že musia bojovať za rovnoprávnosť,“ tvrdí Kramár s tým, že scénu "možno nemala televízia odvysielať, keďže to bolo mimo natáčania". Televízia JOJ sa za zaradenie scény do záverečných tituliek ospravdlnila.

Myslite na naše dcéry, hovorí Poliačik

Okrem divákov, Danovej a iných ľudí sa k situácii vyjadril aj Martin Poliačik z Progresívneho Slovenska. Komentoval pritom Kramárovo vyjadrenie o ohrdnutých ženách. "Maroš Kramár, viete, že vás mám rád a aj za herecké výkony, aj za slová vo verejnej sfére som nemal problém vám vyjadriť uznanie a obdiv. No v tomto prípade, pri komentovaní odvysielania vášho nevhodného správania, ste sa podľa mňa zabarikádovali na zlej strane barikády a keďže barikáda každou hodinou rastie, úmerne s tým klesá priestor pre zmysluplný dialóg o tom, aký svet tu chceme pre naše matky, partnerky, dcéry, kolegyne... ženy," napísal Poliačik.

Spomína pritom ženy, ktoré v mladosti čelili rôznym formám sexuálneho obťažovania, keď sa ich niekto dotýkal vtedy, keď si to nepriali. "Mnohé z dievčat, ktoré dnes niekde v Snine alebo Hornom Lieskove šéf pri odchode na obed plesne po zadku, sa len zapýri a nič nepovie, lebo podľa vášho vyjadrenia majú pokrivené vnímanie sveta. Verte mi, viem niečo o tom, keď niečo, čo ja som povedal alebo urobil a považoval za neškodné, vypálilo zle. Už som sa musel ospravedlňovať, aj keď vnútri som nechcel ani náhodou pripustiť, že som niekde mohol urobiť chybu," priznáva Poliačik.

Kramár má podľa Poliačika na Slovákov a Slovenky oveľa väčší vplyv ako mal kedy on, preto ho prosí o to, aby sa na chvíľu zastavil a vnímal aj to, čo hovoria kritičky jeho správania a jeho odvysielania v televízii.

"A koniec koncov, ste herec, skúste si chvíľu predstaviť, ako sa cíti ona, keď je jej pozadie teraz najznámejšou časťou jej osoby. Skúste sa s tým pocitom prejsť po meste. Prosím, ak sa to dá, cúvnite. V tomto spore nakoniec totiž nevyhráte ani neprehráte vy ani tí, ktorí vás kritizujú. S vysokou pravdepodobnosťou ostanú obe strany v zákopoch, vy možno niekde jeden angažmán stratíte, no inde získate iný a človek, ktorý vás najme, vás ešte vo dverách potľapká po pleci, ako ste sa nedali a obhájili normálnych chlapov. Víťazkou alebo porazenou bude celá naša spoločnosť. Nehovorím, že na tejto jednej veci sa zásadne obráti tam alebo onam. Ale každý a každá z nás máme pred sebou malé kormidlo, ktorým môžeme svet niekam nasmerovať. To vaše práve teraz mieri zlým smerom," dodal Poliačik.