Hrôzy z detstva! Ona mala 13, on 40: Katarína prehovorila o sexuálnom zneužívaní v tábore

"Detské obete často roky nevedia, že to, čo zažili, bolo sexuálne zneužívanie, a trauma sa prejaví až vo vyššom veku." Aj tieto slová znejú v texte, ktorý dnes 28-ročná Katarína publikovala v príspevku na webe Kurnik. Opísala, že ako trinásťročná sa v detskom tábore sa stala obeťou staršieho muža. V čase, keď si vložil jej ruku do svojich nohavíc mal 40 rokov.

Katarína v roku 2003, keď navštevovala tábor. Zdroj: chachaland.sk

Ľahká obeť

Katarína v blogu približuje, že fakt, že sa jej rodičia rozviedli a otec sa veľmi neangažoval, sa podpísal pod to, že bola veľmi jednoducho dosiahnutelnou obeťou. O jej "vzťahu" so starším mužom však mali vedieť aj ďalší vedúci z tábora, taktiež ľudia z prostredia mimo neho. Jej priznanie spočiatku neprezrádzalo, kto konkrétne bol mužom, ktorý ju zneužíval. Napokon ale prehovorila pre denník SME a Denník N a verejnosť sa dozvedela, že má ísť o Romana P., ktorý v súčasnosti pôsobí na manažérskom poste v RTVS. Tábor vedie dodnes.

Pred 15 rokmi sa mala dvojica stretávať pravidelne. Katarína opísala, že vedúci sa jej dotýkal, bozkával ju, spal s ňou v jednej posteli, dokonca ju mal navštíviť u nej doma. „O tom, že ich vzťah nie je len priateľský, som sa dozvedela tak, že som bola u nej doma a ona si s niekým písala na mobile. Opýtala som sa jej, s kým si stále píše a ona povedala, že má 40-ročného priateľa,“ uviedla pre SME Alexandra, kamarátka Kataríny. O stretnutiach mlčala, aj keď sa jej to nepáčilo. Mala byť dokonca svedkom toho, ako sa Roman s vtedy 14-ročným dievčaťom bozkával v kine.

Priznanie po rokoch

Katarína ako 17-ročná dokonca vypovedala na polícii po tom, ako na Romana jeho expriateľka podala trestné oznámenie vo veci sexuálneho zneužívania maloletej. Sex s ním však vtedy poprela. V súčasnosti navštevuje terapeuta a aj vďaka tomu sa rozhodla prehovoriť. "Ak si niekto kladie klasickú otázku „prečo si sa neozvala skôr“, rada odpoviem. Skôr som to nedokázala. Keď sa to dialo, bola som dieťa a vedelo o tom množstvo dospelých ľudí, ktorí neurobili nič," priznala Katarína. Keď si uvedomila, čo sa jej stalo, trvalo roky, kým si to vôbec priznala a vysporiadala sa s tým.

Obvinenia odmieta

Vedúci tábora však obvinenia odmieta. "Ohradzujem sa voči bezprecedentnému obvineniu mojej osoby, publikovanému bez dôkazov, na základe výpovede obsahujúcej zjavné nepravdy. Nezostáva mi preto nič iné, iba sa v tejto fáze brániť súdnou cestou," uviedol na sociálnej sieti. Chce, aby sa záležitosťou znova zaoberala polícia a tým sa preukázalo, že k žiadnemu zneužívaniu nedošlo. "To, prečo naša bývalá kolegyňa z radov animátorov, ktorá s nami dobrovoľne spolupracovala po tom, čo jej mal niekto z nášho tímu ubližovať, tvrdí po rokoch opak, zostáva pre mňa záhadou," poznamenal.

Vedúci Roman - tábor založil v 90. rokoch, pracuje ako režisér a manažér v RTVS. Zdroj: Facebook/R.P.

Občianskej združenie ChaChaLand sa postavilo na jeho stranu. "Niekto rozbehol hon na čarodejnice a niekomu to vyhovuje. Okrem iného je pre nás zarážajúca neprofesionalita médií, ktoré tvrdenia respondentky povýšili na fakty, tak s nimi aj pracujú a prezentujú ich jednostranne verejnosti bez zohľadnenia prezumpcie neviny," vyjadrili sa. Uviedli, že tvrdenia, že o zneužívaní mali vedieť aj ostatní vedúci, sú absolútne nezmysly. "V prípade, že sa budú záležitosťou zaoberať orgány činné v trestnom konaní, budeme, samozrejme, súčinní," dodali.

S manželkou sa zoznámil v tábore

Roman je známy aj tým, že bol ženatý s redaktorkou televízie Markíza Andreou Paulínyovou. Aj ona roky pomáhala s organizáciou tábora, v súčasnosti v ňom pôsobí aj ich dcéra. Po prevalení škandálu sa Paulínyová vyjadrila, že o zneužívaní Kataríny nevie. Dnes už exmanželka sa s nastávajúcim mala zoznámiť práve v tábore, ako 16-ročná. Keď mala 17, svoj vzťah spečatili a narodila sa im dcéra. Je medzi nimi vekový rozdiel 11 rokov.

Zarážajúce je, že v rozsudku z ich rozvodu má stáť, že jedným z dôvodov odlúčenia podľa Paulínyovej bola aj „jeho slabosť pre ženy, respektíve dievčatá adolescentného veku“. Odlúčenie podľa SME a Denníka N prebiehalo práve v čase, keď muž udržiaval blízky vzťah s Katarínou. Jedna zo svedkýň počas ich rozvodu dokonca opísala, ako mal Roman neprimerané a nevhodné správanie na chate k 14-ročnému dievčaťu. V tom období mala 14 aj Katarína. Roman však zaryto tvrdí, že takéto správanie nikdy voči neplnoletému dievčaťu nemal.

Svedkyňa pritom uviedla aj to, že mal milostný pomer s iným, 16-ročným dievčaťom. Dve neplnoleté, ktoré v minulosti navštevovali tábor zas pre spomínané médiá potvrdili, že si vedúcim písali správy so sexuálnym podtónom. Mali vtedy 15 rokov.

Katarína: Neuveriteľne sa za seba hanbím

Oficiálne vyhlásenie ChaChaLnadu a Romana okomentovala aj samotná Katarína. "Bývalá kolegyňa z radov animátorov" bola v radoch animátorov keď mala 18 rokov a nespracovanú traumu. V danej dobe som si neuvedomovala, že šlo o zneužívanie a neprešla terapiou, ako je to dnes," napísala s tým, že v osemnástich bola hlúpe decko, ktoré po večeroch v tábore pokojne pilo, nevedelo nič o starostlivosti o detí, a keď sa na to spätne ako vyštudovaná učiteľka pozrie, neuveriteľne sa za seba hanbí.

Katarína, podobne ako mnoho ďalších detských obetí sexuálneho zneužívania, prehovorila po rokoch. Zdroj: Tomáš Benedikovič/ Denník N

Médiá podľa nej dali priestor obom stranám. "Ako som povedala aj v rozhovore, o zneužívaní nevedeli všetci táboroví vedúci, nehádžem všetkých do jedného vreca, a už vôbec neobviňujem tých, ktorých nepoznám," dodala. Mladá žena chce, aby tábor prestal fungovať v dnešnej podobe, teda bez účasti človeka, ktorý podľa jej slov "páchal trestnú činnosť a ľudí, ktorí sa na to pozerali, a neurobili nič."

Prípad je na stole Generálnej prokuratúry

Po medializácii sa prípadu začala venovať Generálna prokuratúra. Hovorkyňa Katarína Predajňová potvrdila, že prokurátorka trestného odboru GP uložila 25. marca Krajskej prokuratúre Bratislava záväzný pokyn na bezodkladné zabezpečenie začatia trestného stíhania za trestný čin sexuálneho zneužívania.

Zdroj: SITA

"Prokurátorka trestného odboru GP SR zároveň nariadila Krajskej prokuratúre Bratislava správovú povinnosť a vec bude prokurátorka GP SR intenzívne sledovať," uviedla Predajňová s tým, že problematike trestných činov sexuálneho charakteru páchaných na deťoch sa na úrovni prokuratúry dlhodobo venuje vysoká pozornosť.