Silný náraz a šok! Cestujúci opisujú zrážku vlaku s autom: Vodič povedal, čo sa stalo na priecestí

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU – Sekundy, ktoré rozhodovali o živote a smrti. Na železničnom priecestí v Dolných Ozorovciach sa v utorok napoludnie odohrala dráma. 47-ročný vodič vošiel priamo do dráhy prichádzajúcemu osobnému vlaku. Hoci auto skončilo „na šrot“, muž akoby zázrakom vyviazol len s ľahkými zraneniami.
K nehode došlo na poslednom priecestí v meste, keď osobný motorový vlak smerujúci do Trenčína práve opúšťal Bánovce nad Bebravou. Vlak plný ľudí narazil do prednej časti vozidla Volkswagen Passat takou silou, že ho vymrštilo z trate. Letiace auto pri náraze úplne zdemolovalo a odtrhlo signalizačné zariadenie.
Náraz bol podľa svedkov mimoriadne silný a okamžite vyvolal paniku medzi cestujúcimi. „Cítili sme taký silný náraz, natriaslo nás a všetci boli v šoku,“ opísala jedna z cestujúcich pre televíziu Markíza. „Akurát som sedel vo vlaku. Bolo len silný náraz počuť a to bolo všetko. Akurát auto na šrot je,“ dodáva ďalší.
Vodiča oslepilo slnko
Ak by vodič vošiel na priecestie o zlomok sekundy skôr, následky mohli byť fatálne. „V osobnom motorovom vozidle sa nachádzal jeden účastník, ktorý bol ľahkého zranenia,“ povedal riadiaci dôstojník Pavel Martiška. Pacient bol následne transportovaný do nemocnice v Trenčíne na pozorovanie. Vo vlaku sa podľa dostupných informácií nachádzalo 46 osôb, nikto z cestujúcich sa nezranil.
Štyridsaťsedemročný vodič po náraze uviedol, že prichádzajúci vlak nevidel. Dôvodom malo byť slnko, ktoré mu svietilo priamo do očí. V tomto ročnom období je totiž slnko nízko nad horizontom a môže výrazne znížiť viditeľnosť.