VIDEO Hrôzostrašná smrť na diaľnici: Martin (†20) z Poltára si bol v Nemecku splniť sen, osudná chyba

WÖRTH - Špekuluje sa, že Martin buď za volantom zaspal a následne vrazil do kamióna stojaceho na konci kolóny, alebo si ho všimol až príliš neskoro. Nech už to bolo akokoľvek, správa o jeho smrti na nemeckej diaľnici zarmútila celé okolie Poltára.

Martin zahynul 7. mája okolo deviatej ráno na diaľnici A3. Dvadsaťročný rodák z Málinca (okres Poltár) vtedy prechádzal úsekom medzi Wörthom na Dunaji a Rosenhofom, kde sa ešte predtým stala dopravná nehoda.

VIDEO: Fatálna nehoda Slováka (†20) v Nemecku

Podľa nemeckej polície sa tvorili kolóny. Martin sa však rýchlo približoval. Bohužiaľ, kamión stojaci pred ním spozoroval neskoro. V plnej rýchlosti doňho vpálil. Zostal zakliesnený v aute, už nedýchal. Jeho život vyhasol. „Utrpel ťažké zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým na mieste podľahol,“ uviedla polícia. Diaľnica A3 bola po fatálnej nehode mladíka zo Slovenska úplne uzavretá.

Na snímke zosnulý Martin z Málinca. Zdroj: FB/Martin

Martin zavítal do Nemecka kvôli kúpe auta. To sa mu podľa jeho známych o pár hodín stalo rakvou. „Martin bol v Nemecku kúpiť auto, no, bohužiaľ, mal ťažkú dopravnú nehodu. Nevieme, čo sa presne stalo, možno bol unavený a asi zaspal za volantom, keď narazil do kamióna stojaceho pred ním. Uvidíme, čo prinesie vyšetrovanie nehody v Nemecku. Je ho veľká škoda, bol to dobrý a šikovný chalan,“ povedali obyvatelia Málinca, ktorých citovala pluska.sk.