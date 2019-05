Slovenského biskupa vyšetruje Vatikán: Sexuálne obťažovanie šesťročného dievčatka

Martina obvinila vladyku počas ich spoločnej schôdzky v novembri 2017. Stalo sa tak pri nakrúcaní relácie RTVS Návraty a stretnutia, ktorá však nebola odvysielaná. Následne sa obrátila aj na políciu. Žena tvrdí, že ju košický biskup pred 30 rokmi, vtedy ako šesťročnú, obchytkával na intímnych miestach. Prípad koncom minulého roka otvorila prokuratúra v Prešove.

V aprílovom rozhovore pre Denník N Martina uviedla, že babka a dedko si nič nevšimli, aj keď sa všetko malo diať aj pod ich strechou. Hladenie pŕs pod tričkom, návštevy detskej izby, objatia, bozky, obchytkávanie na nahom tele pod oblečením. Martina si myslí, že nebola jedinou obeťou."Vedel to robiť tak, aby si to nikto nevšimol. A ak niekoho obdivujeme natoľko, že si o ňom myslíme, že je ten najúžasnejší človek na zemi a poloboh, tak aj keby sa to dialo pred našimi očami, nechceli by sme to vidieť. Aj ja som ho obdivovala, zbožňovala a tešila som sa, že mi venuje pozornosť," vysvetlila.

Košický biskup trvá na tom, že dievča iba obyčajne pobozkal. "Pobozkať a objať dieťa je niečo normálne, ľudia to bežne robia, ak samozrejme nemajú postranné úmysly," uviedol. O začatí vyšetrovania Vatikánom informovala agentúra Kathpress, podľa ktorej kauzu posúdi Kongregácia pre náuku viery, vatikánska inštitúcia dohliadajúca na dodržiavanie katolíckej viery a mravov.

Hovorca košickej eparchie Martin Mráz včera pre Pravdu uviedol, že vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie sa Chautur nebude vyjadrovať pre médiá. „Spolupracoval a spolupracuje s vyšetrovateľmi, ktorým poskytol všetky potrebné informácie, lebo mu záleží na spravodlivom vyriešení celého prípadu,“ povedal Mráz a dodal, že k vyšetrovaniu zo strany Vatikánu sa nevie vyjadriť.

Podľa Kathpress sa šesťdesiatjedenročný Chautur teší plnej podpore slovenskej biskupskej konferencie a svoj úrad ďalej vykonáva bez prerušenia a obmedzenia. Za obľúbeným duchovným údajne stojí tiež väčšina veriacich.

Kritici však poukazujú na prípad kňaza z dediny Nevidzany, ktorý bol v roku 2015 odsúdený na tri roky väzenia za sexuálne zneužívanie neplnoletého dievčaťa. Väčšina členov farnosti vtedy aj po právoplatnom rozsudku solidarizovala s farárom namiesto s obeťou.

Gréckokatolícka cirkev patrí medzi katolícke cirkvi byzantského obradu. Pri poslednom sčítaní ľudu v roku 2011 sa k nej na Slovensku prihlásilo vyše 206-tisíc ľudí.