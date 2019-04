Martina o sexuálnom zneužívaní biskupom Chauturom: Zdĺhavý proces, šokujúce reakcie ľudí aj strach

Obeťou biskupa mala byť pred viac než 20 rokmi, no rany na duši, ktoré jej mal spôsobiť, pália doteraz. Dnes 40-ročná žena, žije v súčasnosti vo Veľkej Británii. Má manžela a tri deti. Spoveď Martiny O´Connor priniesol Denník N.

Bála sa, že jej nebudú veriť

Martina nabrala odvahu čeliť svojmu strachu v roku 2017. Stalo sa tak počas nakrúcania relácie RTVS Návraty a stretnutia, ktorá však nebola odvysielaná. Práve tu povedala duchovnému do očí to, čo ju tak dlho ťažilo. Že si uvedomuje, že ju zneužíval od šiestich rokov. Nechcela podľa nej na tom zarobiť, ako vtedy na jej slová reagoval biskup. Chcela, aby sa podobné veci nestávali iným deťom. Odvtedy prešlo dlhých 18 mesiacov.

Keď sa škandál prevalil na verejnosti, nezaznelo meno ani jedného z nich. Samotná Martina sa vyjadrila, že nechcela medializáciu, kým prípad cirkev a polícia poriadne nevyšetria. Mala strach, že jej verejnosť neuverí, budú na ňu útočiť. Taktiež sa obávala toho, že sa medializáciou spomalí alebo naruší vyšetrovanie. Matku troch detí potom šokovali reakcie ľudí, ich hnev a nenávisť.

Názory ľudí ju boleli, ublížilo jej ale aj policajné uznesenie. "To bolo moje prvé sklamanie z vyšetrovania. Nevedela som, že prípad bol uzavretý a že existuje nejaké uznesenie. Ani jeden zo svedkov, ktorých som navrhla, nebol vypočutý. Dala som polícii takmer všetko, čo som poskytla aj Vatikánu, vrátane toho, ako ma to ovplyvnilo, s dôverou v ich etickosť, diskrétnosť, verila som, že rozumejú problematike sexuálneho zneužívania," vyjadrila sa pre spomínané periodikum.

Policajné vyšetrovanie sa nepozdáva ani Martininmu právnikovi Matúšovi Kanisovi. Postup vyšetrovateľky vníma ako nevhodný, opakovane nezákonný, navyše tvrdí, že z neho bol jasný osobný názor. Zo spisu podľa neho preukázateľne uniklo do médii už spomínané uznesenie.

Nie som pedofil

Eparchiálny úrad v Košiciach na stretnutie na natáčaní relácie reagoval slovami, že v skutočnosti neprišla ohlásená skupina, ale len jedna pani s kameramanom. Vladyka ich prijal, návšteva sa odvíjala v pokojnej atmosfére, avšak v jej závere dotyčná pani pred kamerou obvinila Mons. Chautura zo sexuálneho obťažovania v čase jej detstva, vysvetlili v stanovisku ešte v septembri. Vladyka na sociálnej sieti uviedol, že pobozkať, pritúliť či objať dieťa je čosi normálne. Pre médiá sa tiež vyjadril, že on nie je pedofil.

Jeho hovorca Martin Mráz uplynulý pondelok uviedol, že všetky potrebné informácie boli už v minulosti poskytnuté zodpovedným úradom. Preto sa k danému prípadu viac vyjadrovať nebudú.

V súčasnosti si polícia predvoláva a vypočúva svedkov. V novembri sa totiž prípad opäť otvorili, a aj napriek tomu, že môže byť premlčaný, podľa Martininho právnika to tak napokon byť nemusí. "Dnes je v prípade sexuálneho zneužívania premlčacia doba 25 rokov po dosiahnutí plnoletosti. Ale tu zrejme nejde len o tento samotný skutok. Preto požadujeme, aby celá vec bola riadne vyšetrená," vysvetlil pre postoj.sk. Existujú podľa neho indície, že by obetí mohlo byť viac. Samotná Martina chce jediné - aby sa všetko dôkladne vyšetrilo a aby deti, ktoré sú v blízkosti biskupa, boli v bezpečí.

Špinavá a hriešna

Prípad je teda momentálne v rukách polície. Martina však mala stretnutie aj na biskupskom úrade vo Veľkej Británii, kde boli voči nej veľmi chápaví. Výsledkom stretnutia bol zápis, ktorý podpísala Martina aj oni a začiatkom septembra minulého roku to poslali do Vatikánu. "Bolo to krátko predtým, ako sa to na Slovensku začalo medializovať," povedala.

Podnikla tiež ďalší závažný krok, verejnosti napriek obavám ukázala svoju tvár. Opísala, ako to všetko začalo. Návštevami duchovného u jej silne veriacich starých rodičov. V tom čase mladého a sympatického tridsiatnika nik nepodozrieval z toho, že by mohol obťažovať deti. A neprehovorila o tom ani Martina. Až po dlhých rokoch a po sedeniach u terapeutky pochopila, že konanie kňaza nebolo jej vinou. Rozhodla sa preto, že ľudia musia poznať pravdu.

Blízki si nič nevšimli

Hladenie pŕs pod tričkom, návštevy detskej izby, objatia, bozky, obchytkávanie na nahom tele pod oblečením. Babka a dedko si nič nevšimli, aj keď sa všetko malo diať aj pod ich strechou. Práve preto si Martina myslí, že nebola jedinou obeťou. "Vedel to robiť tak, aby si to nikto nevšimol. A ak niekoho obdivujeme natoľko, že si o ňom myslíme, že je ten najúžasnejší človek na zemi a poloboh, tak aj keby sa to dialo pred našimi očami, nechceli by sme to vidieť. Aj ja som ho obdivovala, zbožňovala a tešila som sa, že mi venuje pozornosť," vyspovedala sa.

Paradoxom je, že Martina sa podľa jej slov sama obviňovala, cítila sa špinavá a hriešna. Keď mala deväť pokúšala sa o samovraždu tým, že si chcela gumičkou spôsobiť zrazeninu krvi. "Dúfala som, že už sa nezobudím. Lenže v tú noc mama prišla, našla mi gumičku a strhla ju. Dnes sa to zdá byť vtipné, ale v detskej logike mi to dávalo zmysel. Môj najmladší syn má teraz deväť rokov a neviem si predstaviť, že by nad niečím takým premýšľal," vysvetlila žena, ktorá napriek tomu, čo sa stalo, na Boha nezanevrela.