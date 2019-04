Ďalší svedok zvrhlých praktík v detskom tábore: Sexuálne hry, obeťami nemali byť len dievčatká

Tábor ChaChaLand funguje už od 90. rokov. Počas letných prázdnin hostí pravidelne viac ako 400 detí. Lákadlom sú okrem iného aj návštevy celebrít či táborová televízia. Za posledné týždne však hviezdny tábor čelí obrovskej kritike a vážnym obvineniam. Jedna z bývalých členiek totiž po rokoch nabrala odvahu a rozhodla sa prehovoriť o tom, čo ju straší dodnes. Opísala, ako sa v čase, keď mala len 13 rokov, stala obeťou staršieho muža, ktorý viedol tábor. Malo ísť o verejné tajomstvo, o "vzťahu" malo vedieť viacero vedúcich.

Spoveď po rokoch

Dotyky, bozky, spanie v jednej posteli. O tom všetkom dnes 28-ročná žena dlho mlčala. Návštevy terapeuta jej však pomohli a aj vďaka tomu podnikla rázny krok. Vedúci tábora Roman, ktorý na tomto poste pôsobí dodnes a v súčasnosti tiež pracuje ako manažér v RTVS, ale obvinenia odmieta. "Ohradzujem sa voči bezprecedentnému obvineniu mojej osoby, publikovanému bez dôkazov, na základe výpovede obsahujúcej zjavné nepravdy. Nezostáva mi preto nič iné, iba sa v tejto fáze brániť súdnou cestou," uviedol na sociálnej sieti.

Kataríne pomohli návštevy terapeuta. Zdroj: Tomáš Benedikovič/ Denník N

V podobnom duchu reagovalo aj občianske združenie ChaChaLand, ktoré sa okrem iného vyjadrilo, že „niekto rozbehol hon na čarodejnice a niekomu to vyhovuje.“ Prípad sa však dostal na stôl Generálnej prokuratúry. Ešte 25. marca prokurátorka trestného odboru GP uložila Krajskej prokuratúre Bratislava záväzný pokyn na bezodkladné zabezpečenie začatia trestného stíhania za trestný čin sexuálneho zneužívania. „Prokurátorka trestného odboru GP SR zároveň nariadila Krajskej prokuratúre Bratislava správovú povinnosť a vec bude prokurátorka GP SR intenzívne sledovať," uviedla hovorkyňa Andrea Predajňová. Viac sa dočítate TU.

Svedectiev pribúda

Ku Kataríne sa navyše postupne pridáva viacero svedkov, ktorí jej držia stranu na sociálnych sieťach. Jeden z nich nabral odvahu a rozhodol sa prehovoriť aj pre médiá. Časopis Šarm priniesol spoveď muža, ktorý síce odmietol zverejniť svoju pravú identitu, no potvrdil, že slová mladej ženy sú skutočne pravdivé. Tábora sa zúčastňoval od roku 1998 až do roku 2004, stretol tu aj Katarínu a vyslovil, že rozhodne nič neprifarbila. Aj on si myslí, že išlo o tiché tajomstvo.

Na foto Kataríne v čase, keď navštívila ChaChaLand a vedúci tábora Roman. Zdroj: Facebook/R.P., chachaland.sk

Na vlastnej koži dokonca zažil obťažovanie, avšak zo strany iného pracovníka tábora. Ten mal v tom čase taktiež pôsobiť v médiách, na poste moderátora, časopis však presne nešpecifikoval, o koho ide. Dnes 32-ročný svedok si vtedy myslel, že muž je jeho kamarát, ako dieťa si podľa jeho slov neuvedomoval, čo sa vlastne deje. Napríklad keď mu dovolil sprchovať sa v jeho izbe a pritom ho sledoval.

Stiahnuté nohavice a broskyňová vodka

Keď mal 11 rokov mali ísť v tábore na prechádzku do lesa. Muž sa ho mal začať pýtať, či vie, čo je sex a či ho už niekedy praktizoval. Chlapec odpovedal, že nie. Potom mal exmoderátor pritvrdiť. „Oprel sa o strom, stiahol si nohavice a začal mi rozprávať, že ak chcem, tak sa ho môžem dotknúť, aby som vedel, aké to je a aby som bol pripravený na dospelosť. Ja som sa začal smiať. Niekto nás však vyrušil a on si dal tie nohavice hore,“ popísal svedok.

Vedúci tábora Roman v obklopení detí. Zdroj: Reprofoto: Facebook/ChaChaLand

Okrem toho ho mal mediálne známy vedúci na jeho izbe opiť broskyňovou vodkou. Dnes už svedok vie, že to, čo sa dialo, rozhodne nebolo s kostolným poriadkom. Vtedy však podľa jeho slov vedúceho pokladal za niekoho, kto ho má rád.

Nalievali neplnoletým?

Alkohol ale podľa nemenovaného muža nebol v tábore ničím výnimočným. Konzumovať ho dokonca nemali len dospelí, ktorí dávali pozor na deti, ale aj maloletí. Niektorí z vedúcich sa mali so 14 či 15-ročnými dievčatami dokonca stretávať na izbe, zamykať sa tam a popritom popíjať. Čo sa dialo priamo v miestnosti však zdroj Šarmu netuší. Isté však podľa neho je, že isté deti, obľúbenci vedúcich, mali mať nevídané privilégiá. Nemala pre ne napríklad platiť večierka.

Oči verejnosti sa po prevalení škandálu upriamili aj na snímk, ktoré tábor publikoval na sociálnej sieti. Deti sa pri aktivitách často vyzliekali, dotýkali, dokonca si z tiel jedli sladkosti. Zdroj: Reprofoto: Facebook/ChaChaLand

ChaChaLand okrem letných táborov organizuje aj silvestrovské akcie. Na ne podľa bývalého účastníka tábora mali prístup taktiež len vyvolené deti, ktoré mali vedúci v obľube. Raz sa tam ocitol aj on. Spomína si aj na Katarínu a veľmi veľa opitých mladých dievčat.

Zdroj: Reprofoto: Facebook/ChaChaLand

„Bola tam aj taká situácia, že som vbehol do izby, kde bol jeden z vedúcich tábora s dvomi dievčatami. Bol len v trenírkach a tie dievčatá sedeli vedľa neho na posteli. Na stole bol položený alkohol, no on ma z izby vyhodil a už som len počul zamknúť dvere,“ povedal pre časopis. Ako uviedol, v tom čase neprehovoril preto, že všetko považoval za detskú hru. Navyše v tej dobe sa podľa neho o podobných veciach nerozprávalo toľko, ako v súčasnosti.

Máte aj vy podobnú skúsenosť a chcete pomôcť pri vyšetrovaní prípadu? Obráťte sa na políciu. O svoj príbeh sa však môžete podeliť aj na tipy@topky.sk.