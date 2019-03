Nešťastie v Ružinove: FOTO Partneri sa pohádali, žena ušla z domu, hrozné, k čomu sa uchýlila

Policajti zachránili život žene, ktorá sa pokúsila predávkovať liekmi.

Zdroj: FB/Polícia SR

BRATISLAVA - V mestskej časti Ružinov šlo o život 43-ročnej Bratislavčanky. Tá sa večer pohádala so svojím mužom a odišla z domu vo Vlčom hrdle. Vystrašený muž mal obavu o jej život, a preto zalarmoval políciu. Ak by tak neučinil, jeho polovičku predávkovanú liekmi by zrejme nik nezachránil.