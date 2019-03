Vodič sa v malom fordíku cítil ako v kamióne: FOTO V Košiciach nabúral dve autá, skončil v cele

Bolo len deväť hodín ráno, keď si vodič Fordu Fiesta čo-to hrkol a vyrazil na cesty. „Už na parkovisku pred bytovkou na Jazmínovej zrušil dve autá a z miesta nehody ušiel. Na Bernolákovej ulici pri odbočovaní narazil v protismere do ďalšieho auta a zaparkoval to rovno do bezpečnostného zábradlia,“ okomentovala polícia vzniknutý incident na svojom facebookovom účte.

Snímky z nehody v Košiciach. Zdroj: FB/Polícia SR

Vysvitlo, že za volantom sedel 52-ročný muž, ktorý následne skončil v cele policajného zaistenia a s obvinením z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Skúška na alkohol totiž ukázala pozitívny výsledok. Vodič mal v dychu 1,73 promile.

Zdroj: FB/Polícia SR

Čítajte aj: Šialené kúsky cestných pirátov: VIDEO Diaľničiari im uštedrili tučné pokuty, zaznel dôležitý apel!

Spomínaný prípad sa stal v stredu. „No a víkend pred nami. Mnohí z vás si možno vypijú, prípadne užijú drogu. Pod vplyvom ale nesadajte za volant! Nie je to len protizákonné, ale hlavne nezodpovedné voči vám a životom ostatných účastníkov cestnej premávky,“ zdôrazňujú muži zákona.