Súd vydal kamionistu Jaroslava obvineného z pokusu o vraždu za predbiehanie do Nemecka: Po celý čas plakal

Incident zachytený na videu sa odohral 22. januára tohto roka. Vodič kamiónu Jaroslav Novotný z Hodonína bol obvinený z pokusu o vraždu po tom, čo sa v Nemecku na ceste B12 za českými hranicami dopustil extrémne nebezpečného manévru, ktorý sa mohol podpísať pod tragédiu. Nebezpečne totiž predbiehal autobus v čase, keď bola premávka v danom smere po krátkom rozšírení na dvojprúdovú opäť zúžená do jedného prúdu. Predbiehajúci kamión sa len veľmi tesne vyhol čelnému stretu s protiidúcimi vozidlami - autobusom a následnou kolónou osobných vozidiel.

Brnenský krajský súd v stredu (29. mája) rozhodol, že Novotný sa bude z pokusu o vraždu zodpovedať pred nemeckou justíciou, informoval server idnes.cz. Kamionistu po incidente na žiadosť Nemcov zadržala česká polícia. „Sme povinní vyhovieť európskemu zatýkaciemu rozkazu, nemali sme inú možnosť,“ vysvetlil sudca Martin Vrbík.

Na snímke obvinený vodič kamiónu. Zdroj: reprofoto/idnes.cz

Obvinený na súde svoj čin oľutoval, po celý čas plakal. „Je mi to ľúto, nechcel som nikomu ublížiť. Nechcem byť vydaný do Nemecka, asi by som to neprežil,“ povedal vodič kamiónu. Jeho obhajca je presvedčený, že právna kvalifikácia je prísna. Vyjadril aj pochybnosti, či by tak nemecká strana konala aj v prípade, keby šlo o nemeckého občana. Sudca Vrbík argumentoval tým, že Nemecko je natoľko vyspelá krajina, že nemá pochybnosti o tom, že súd bude spravodlivý.

K prípadu sa vyjadrila i Novotného manželka. Ako spresnila, jej polovička s kamiónom jazdila už dvadsať rokov. „Za tú dobu dostal len pár pokút za rýchlosť, tri, možno štyri. Nikdy ale nemal nijakú nehodu, bol to skúsený šofér. Keď sa to stalo, mysleli sme si, že zasa dostane iba pokutu, a naraz...“ okomentovala Milada. Obvinený ešte na marcovom súde svoje konanie odôvodnil tým, že šiel prirýchlo, lebo ho tlačil čas. „Bol to skrat. Naháňal som čas a naháňali ma dispečeri, aby som stihol prísť s nákladom včas. Za meškanie mi hrozili pokutou, čo som mal robiť?“ obhajoval sa v tom čase.

V susednom Česku je bežné, že podobné cestné manévre sa právne kvalifikujú ako obecné ohrozenie, ktoré sa trestá omnoho miernejšie než pokus o vraždu, pripomína server.

Aj v prípade odsúdenia v Nemecku by si český kamionista odpykal trest v českej väznici. Podľa denníka Právo mu hrozí až osemročný. Pokiaľ by v Nemecku dostal viac, české súdy by trest upravili tak, aby nepresiahol osem rokov.