Šialené kúsky cestných pirátov: VIDEO Diaľničiari im uštedrili tučné pokuty, zaznel dôležitý apel!

Cez bratislavský obchvat ako cez pretekársky okruh

Bratislavskí diaľničiari minulý týždeň odľahčili 43-ročného vodiča jazdiaceho po tamojšom diaľničnom obchvate rýchlosťou 166 km/h o 800 eur. „Nezodpovedný vodič tak v úseku diaľnice, kde je najvyššia dovolená rýchlosť 90 km/h, prekročil maximálnu rýchlosť o 76 km/h,“ uviedla polícia.

Chcela sa rýchlo otočiť

Ako šialená letela aj vodička strieborného BMW s maďarskou poznávacou značkou. Svoju bezohľadnú jazdu na diaľnici D1 v úseku Bratislava – Trnava sa snažila ospravedlniť argumentom, že vraj zablúdila a chcela sa „rýchlo“ otočiť. „Nakoniec musela obracať poriadne svoju peňaženku, keďže zaplatila pokutu vo výške 800 eur,“ doložili muži zákona.

Ak by vedel, že predbehol policajtov, prostredník by neukázal

Mastnú pokutu v rovnakej výške musel uhradiť aj vodič Audi A6 za to, že trenčianskych diaľničiarov obehol a ukázal im vztýčený prostredník. Zástupcovia zákona na svojej sociálnej sieti spresnili, že maximálnu dovolenú rýchlosť prekročil až o 91 kilometrov za hodinu. Išlo o 56-ročného Američana, ktorý podľa nich zrejme takúto frajerinku videl v niektorom z amerických filmov. „Za fa...a sa ospravedlňoval, že keby vedel, že vo vozidle sedia policajti, tak by ho neukázal,“ napísali policajti.

Pri vysokej rýchlosti mu vypadla pamäť

Poriadne sa vybúril aj šofér červeného porsche, ktorý viac ako 200-kilometrovou rýchlosťou ponáhľal z Prešova do Košíc. „Keď ho zastavili diaľničiari, tvrdil, že si porušenie zákona neuvedomuje. V tom prípade by sa mal vrátiť do autoškoly alebo mu vysoká rýchlosť škodí,“ okomentovala jeho priestupok polícia.

Jasný odkaz polície všetkým vodičom

Polícia opätovne na vodičov, aby aj napriek dobrým vlastnostiam motorových vozidiel s vysokým výkonom motora rešpektovali pravidlá cestnej premávky a rýchlosť svojej jazdy za každých okolností prispôsobili predpísanej rýchlosti! Zodpovedným prístupom môžu vodiči predchádzať neželaným udalostiam na cestách, ktoré mávajú, žiaľ, tragické a nezvratné následky.