Kolízia sanitky a električky v Košiciach: FOTO Záchranári mierili za pacientom, sami skončili v nemocnici

Dvojčlenná posádka záchrannej zdravotnej služby rýchlej zdravotnej pomoci bola v stabilizovanom stave prevezená na urgentný príjem Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach za účelom ďalšej diagnostiky. Potvrdil to námestník a hlavný zdravotnícky záchranár košickej záchranky Juraj Sýkora.

Zdroj: tip čitateľa: Vierka Kaleta Rubinova

"ZZS smerovala k pacientovi. Náraz bol silný z ľavej strany, v prednej časti spôsobil rotáciu a značnú deformáciu vozidla,“ povedal. Hovorkyňa UNLP Ivana Stašková spresnila, že záchranár bol prepustený do domácej liečby. „Žena, ktorá bola tiež súčasťou záchranárskej posádky, nateraz zostáva v nemocnici,“ dodala.

Zdroj: tip čitateľa: Vierka Kaleta Rubinova

K nehode došlo krátko po 9. hodine na križovatke ulíc Južná trieda – Rastislavova, Jantárova (Ryba). Šťastím v nešťastí bolo, že cestujúcim v električke sa nič nestalo. Ako uviedla Vierka, ktorá v čase nehody sedela v električke, sanitku bolo počuť už zďaleka. "No bohužiaľ električka nestihla dobrzdiť," opísala. Škodu na električke predbežne vyčíslili na 3000 eur. "Náhradnú dopravu na vylúčenom úseku zabezpečovali štyri autobusy,“ uviedol Dopravný podnik mesta Košice.

"Na základe doterajších zistení vodič, ktorý viedol vozidlo záchrannej služby so zapnutým zvukovým a výstražným znamením po Rastislavovej ulici v Košiciach, vchádzal do križovatky s Južnou triedou s pokračovaním na Jantárovu ulicu na červený signál 'stoj' na svetelnom signalizačnom zariadení a v priestore križovatky vošiel do jazdnej dráhy električky, ktorá prichádzala v smere k mostom VSS na svetelný signál 'voľno', v dôsledku čoho došlo k zrážke," uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová. Prítomnosť alkoholu u účastníkov dopravnej nehody zistená nebola.

"Podľa predbežnej lekárskej správy utrpel vodič vozidla záchrannej služby a osoba v ňom prepravovaná ľahké zranenia," spresnila s tým, že predbežná škoda bola vyčíslená na 12.500 eur. Presná príčina dopravnej nehody, bližšie okolnosti i miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.